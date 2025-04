Wechselmodell: So viel Bürgergeld, Kinderzuschlag oder Wohngeld gibt es

Lesedauer 3 Minuten

Nach einer Trennung von Eltern stellt sich immer die Frage, wie es mit den Kindern weitergeht. Eine Option ist das Wechselmodell – die Kinder leben etwa gleich lang bei beiden Elternteilen. Sozialrechtlich ist das komplex – und unfair!

Beispiel:

Jana und Paul sind Eltern von Lara (9). Sie haben sich getrennt und leben das Wechselmodell. Beide zahlen für ihre Wohnungen in Dresden 500€ Bruttokalt + 80€ Heizung und verdienen 1500€ Netto (1887 Brutto). Das Kindergeld bezieht Jana und gibt die Hälfte davon Paul.

1. Bürgergeld (Grundsicherung) und das Wechselmodell

13 -17 Tage gelten als Wechselmodell. Beide bekommen den 1/2 Regelbedarf fürs Kind und den 1/2 Mehrbedarf Alleinerziehung. Bei beiden wird Lara voll bei den Wohnkosten und dem Kindersofortzuschlag berücksichtigt.

Bedarf (beide Haushalte):

563€ Regelbedarf

33,78€ Mehrbedarf Alleinerziehung (1/2)

195€ Regelbedarf Kind (1/2 von 390€)

500€ Kaltmiete

80€ Heizkosten

25€ Kindersofortzuschlag

——–

1396,78€ Bedarf

Einkommen (beide Haushalte)

1500€ Netto

-378€ Freibetrag

——–

1122€ angerechnet

127,50€ Kindergeld (1/2 des Kindergelds)

——–

1249,50€ angerechnetes Einkommen

Bürgergeld:

1396,78€ Bedarf

-1249,50€ angerechnetes Einkommen

————-

147,28€ Bürgergeld

Im Bürgergeld ergeben sich keinerlei Unterschiede – beide Elternteile hätten jeweils einen Anspruch auf 147,28€ Bürgergeld. Aber es gibt ja noch die vorrangigen Leistungen Wohngeld und Kinderzuschlag.

2. Wohngeld und das Wechselmodell

Im Wohngeld gilt das Kind ab 11 Tagen voll als Haushaltsmitglied, Lara wird also bei beiden voll berücksichtigt. Unterschiede ergeben sich durch die Weiterleitung des Kindergelds von Jana an Paul.

Jana kann die Weiterleitung des 1/2 Kindergelds als Unterhaltszahlung absetzen, während es bei Paul als erhaltenen Unterhalt angerechnet wird.

Dadurch ergeben sich verschiedene Ansprüche, die ich hier mit http://wohngeld-mv.de/rechner errechnet habe:

Jana: 401€

Paul: 304€

3. Kinderzuschlag und das Wechselmodell

KIZ bekommt nur die kindergeldbeziehende Jana. Paul ist ausgeschlossen.

Berechnung:

a) Elternbedarf:

563€ Regelbedarf

33,78€ MB Alleinerziehung (1/2)

446,60€ Wohnkostenanteil (77% von 580€ Warm)

——–

1043,38€ Elternbedarf

b) Elterneinkommen

1500€ Netto

-378€ Freibetrag

——–

1122€ angerechnet nach SGB II

c) Bedarfsübersteigendes Elterneinkommen

1122€ anger. nach SGB II

-1043,38€ Elternbedarf

——–

78,62€ überst. Elterneinkommen

Wird zu 45% auf den KiZ angerechnet = 35,38€

d) Kindereinkommen

Das Kindergeld wird nicht als Kindereinkommen angerechnet – also hat Lara kein Einkommen.

e) Kinderzuschlag

297€ maximaler Kinderzuschlag

-35,38€ auf KiZ anger. Elterneinkommen

——-

261,62€

~262€ Kinderzuschlag

4. Haushaltskasse Jana

Jana hat einen höheren Anspruch auf Wohngeld+Kinderzuschlag als auf Bürgergeld, erhält also diese.

1500€ Netto

255€ Kindergeld

401€ Wohngeld

262€ Kinderzuschlag

——-

2418€

-127,50€ Kindergeld an Paul

-580€ Warm

——-

1710,50€ zum Leben

5. Haushaltskasse Paul

Paul hat einen höheren Anspruch auf Wohngeldals auf Bürgergeld, erhält also diese Leistung.

1500€ Netto

127,50€ Kindergeld von Jana

304€ Wohngeld

——-

1931,50€ Einnahmen

-580€ Warmmiete

——-

1351,50€ zum Leben

6. Vergleich Haushaltskassen

Zum Leben bleibt jeweils mit 1/2 Zeit mit Lara:

Jana: 1710,50€

Paul: 1351,50€

↔️: 359€

Diese Differenz wird nur dadurch ausgelöst, dass Jana das Kindergeld bezieht und sich dieses nicht auf beide Elternteile aufteilen lässt.

Würde Paul das Kindergeld erhalten hätte er 359€ mehr und sie 359€ weniger.

Bewertung und Handlungsoptionen der Politik

Gerade in dieser Situation, in der sich beide Elternteile die Betreuung paritätisch aufteilen, sollte nicht durch antiquierte rechtliche Regeln künstlich ein Unterschied erzeugt werden.

Noch unsinniger wird es, wenn man sich das Kindergeld steuerrechtlich ansieht.

Bei der Steuererklärung wird eine Günstigerprüfung durchgeführt zwischen Kindergeld und Kinderfreibetrag auf das Einkommen (dadurch bekommen Einkommensstarke im Prinzip mehr Kindergeld).

Kinderfreibetrag und Kindergeld erfüllen somit die gleiche Funktion die Unterstützung von Eltern.

ABER:

– Der Kinderfreibetrag wird zwischen den Eltern aufgeteilt: §32 Abs6 S1 EStG

– Das Kindergeld kann nur ein Elternteil beziehen: §3 Abs1 BKGG

Gerade für das Wechselmodell, besser noch in allen Fällen sollte die Möglichkeit geschaffen werden, das Kindergeld auf Antrag hälftig an beide Elternteile und auszuzahlen – so könnte man die aktuell bestehende Ungerechtigkeit beheben.