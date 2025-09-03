Schwerbehinderung: Mit 61 in Rente ohne Abschlag gehen?

Lesedauer 3 Minuten

Eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 61 Jahren ist nach geltendem Recht nicht möglich. Für alle Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren; die vorgezogene Inanspruchnahme ist frühestens ab 62 Jahren möglich – dann aber mit lebenslangen Abschlägen.

Für ältere Jahrgänge zwischen 1952 und 1963 galten Übergangsregeln mit schrittweiser Anhebung, doch auch dort war ein abschlagsfreier Rentenbeginn mit 61 nicht vorgesehen. Rechtsgrundlage sind § 37 und § 236a SGB VI sowie die Auskünfte der Deutschen Rentenversicherung (DRV).

Was genau zählt als „schwerbehindert“ – und welche Wartezeit gilt?

Als schwerbehindert gilt, wer einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 hat; maßgeblich ist, dass die Schwerbehinderung zum Rentenbeginn vorliegt.

Zusätzlich ist für diese Altersrente die Erfüllung einer Wartezeit von 35 Jahren erforderlich, in die neben Beitragszeiten u. a. auch Kindererziehungszeiten, Pflege- und bestimmte Anrechnungszeiten einfließen. Eine bloße Gleichstellung mit einem GdB unter 50 (etwa GdB 30 oder 40) genügt ausdrücklich nicht für diese Rentenart.

Die Altersgrenzen im Überblick

Für Jahrgänge ab 1964 ist die Lage eindeutig: abschlagsfrei mit 65, vorgezogen mit Abschlägen ab 62. Für die Geburtsjahrgänge 1952 bis 1963 wurden die Grenzen schrittweise angehoben: Die abschlagsfreie Altersgrenze wanderte von 63 auf 65 Jahre; die früheste Grenze mit Abschlägen stieg parallel von 60 auf 62 Jahre. Damit erklärt sich, warum 61 Jahre in keinem Jahrgang eine abschlagsfreie Altersgrenze ist.

Was bedeutet das konkret mit 61?

Wer heute 61 ist, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen nicht ohne Abschlag beanspruchen. Für Jahrgänge ab 1964 liegt die „frühestmögliche“ Grenze ohnehin bei 62. Für die Übergangsjahrgänge bis 1963 war ein Start mit 60 bis 62 möglich – aber stets mit Abschlägen, nicht abschlagsfrei. Der abschlagsfreie Beginn mit 61 ist daher ausgeschlossen.

Wie hoch sind die Abschläge – und lassen sie sich ausgleichen?

Die Kürzung beträgt 0,3 Prozent für jeden Monat der Vorverlegung und wirkt lebenslang.

Bei der Schwerbehindertenrente ergibt sich aufgrund des maximal möglichen Vorziehens um 36 Monate ein Höchstabschlag von 10,8 Prozent. Diese Minderung kann ab dem 50. Lebensjahr durch freiwillige Ausgleichszahlungen ganz oder teilweise kompensiert werden, sofern die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente vorliegen.

Tabelle: Welcher Jahrgang kann mit Schwerbehinderung in Rente gehen?

Hier eine Übersicht. Spalte 1 nennt den Geburtsjahrgang; Spalte 2 zeigt jeweils das frühestmögliche Alter mit Abschlag und den abschlagsfreien Beginn („frühest / abschlagsfrei“).

Geburtsjahrgang Alter (frühest / abschlagsfrei) 1952 (Jan) 60 J + 1 M / 63 J + 1 M 1952 (Feb) 60 J + 2 M / 63 J + 2 M 1952 (Mär) 60 J + 3 M / 63 J + 3 M 1952 (Apr) 60 J + 4 M / 63 J + 4 M 1952 (Mai) 60 J + 5 M / 63 J + 5 M 1952 (Jun–Dez) 60 J + 6 M / 63 J + 6 M 1953 60 J + 7 M / 63 J + 7 M 1954 60 J + 8 M / 63 J + 8 M 1955 60 J + 9 M / 63 J + 9 M 1956 60 J + 10 M / 63 J + 10 M 1957 60 J + 11 M / 63 J + 11 M 1958 61 J / 64 J 1959 61 J + 2 M / 64 J + 2 M 1960 61 J + 4 M / 64 J + 4 M 1961 61 J + 6 M / 64 J + 6 M 1962 61 J + 8 M / 64 J + 8 M 1963 61 J + 10 M / 64 J + 10 M ab 1964 62 J / 65 J

Anmerkung: Die Staffelung folgt § 236a SGB VI; für 1952 gibt es Monatsstufen, ab 1953 sind es Jahrgangsstufen. Maßgeblich ist eine anerkannte Schwerbehinderung (GdB ≥ 50) und die Erfüllung der 35-jährigen Wartezeit. Quellen: Deutsche Rentenversicherung.

Gleichstellung ist nicht gleich Schwerbehinderung

Häufige Fehlannahme: Die arbeitsrechtliche Gleichstellung bei GdB 30 oder 40 ersetze die Schwerbehinderteneigenschaft. Für die Altersrente ist das falsch. Die DRV stellt klar, dass nur ein GdB ≥ 50 als „schwerbehindert“ im rentenrechtlichen Sinn zählt; Gleichgestellte erfüllen die Voraussetzung nicht.

Wichtige Abgrenzung: Andere Wege in den Ruhestand

Neben der Altersrente für schwerbehinderte Menschen gibt es die Rente für besonders langjährig Versicherte nach 45 Versicherungsjahren. Für Geburtsjahrgänge ab 1964 ist sie abschlagsfrei ab 65 Jahren möglich. Die Rente für langjährig Versicherte (35 Jahre) lässt einen Beginn bereits ab 63 zu, ist dann aber immer mit Abschlägen verbunden.

Davon zu unterscheiden ist die Rente wegen Erwerbsminderung, die andere Voraussetzungen und Berechnungslogiken hat und keine „abschlagsfreie Altersrente mit 61“ ersetzt.

Antrag, Fristen und Hinzuverdienst

Die DRV empfiehlt, den Rentenantrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen. Seit dem 1. Januar 2023 sind Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen Altersrenten entfallen; ein zusätzlicher Verdienst führt nicht mehr zu einer Anrechnung auf die Rente. Für die persönliche Planung helfen die offiziellen Rechner der DRV.

Ein abschlagsfreier Rentenbeginn mit 61 Jahren steht schwerbehinderten Versicherten nicht zu. Wer nach heutigem Recht ohne Abzüge früher in den Ruhestand möchte, benötigt – je nach Rentenart – andere Zugangsvoraussetzungen und Altersgrenzen.

Wichtig sind der rechtzeitig anerkannte GdB ≥ 50, die 35-jährige Wartezeit sowie die differenzierten Altersgrenzen. Wer früher gehen will, sollte die finanziellen Effekte der Abschläge realistisch kalkulieren und prüfen, ob Ausgleichszahlungen infrage kommen. Für eine belastbare individuelle Einschätzung bietet sich die Beratung der DRV an – samt Blick in die eigene Rentenauskunft und einen Check per Rentenbeginnrechner.