Wann wird das Bürgergeld für November 2023 ausgezahlt?

Das Bürgergeld muss monatlich im Voraus ausgezahlt werden. Darum ist der späteste Termin für die Auszahlung der letzte Werktag des Monats.

Stichtag für die Auszahlung für November 2023 ist Dienstag, der 31.10.2023 in den Bundesländern, in denen dieser Tag kein Feiertag ist. In Bundesländern wie Niedersachsen, wo der 31.10.2023 als Reformationstag gefeiert wird, muss die Auszahlung am 30.10.2023 erfolgen.

Wochentag und Datum ist unterschiedlich

Letztmöglicher Werktag des Vormonats bedeutet nicht, dass das Geld immer am selben Datum oder Wochentag des jeweiligen Monats ausgezahlt wird. Wegen der verschiedenen Längen der einzelnen Monate wäre dies überhaupt nicht möglich.

So kann es im April keine Auszahlung zum 31. des Monats geben, da der April nur 30 Tage hat. Die Wochentage verschieden sich außerdem von Jahr zu Jahr im Verhältnis zum Datum.

Letzer Werktag bedeutet nicht letzter Tag im Monat

Der letzte Werktag und damit der letzte Tag im Monat, an dem die Banken arbeiten, ist nicht notwendig identisch mit dem letzten Tag im Monat.

In diesem Oktober sind letzter Monatstag und letzter Werktag zwar in den Bundesländern identisch, in denen der 31.10. keinen Feiertag darstellt. Bisweilen sieht es aber anders aus. Auch der letzte Tag im November 2023, der 30.11. ist zwar dieses Jahr ein Donnerstag und somit Werktag, der 31. Dezember fällt 2023 hingegen auf einen Sonntag.

Die Auszahlung betrifft immer die Bedarfsgemeinschaft

Die jeweilige Auszahlung erfolgt immer für die gesamte Bedarfsgemeinschaft mit einem Gesamtbetrag. Sie wird nicht unter die einzelnen Mitglieder der jeweiligen Bedarfsgemeinschaft aufgeteilt.

Warum erfolgt die Auszahlung am Ende des Vormonats?

Die Betroffenen müssen das vollständige Bürgergeld am ersten Tag jedes Monats zur Verfügung haben. Deshalb kann es nicht erst am Monatsanfang überwiesen werden, sondern wird bereits Ende des Vormonats ausbezahlt, damit es am Monatsanfang auf dem Konto ist.

Vorher ja, später nein

Nicht vorgeschrieben ist allerdings die genaue Frist, wann vor Monatsbeginn das Geld überwiesen wird. Die Behörden müssen das Geld also nicht direkt am letzten Werktag des Vormonats überweisen und die jeweiligen Jobcenter haben hier unterschiedliche Praktiken.

So überweisen manche Jobcenter das Geld für den Folgemonat bereits am Montag der letzten Woche des Vormonats. Das erleichtert nicht nur den Jobcentern die Arbeit durch eine einheitliche Regel, sondern es kann auch den Bürgergeldbezieher/innen zugute kommen.

Jobcenter sind keine Banken

Die Jobcenter können nämlich das Geld nur pünktlich überweisen und haben keinen Einfluss darauf, wie lange die jeweilige Bank braucht, um diesen Auftrag auszuführen.

Es können also mehrere Tage vergehen, bis das am letzten Werktag des Vormonats überwiesene Geld auf dem Konto der Betroffenen landet. Ein paar Tage zuvor einzuzahlen bietet hier einen zeitlichen Puffer, damit die Betroffenen pünktlich an ihr Geld kommen.

Was wird das Bürgergeld ausgezahlt?

Zu Monatsbeginn werden jeweils der Regelsatz, die Kosten der Unterkunft und die eventuellen Mehrbedarfe ausgezahlt. In jedem Fall wird spätestens am 31.10.2023 der Regelsatz für November 2023 auf das Konto der Betroffenen überwiesen.

Miete und Heizkosten kann das Jobcenter auch direkt auf das Konto des Vermieters sowie des Energieversorgers schicken – allerdings nur, wenn die Betroffenen dies entweder selbst wollen oder das Jobcenter es per Bescheid festgelegt hat. Bescheid bedeutet hier auch, dass das Jobcenter verpflichtet ist, derlei Separatzahlungen den Betroffenen mitzuteilen.