Pflegegeld 2026: Gemeinsamer Jahresbetrag von 3.539 Euro erstmalig flexibel nutzbar

Lesedauer 4 Minuten

Mit dem Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) wurde die bislang komplizierte Trennung von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege aufgehoben.

Seit 1. Juli 2025 fasst § 42a SGB XI beide Leistungen zu einem gemeinsamen Jahresbetrag zusammen. Anspruchsberechtigte können bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr frei für beide Leistungsarten einsetzen – ohne die früheren Übertragungsregeln. 2026 ist das erste volle Jahr, in dem dieses Budget vom 1. Januar bis 31. Dezember durchgehend zur Verfügung steht.

Was 2026 konkret bedeutet

Während 2025 ein Übergangsjahr mit Start zur Jahresmitte war und zuvor beanspruchte Beträge auf den neuen Topf angerechnet wurden, gilt ab 1. Januar 2026 der volle gemeinsame Jahresbetrag für das gesamte Kalenderjahr. Nicht genutzte Mittel können weiterhin nicht ins Folgejahr übertragen werden und verfallen zum Jahresende. Damit wird die Planung einfacher, der Anspruch bleibt aber strikt kalenderjahresbezogen.

Wer Anspruch hat – und wer nicht

Der gemeinsame Jahresbetrag richtet sich an Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 bis 5. Personen mit Pflegegrad 1 haben keinen Anspruch auf Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege; sie können andere Entlastungsleistungen nutzen. Eine Sonderregel griff bereits früher für junge Pflegebedürftige mit Pflegegrad 4 oder 5 unter 25 Jahren.

Wegfall der Wartezeit und Angleichung der Dauer

Ein wesentlicher Fortschritt ist der Wegfall der sechsmonatigen „Vorpflegezeit“ bei der Verhinderungspflege. Seit 1. Juli 2025 kann Verhinderungspflege – wie Kurzzeitpflege – unmittelbar ab Feststellung mindestens Pflegegrad 2 genutzt werden.

Zugleich wurde die zulässige Höchstdauer der Verhinderungspflege auf acht Wochen im Kalenderjahr angehoben und damit der Kurzzeitpflege angeglichen. Das erleichtert den flexiblen Einsatz des gemeinsamen Budgets in der Praxis.

Wofür das Geld eingesetzt werden kann

Der gemeinsame Jahresbetrag darf vollständig für eine der beiden Leistungen oder anteilig für beide genutzt werden. Wer beispielsweise eine stationäre Entlastungsphase benötigt, kann den gesamten Betrag für Kurzzeitpflege aufwenden; umgekehrt können stunden- oder tageweise Ersatzpflegen im häuslichen Umfeld über Verhinderungspflege finanziert werden. Auch stundenweise Verhinderungspflege ist möglich; bleibt die Vertretung an einzelnen Tagen unter acht Stunden, wird das Pflegegeld nicht gekürzt.

Was die Pflegekasse übernimmt – und was privat zu zahlen ist

Aus dem gemeinsamen Jahresbetrag werden die pflegebedingten Aufwendungen finanziert. In der Kurzzeitpflege gehören Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten nicht dazu; diese Eigenanteile tragen Betroffene selbst, sie können dabei ergänzend den monatlichen Entlastungsbetrag einsetzen. Das sollte bei der Jahresplanung berücksichtigt werden, damit das kombinierte Budget nicht überschätzt wird.

Pflegegeld während Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

Für viele Familien entscheidend: Das zuvor bezogene (anteilige) Pflegegeld wird während der Inanspruchnahme von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege hälftig weitergezahlt. Die Gleichbehandlung beider Leistungen wurde im Zuge der Reform ausdrücklich klargestellt und trägt zur realen Entlastung bei, ohne den Geldfluss an pflegende Angehörige vollständig zu unterbrechen.

Angehörige als Ersatzpflegepersonen: wichtige Grenzen

Übernehmen nahe Angehörige die Verhinderungspflege nicht erwerbsmäßig, sind die Erstattungen in der Regel auf die Höhe des Pflegegeldes für bis zu zwei Monate zuzüglich nachgewiesener Aufwendungen begrenzt.

Wird die Vertretung erwerbsmäßig erbracht – etwa durch einen Pflegedienst –, können sich die Aufwendungen bis zur Höhe des gemeinsamen Jahresbetrags erstrecken. Diese Differenzierung bleibt auch im neuen System bestehen und sollte bei der Vertragsgestaltung bedacht werden.

Übergang 2025 und Lehren für 2026

Im Jahr 2025 wurden bereits vor dem 1. Juli genutzte Budgets auf den neuen Topf angerechnet; dadurch standen in der zweiten Jahreshälfte zum Teil geringere Restbeträge zur Verfügung.

Diese Übergangslogik entfällt 2026. Familien und Einrichtungen können wieder vom vollen Kalenderjahr aus planen – zugleich gilt unverändert, dass nicht ausgeschöpfte Beträge zum 31. Dezember verfallen. Frühzeitige Terminabsprachen mit Einrichtungen und Dienstleistern bleiben daher sinnvoll.

So läuft die Inanspruchnahme in der Praxis

Kurzzeitpflege wird in der Regel vorab bei der Pflegekasse beantragt; die Einrichtung rechnet die pflegebedingten Kosten mit der Kasse ab, Eigenanteile bleiben bei den Betroffenen. Verhinderungspflege ist häufig nach dem „Erst zahlen, dann erstatten“-Prinzip organisiert, wenn Angehörige oder freiberufliche Kräfte einspringen. Wichtig sind nachvollziehbare Nachweise und klare Vereinbarungen über Umfang, Zeiten und Vergütung der Ersatzpflege.

Mehr Flexibilität, weniger Hürden – aber kein Allheilmittel

Der gemeinsame Jahresbetrag schafft Klarheit und vereinfacht die Nutzung deutlich. Die Abschaffung der Vorpflegezeit, die Angleichung der Höchstdauer und die hälftige Fortzahlung des Pflegegeldes sind spürbare Verbesserungen. Zugleich bleibt das Budget begrenzt und deckt insbesondere in der Kurzzeitpflege nicht die erheblichen Hotel- und Investitionskosten ab.

Wer 2026 plant, sollte deshalb das Kalenderjahr, die zu erwartenden Eigenanteile und mögliche stundenweise Entlastungen im Blick behalten – damit die 3.539 Euro dort ankommen, wo sie den größten Unterschied machen.

Beispiel aus der Praxis für 2026

Frau M. (Pflegegrad 3) wird überwiegend von ihrer Tochter zu Hause versorgt. Im März organisiert die Tochter an fünf Tagen stundenweise Verhinderungspflege durch eine Nachbarschaftspflege, jeweils unter acht Stunden pro Tag. Für insgesamt 40 Stunden fallen 1.000 Euro an, die vollständig aus dem gemeinsamen Jahresbetrag erstattet werden; eine Kürzung des Pflegegeldes erfolgt nicht, weil die Vertretung tageweise unter acht Stunden bleibt.

Im August nutzt Frau M. zusätzlich 14 Tage Kurzzeitpflege in einer stationären Einrichtung, um der Tochter eine Erholungspause zu ermöglichen. Die pflegebedingten Aufwendungen betragen 2.200 Euro und werden ebenfalls aus dem Jahresbudget gedeckt; die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen trägt die Familie selbst und mindert diese Eigenanteile teilweise mit dem monatlichen Entlastungsbetrag.

Summa summarum sind damit 3.200 Euro des flexiblen Topfes verbraucht, 339 Euro bleiben für den Rest des Jahres übrig und können – je nach Bedarf – nochmals für stundenweise Verhinderungspflege oder einzelne Tage Kurzzeitpflege eingesetzt werden. Zum Jahresende verfallen nicht genutzte Mittel; deshalb plant die Tochter im November noch zwei kurze Entlastungseinsätze, damit der gemeinsame Betrag von 3.539 Euro 2026 bestmöglich ausgeschöpft wird.

