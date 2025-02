Unerwartet dauerhaft krank – Diese Hilfen stehen Dir zu

Lesedauer 4 Minuten

Ein unerwarteter Unfall oder eine schwere Erkrankung können den Alltag schlagartig auf den Kopf stellen und berufliche Perspektiven infrage stellen. In solchen Situationen stellen sich zahlreiche Fragen: Wie wirkt sich eine längere Arbeitsunfähigkeit finanziell aus?

Welche Leistungen stehen Betroffenen zu, wenn es im schlimmsten Fall gar nicht mehr möglich ist, den bisherigen Beruf auszuüben?

Erklärung anhand eines Beispiels

Zur Veranschaulichung wird im Folgenden das Beispiel von „Marie“ herangezogen. Sie arbeitete als Erzieherin in einer Kinderkrippe, erlitt jedoch bei einem Sportunfall eine schwere Verletzung und muss ihren Beruf vorerst ruhen lassen. Der Ablauf ihrer Genesung und der Wiedereinstieg in den Beruf zeigen exemplarisch, welche Schritte, Rechte und Hilfen zur Verfügung stehen können.

Entgeltfortzahlung und Krankengeld: Erster Schutz bei längerer Erkrankung

Wer aufgrund einer Erkrankung oder Verletzung arbeitsunfähig wird, profitiert zunächst in der Regel von der Entgeltfortzahlung. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, das Gehalt für bis zu sechs Wochen weiterzuzahlen. So geschah es auch bei Marie, die in dieser Zeit ihr gewohntes Einkommen erhielt.

Ist die Erkrankung nach Ablauf dieser sechs Wochen jedoch nicht ausgestanden, geht die Verantwortung auf die gesetzliche Krankenkasse über. In Maries Fall resultierte dies in einem Anspruch auf Krankengeld. Dieses beträgt 70 Prozent des Bruttogehalts, maximal jedoch 90 Prozent des Nettogehalts, und wird über einen Zeitraum von bis zu 72 Wochen gezahlt.

Die zuvor bereits in Anspruch genommenen sechs Wochen Entgeltfortzahlung werden dabei von der Höchstbezugsdauer (insgesamt 78 Wochen) abgezogen.

Verletztengeld nur bei Arbeits- oder Wegeunfall

Die gesetzliche Unfallversicherung zahlt Verletztengeld, sofern es sich um einen Arbeits- oder Wegeunfall oder um eine anerkannte Berufskrankheit handelt. In diesem Fall wären 80 Prozent des Bruttolohns möglich, allerdings ebenfalls gedeckelt durch die Höhe des Nettolohns.

Da Maries Unfall privat (beim Skifahren) passierte, greift die Unfallversicherung für sie nicht. Die Bezugsdauer des Verletztengeldes kann ebenfalls bis zu 72 Wochen betragen, nachdem die sechs Wochen Entgeltfortzahlung ausgelaufen sind. Für Sonderregelungen – insbesondere Höchstgrenzen – können private Zusatzversicherungen eine ergänzende Absicherung bieten.

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM): Für einen Wiedereinstieg

Nach den sechs Wochen Entgeltfortzahlung lud Maries Arbeitgeberin sie zum betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) ein. Dieses Verfahren ist gesetzlich vorgeschrieben, wenn Beschäftigte innerhalb eines Jahres mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig sind. Ziel ist es, gemeinsam Lösungswege zu finden, damit der betroffenen Person die Rückkehr ins Unternehmen gelingt.

Teilnahme am BEM ist freiwillig. Allerdings entsteht für den Arbeitgeber ein Risiko, später eine krankheitsbedingte Kündigung nicht rechtssicher durchsetzen zu können, wenn das Verfahren nicht ordnungsgemäß angeboten wurde.

Für Marie bot sich hier die Gelegenheit, mögliche Anpassungen zu besprechen, bevor sie ihre Arbeit wieder aufnimmt. Sie entschied sich im ersten Schritt für eine medizinische Rehabilitation.

Medizinische Rehabilitation: Heilung fördern und den Alltag erleichtern

Da die Krankenkasse langfristige Arbeitsunfähigkeit möglichst vermeiden möchte, forderte sie Marie zu einem Reha-Antrag auf. Zusammen mit ihrem Arzt beantragte sie eine medizinische Rehabilitation in einer speziellen Klinik. Solche Maßnahmen sollen den Genesungsprozess fördern und langfristig die Erwerbsfähigkeit sichern.

Auch wenn eine vollständige Genesung nicht immer garantiert werden kann, unterstützt das Angebot dabei, bestmöglich mit den bestehenden gesundheitlichen Einschränkungen umzugehen.

Bei Marie leitete die Krankenkasse den Antrag an die Rentenversicherung weiter, die letztlich die Kosten für die Reha übernahm. Die dort durchgeführten Therapien umfassten unter anderem spezielle Sportprogramme und Übungsanleitungen. Ergänzend stand ein Sozialdienst zur Verfügung, der über Unterstützungsangebote nach der Reha informierte.

Übergangsgeld statt Krankengeld

Während der medizinischen Rehabilitation bezog Marie Übergangsgeld von der Rentenversicherung. Diese Zahlung fällt in vielen Fällen geringer aus als das vorherige Krankengeld und wird nach anderen Grundsätzen berechnet. Nach dem Klinikaufenthalt war sie weiterhin arbeitsunfähig und kehrte zurück in den Bezug von Krankengeld.

Für die zeitliche Begrenzung gelten hier genaue Vorgaben: Die Phasen von Entgeltfortzahlung und Übergangsgeld werden auf die Gesamtbezugsdauer des Krankengeldes angerechnet.

Stufenweise Wiedereingliederung: Schrittweise Rückkehr an den Arbeitsplatz

Nach Abschluss der Reha bot Maries Arbeitgeberin ihr eine stufenweise Wiedereingliederung an. Dabei handelt es sich um ein bewährtes Instrument, um die stundenweise Rückkehr an den bisherigen Arbeitsplatz zu erleichtern.

Während dieser Phase bleibt die betroffene Person weiter krankgeschrieben und erhält in der Regel Krankengeld, sofern diese Maßnahme nicht innerhalb von vier Wochen nach der Reha startet; dann käme Übergangsgeld in Betracht.

Dieses Modell ermöglicht eine schrittweise Steigerung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit, ohne sofort den vollen Umfang des alten Pensums bewältigen zu müssen. Für Marie hatte dies den Vorteil, langsam an die Belastungen des Berufsalltags herangeführt zu werden.

Die Arbeitgeberin musste in diesem Fall keinen Lohn zahlen, da der Lebensunterhalt während der Wiedereingliederung durch Krankengeld gesichert blieb.

Berufliche Rehabilitation: Neue Perspektiven

Trotz der stufenweisen Wiedereingliederung merkte Marie bald, dass sie als Erzieherin in der Kinderkrippe nicht mehr voll einsatzfähig sein würde. Aufgrund körperlicher Einschränkungen war es nicht möglich, Kinder sicher zu heben, zu tragen oder zu wickeln. An diesem Punkt rückten die Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben in den Fokus.

Diese Form der beruflichen Rehabilitation soll dafür sorgen, dass Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen weiterhin am Erwerbsleben teilnehmen können.

Mögliche Maßnahmen im Rahmen der beruflichen Reha

Eine Vielzahl an Leistungen und technischen Hilfen steht zur Verfügung, beispielsweise:

Spezielle Computer oder angepasste Arbeitsgeräte (z. B. Tragehilfen, Handbikes)

Kraftfahrzeughilfe für den behindertengerechten Umbau des eigenen Fahrzeugs

Förderung von Arbeitsassistenz, die unterstützend zur Seite steht

Bildungsmaßnahmen wie Umschulungen, geförderte Praktika und Lehrgänge

Diese Unterstützung kann auch bei einer Existenzgründung oder Fortführung eines bestehenden Unternehmens in Anspruch genommen werden. Für Marie gestaltete sich die Umschulung zur Rechtsanwaltsfachangestellten als aussichtsreicher Weg, um weiterhin berufstätig sein zu können.

Während der Maßnahme erhielt sie finanzielle Leistungen von der Rentenversicherung, die auch die Kosten für Lehrgangsgebühren sowie Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung übernahm.

Welcher Träger letztlich zuständig ist, kann variieren. Je nach Einzelfall kommen Rentenversicherung, Agentur für Arbeit oder Unfallversicherung in Betracht. Kostenlose und unabhängige Beratungsangebote (z. B. die sogenannte „Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung“, EUTB) unterstützen bei der Klärung offener Fragen.

Grad der Behinderung und Gleichstellung: Rechtsansprüche bei längeren Einschränkungen

Maries Unfall zieht gesundheitliche Beeinträchtigungen von mehr als einem halben Jahr nach sich. Damit besteht die Möglichkeit, einen Grad der Behinderung (GdB) feststellen zu lassen. Mit steigender Höhe des GdB eröffnen sich bestimmte Nachteilsausgleiche und Rechte, etwa in Bezug auf Kündigungsschutz oder steuerliche Vergünstigungen.

Wer entsprechende Einschränkungen vorweist, kann zudem eine Schwerbehinderteneigenschaft erlangen oder sich bei niedrigerem GdB (zwischen 30 und 50) unter Umständen gleichstellen lassen. Dadurch erweitern sich oft die Aussichten auf einen angepassten oder neu gestalteten Arbeitsplatz.

Nach dem Krankengeld: Perspektiven bei Erwerbsminderung

Wenn das Krankengeld nach 72 Wochen endet und keine Rückkehr ins Erwerbsleben gelingt, steht möglicherweise eine Erwerbsminderungsrente im Raum. In solchen Fällen ist es wichtig, rechtzeitig zu klären, wovon der Lebensunterhalt bestritten werden kann.

Verlaufen alle Reha und BEM-Maßnahmen erfolglos oder kommt es zu einer sog. „Aussteuerung“ aus dem Krankengeld, bietet die Erwerbsminderungsrente eine finanzielle Basis. Hier empfiehlt es sich, frühzeitig Informationen bei den Rentenversicherungsträgern und Beratungsstellen einzuholen.