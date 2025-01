Schwerbehinderung: Mit Merkzeichen ag-light und T jetzt Vorteile nutzen

ag-light (oranger Parkausweis)

– Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G und B

– GdB von mindestens 80 für Einschränkungen der unteren Gliedmaßen oder Lendenwirbelsäule

– GdB von mindestens 70 für untere Gliedmaßen und mindestens 50 für Herz- oder Atemwegseinschränkungen

– GdB von mindestens 60 bei chronischen Darmerkrankungen (Morbus Crohn/Colitis Ulcerosa)

– Künstlicher Darmausgang und Harnableitung mit GdB von mindestens 70

– Parken im eingeschränkten Halteverbot bis zu 3 Stunden

– Gebührenfreies Parken an Parkuhren und Parkscheinautomaten (max. 24 Stunden)

– Parken auf Anwohnerparkplätzen bis zu 3 Stunden

– Nutzung von Be- und Entladezonen in Fußgängerzonen während der Ladezeit

Örtliche Straßenverkehrsbehörden oder Ordnungsämter