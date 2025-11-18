Schwerbehinderung: Lange krank? Ist die abschlagsfreie Rente futsch?

Lesedauer 5 Minuten

Was passiert bei langer Krankheit und Schwerbehinderung? Wenn lange Krankheit, eine mögliche Kündigung und die Frage nach dem frühestmöglichen Rentenbeginn zusammenfallen, geraten viele Betroffene in Unsicherheit. Besonders Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung stehen dann vor komplizierten Entscheidungen.

Wir erläutern am fiktiven Beispiel von Jürgen, Jahrgang 1964 und mit einem unbefristeten Grad der Behinderung von 50, wie sich Betroffene durch diese Phase bewegen können und welche Rechte ihnen zustehen.

Krankgeschrieben und bald ausgesteuert – was bedeutet das?

Jürgen ist seit längerer Zeit krankgeschrieben. Sein Anspruch auf Krankengeld läuft zum Jahresbeginn aus, wodurch die sogenannte Aussteuerung eintritt. Gleichzeitig hat ihn sein Arbeitgeber zu einem betrieblichen Eingliederungsmanagement eingeladen.

Wie viele Betroffene sorgt er sich, ob Krankheit, Aussteuerung oder gar eine Kündigung negative Auswirkungen auf seinen geplanten Rentenbeginn haben könnten. Umso wichtiger ist ein klarer Überblick über die gesetzlichen Regelungen.

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Abschlagsfrei mit 65 Jahren. Ein solcher Rentenbeginn für Jahrgang 1964 ist für Jürgen als Mensch mit Schwerbehinderung möglich, wenn er bestimmte weitere Bedingungen erfüllt. Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 können nämlich früher in Altersrente gehen, sofern sie mindestens 35 Versicherungsjahre nachweisen.

Diese Voraussetzungen erfüllt Jürgen bereits deutlich. Für seinen Jahrgang 1964 liegt die reguläre Altersgrenze bei 67 Jahren, der abschlagsfreie Rentenbeginn bei schwerbehinderten Menschen jedoch zwei Jahre früher. Ohne finanzielle Einbußen kann Jürgen daher ab 65 Jahren in Rente gehen.

Früher in Rente ab 62 – mit welchen Abschlägen ist zu rechnen?

Auch ein deutlich früherer Rentenstart ist möglich. Mit 62 Jahren könnte er bereits in die Rente für schwerbehinderte Menschen eintreten, hätte jedoch Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat in Kauf zu nehmen. Bei einem Rentenbeginn drei Jahre vor der abschlagsfreien Altersgrenze ergibt das eine dauerhafte Minderung von 10,8 Prozent.

Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder für besonders langjährig Versicherte?

Da Jürgen bereits 45 Versicherungsjahre erreicht hat, wäre für ihn sogar die Altersrente für besonders langjährig Versicherte möglich. Doch da auch diese Rente für seinen Jahrgang erst mit 65 Jahren abschlagsfrei gewährt wird, bringt sie ihm keinen zusätzlichen Vorteil.

Nach dem Krankengeld: Wie geht es bei der Arbeitsagentur weiter?

Die Aussteuerung markiert das Ende des Krankengeldbezugs nach maximal 72 Wochen, die sich an eine sechswöchige Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber anschließen. Entgegen der weit verbreiteten Befürchtung bedeutet die Aussteuerung jedoch keineswegs, dass Betroffene ohne Absicherung dastehen. Nach dem Ende des Krankengeldes wird die Agentur für Arbeit zuständig und prüft die Voraussetzungen für Arbeitslosengeld.

Nahtlosigkeitsregelung: Sicherung des Einkommens trotz Krankheit

Für Menschen, deren Arbeitsfähigkeit aufgrund einer Krankheit weiterhin eingeschränkt ist, greift häufig die Nahtlosigkeitsregelung. Der ärztliche Dienst der Arbeitsagentur beurteilt, ob die Leistungsfähigkeit auf weniger als drei Stunden täglich begrenzt ist oder ob andere gesundheitliche Einschränkungen eine reguläre Arbeitsvermittlung unmöglich machen.

Wird eine solche Einschränkung festgestellt, erfolgt der Übergang in Arbeitslosengeld nahtlos und ohne zeitliche Lücke. Daher stammt der Begriff Nahrlosigkeitsregelung.

Aufforderung zur Reha oder Erwerbsminderungsrente – was bedeutet das?

In diesem Zusammenhang fordern Arbeitsagenturen die Betroffenen regelmäßig auf, einen Rehabilitationsantrag oder einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente bei der Rentenversicherung zu stellen. Dieser Antrag muss innerhalb eines Monats eingereicht werden.

Zweck dieses Verfahrens ist es, zu klären, ob Rehabilitationsleistungen sinnvoll sind oder ob eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen könnte. Für Betroffene handelt es sich um einen standardisierten Ablauf. Dieser bedeutet keine zusätzlichen Nachteile.

Übersicht: Zentrale Fakten für schwerbehinderte Beschäftigte

Thema Wesentliche Informationen Abschlagsfreie Altersrente Für Jahrgang 1964 mit Schwerbehinderung ab 65 Jahren möglich, sofern 35 Versicherungsjahre vorliegen. Vorzeitige Altersrente Ab 62 Jahren mit 10,8 % Abschlag (0,3 % pro Monat). 45 Versicherungsjahre Keine zusätzliche Vergünstigung gegenüber der Rente für schwerbehinderte Menschen. Aussteuerung Endet nach 72 Wochen Krankengeld; danach Zuständigkeit der Arbeitsagentur. Nahtlosigkeitsregelung Sichert Arbeitslosengeld trotz eingeschränkter Arbeitsfähigkeit. Reha-/EM-Aufforderung Antrag innerhalb eines Monats notwendig; Standardverfahren. BEM-Gespräch Kein Kündigungsgespräch, sondern Pflichtverfahren des Arbeitgebers. Kündigungsschutz Kündigung nur mit Zustimmung des Integrationsamts. ALG I ab 58 Jahren Bis zu 24 Monate möglich bei ausreichenden Versicherungszeiten. Übergang zur Rente Kombination von ALG I und Rentenbeginn ermöglicht Abschlagsvermeidung.

Das betriebliche Eingliederungsmanagement: Ein Pflichtverfahren

Ein Gespräch zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) fürchten manche Betroffene, weil sie es als eine Art Vorstufe zur Kündigung ansehen. Ein BEM-Gespräch ist jedoch kein Anlass zur Sorge.

Arbeitgeber sind verpflichtet, Mitarbeitenden nach längerer Arbeitsunfähigkeit eine Rückkehr ins Arbeitsleben zu erleichtern und zu prüfen, welche Maßnahmen notwendig oder möglich sind. Das Gespräch dient nicht der Vorbereitung einer Kündigung, sondern der Feststellung von Einsatzmöglichkeiten und Entlastungen.

Kündigungsschutz bei Schwerbehinderung: Rolle des Integrationsamts

Sie haben als Mensch mit Schwerbehinderung einen besonderen Kündigungsschutz. Trotzdem kann eine Kündigung im Einzelfall möglich sein, und das gilt insbesondere, wenn eine Rückkehr in den Betrieb dauerhaft nicht absehbar ist.

Der besondere Kündigungsschutz bedeutet für Sie als Mensch mit Schwerbehinderung: Einer Kündigung muss das Integrationsamt zustimmen. Dieses Gremium prüft sorgfältig, ob die Interessen des Arbeitgebers eine Kündigung rechtfertigen oder ob mildernde Maßnahmen möglich sind.

Selbst wenn der Arbeitgeber letztlich eine Kündigung letztlich ausspricht, können die besonderen Schutzrechte schwerbehinderter Menschen bei Abfindungsverhandlungen eine Rolle spielen.

Arbeitslosengeld als Brücke zur Altersrente

Sollte Jürgen tatsächlich seinen Arbeitsplatz verlieren, bedeutet das in seiner Situation nicht zwingend eine existenzielle Bedrohung. Für Beschäftigte ab 58 Jahren besteht ein Anspruch auf bis zu 24 Monate Arbeitslosengeld, vorausgesetzt, in den letzten fünf Jahren wurden mindestens 48 Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt.

Da Jürgen diese Voraussetzungen voraussichtlich erfüllt, kann er den Zeitraum bis zur Altersrente finanziell überbrücken. Denn er hat einen Anspruch auf Arbeitslosengeld.

Arbeitslosengeld und Rentenbeginn koordinieren

Besonders wichtig ist allerdings, den Rentenbeginn genau zu planen. Wer den Anspruch auf Arbeitslosengeld optimal mit dem Rentenstart kombiniert, kann Abschläge vermeiden oder zumindest minimieren.

Da Jürgens regulärer abschlagsfreier Rentenbeginn bei 65 Jahren liegt, wird er nach Ablauf des Arbeitslosengeldes dieses Alter voraussichtlich noch nicht ganz erreicht haben. Ein frühzeitiges Beratungsgespräch bei der Rentenversicherung ist daher sinnvoll, um die bestmögliche Übergangslösung zu finden.

Worauf Betroffene bei Aussteuerung und BEM achten sollten

Wenn Sie in eine ähnliche Situation geraten, sollten sich nicht von der Vielzahl an Begriffen, Verfahren und Behörden irritieren lassen. Der Ablauf folgt nämlich klaren gesetzlichen Vorgaben.

Wie gehen Sie am besten vor? Zuerst sollten Sie das BEM-Gespräch wahrnehmen. Dann erfüllt der Arbeitgeber seine Pflicht, und Sie dokumentieren Ihre eigene Mitwirkung. Parallel dazu ist es entscheidend, sich rechtzeitig bei der Arbeitsagentur zu melden, damit Sie nahtlos Leistungen beziehen können.

Frühzeitige Beratung verhindert finanzielle Nachteile

Sobald die Aufforderung der Arbeitsagentur eintrifft, müssen Sie den Reha- oder Erwerbsminderungsrentenantrag innerhalb der vorgesehenen Frist stellen. Gleichzeitig sollten Sie sich ausführlich beraten lassen, um zu klären, ob ein vorzeitiger Rentenbeginn sinnvoll ist oder ob die Zeit bis zur abschlagsfreien Rente überbrückt werden sollte.

Schwerbehinderte Menschen sind gut abgesichert

Auch wenn die Gleichzeitigkeit von Krankheit, Kündigungsgefahr und Rentenplanung belastend wirken kann, bestehen klare gesetzliche Strukturen, die Betroffene absichern. Als Mensch mit Schwerbehinderung besteht wenig Grund zur Sorge.

Besonders schwerbehinderte Menschen verfügen nämlich über umfangreiche Schutzrechte. Diese betreffen sowohl den Arbeitsplatz als auch ihre finanziellen Perspektiven. Wer die Abläufe kennt und sich frühzeitig beraten lässt, kann diese Übergangsphase geordnet bewältigen und sicher in die Altersrente einsteigen.

FAQ: Häufige Fragen zur Aussteuerung, Schwerbehinderung und Altersrente

Wann kann ich als schwerbehinderter Mensch abschlagsfrei in Rente gehen?

Für Jahrgang 1964 ist das ab dem 65. Lebensjahr möglich, sofern mindestens 35 Versicherungsjahre vorhanden sind.

Kann ich schon mit 62 Jahren in Rente gehen?

Ja, allerdings mit Abschlägen von bis zu 10,8 Prozent.

Was bedeutet Aussteuerung?

Sie tritt ein, wenn der Anspruch auf Krankengeld nach 72 Wochen endet. Danach wird die Arbeitsagentur zuständig.

Was ist die Nahtlosigkeitsregelung?

Sie ermöglicht Arbeitslosengeld trotz eingeschränkter Arbeitsfähigkeit, wenn der Ärztliche Dienst eine starke Leistungsminderung bestätigt.

Warum fordert die Arbeitsagentur einen Reha- oder EM-Antrag?

Um zu prüfen, ob Reha-Leistungen helfen oder eine Erwerbsminderungsrente infrage kommt. Der Antrag muss innerhalb eines Monats gestellt werden.

Wie bin ich als schwerbehinderter Mensch vor Kündigung geschützt?

Eine Kündigung ist nur mit Zustimmung des Integrationsamts möglich.