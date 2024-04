Studieren mit Familie: Wohngeld, Bürgergeld oder Bafög?

Lesedauer 2 Minuten

Studierende Eltern sind häufig nicht darüber informiert, welche Leistungen Ihnen zustehen und unnötig in finanzieller Bedrängnis. Häufig sind leider sogar Beratungsstellen ahnungslos. Daher hier eine Orientierungshilfe.

Dieser Artikel dient nur zur Orientierung, was insgesamt möglich ist. Alles im Detail zu ermöglichen ist in diesem Rahmen so leider nicht möglich.

Vorstellung Beispielfamilie

Die Situation wird in Folge anhand eines Ehepaars mit 2 Kindern (5Jahre; 2 Jahre) dargestellt. Sie wohnen in Leipzig – die Wohnung kostet 800€ + 130€ Heizkosten. Alex(26) studiert Medizin, Anna (27) studiert Lehramt, ist aber aktuell in Elternzeit bzw. Urlaubssemestern.

1. BAFöG

Es besteht Anspruch auf BAFöG, wenn der Studienabschnitt unter 45 Jahren begonnen wurde. Es wird eigenes Einkommen über 520,92€ angerechnet. Außerdem wird Partnereinkommen angerechnet – bei den meisten unter 30 Jahren auch Elterneinkommen.

Alex erhält den Höchstbetrag von 812€ da weder er, noch seine Eltern noch Anna anrechenbares Einkommen erzielen. Er bekommt keine Zuschläge für Krankenversicherung, da er sich nicht selbst versichern muss (siehe 10/14). Hinzu kommen 2x 160€ Kinderbetreuungszuschlag.

2. Wohngeld

Grundsätzlich haben Studis, die Anspruch auf BAFöG haben, keinen Anspruch auf Wohngeld – dies gilt aber nur, wenn sie in einer Haushaltsgemeinschaft ausschließlich mit anderen zusammenleben, die auch Anspruch auf BAFöG haben.

Alex erhält 171€ Wohngeld (nur für sich).

Sein Wohngeldanspruch entsteht durch Frau/ Kinder, die keinen Anspruch auf BAFöG haben – auch wenn sie selbst kein Wohngeld beziehen

(§20 BAFöG)

Die 812€ BAFöG werden nur zu 25% als Einkommen angerechnet.

(§14 Abs1 Nr27a WoGG)

Leistungen für die Familie

3. Kindergeld

Die Eltern haben Anspruch auf 250€ Kindergeld je Kind. Wären Sie noch unter 25 Jahren, könnte es auch noch für sie selbst Kindergeld geben.

Anna und Alex bekommen daher 500€ Kindergeld.

4. Bürgergeld oder Wohngeld & Kinderzuschlag

Es besteht Anspruch auf Wohngeld und Kinderzuschlag oder Bürgergeld – je nachdem was höher ist. Dies hängt vom Partnereinkommen ab.

Da Anna kein Einkommen erzielt, ist Kinderzuschlag nicht möglich – sie beziehen daher 1346€ Bürgergeld.

Alex ist als Student vom Bürgergeld weitgehend ausgeschlossen.

Da er mehr Einkommen erzielt, als er für sich benötigt wird das “übrige” bei der Familie angerechnet.

Alex und die Kinder sind über die Familienversicherung von Anna krankenversichert die das Jobcenter zahlt.

Haushaltskasse der Beispielfamilie

812€ BAFöG

320€ BAFöG-Kinderbetreuungszuschlag

171€ Wohngeld

500€ Kindergeld

1346€ Bürgergeld

——-

3149€ Haushaltskasse

-930€ Warmmiete

——-

2219€

+ Befreiung Kinderbetreuungskosten

+ Bildungs- und Teilhabepaket

Situation nach Ende der Elternzeit

Wenn Anna auch wieder studiert, haben beide Eltern Anspruch auf BAFöG + Wohngeld. Für die Kinder gibt es Kindergeld + Bürgergeld.

Wenn Anna über 900€ verdient, ist ein Wechsel zu Wohngeld und Kinderzuschlag möglich. Dann wären 3709€ in der Haushaltskasse (+560€).

In beiden Fällen besteht weiter ein Anspruch auf die vollständige Befreiung von KITA-Kosten und auf das Bildungs- und Teilhabepaket, genau wie für alle anderen Bürgergeld/ Wohngeld / Kinderzuschlagsempfänger.

Ergebnis

Eltern müssen ihr Studium nicht wegen Kindern aus finanziellen Gründen abbrechen! Eltern haben die Möglichkeit mit Kindern zu studieren oder eine schulische Ausbildung zu absolvieren. Das ist finanziell möglich!

Niemand sollte sich aus solchen Gründen vom Traumberuf abwenden!