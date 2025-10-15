Schwerbehindertenausweis ohne Merkzeichen – Trotzdem viele Vorteile bei einer Schwerbehinderung

Oft erhalten wir die Frage, ob ein Behindertenausweis auch Ausgleiche oder Vorteile bringt, wenn man kein Merkzeichen eingetragen hat. Um es vorweg zu nehmen: Ja! Und zwar mehr, als viele meinen.

Schwerbehindertenausweis – ab wann bekommt man ihn?

Der Ausweis belegt, dass das Versorgungsamt einen Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 festgestellt hat. Er ist grün, enthält keine zusätzlichen Piktogramme und dient in erster Linie als amtlicher Nachweis für die Schwerbehinderung – anders als der reine Feststellungsbescheid, den Menschen mit einem GdB zwischen 20 und 40 erhalten, oder die Gleichstellung, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit einem GdB von 30 oder 40 auf Antrag bei der Agentur für Arbeit schützt.

Die gesetzliche Regelung von Behinderung in § 2 SGB IX, wonach eine länger als sechs Monate andauernde Beeinträchtigung in Wechselwirkung mit Barrieren die Teilhabe erschwert, gilt unabhängig davon, ob Merkzeichen eingetragen sind.

Tabelle: Vorteile Behindertenausweis ohne Merkzeichen

Vorteile ohne Merkzeichen mit Schwerbehindertenausweis Besonderer Kündigungsschutz Eine Kündigung ist nur mit Zustimmung des Integrations-/Inklusionsamtes möglich und bietet dadurch erhöhte Arbeitsplatzsicherheit. Zusatzurlaub Schwerbehinderte erhalten fünf zusätzliche bezahlte Urlaubstage pro Kalenderjahr (bei einer Fünf-Tage-Woche; anteilige Regelung bei anderen Arbeitszeiten). Steuerliche Pauschbeträge Das Finanzamt gewährt einen jährlichen Behinderten-Pauschbetrag von 1 140 € (GdB 50) bis 2 840 € (GdB 100), der das zu versteuernde Einkommen mindert. Bevorzugte Einstellung Öffentliche und viele private Arbeitgeber müssen Bewerber*innen mit Ausweis und gleicher Eignung vorrangig berücksichtigen. Einschränkung befristeter Verträge Befristungen dürfen nur unter strengeren Voraussetzungen vereinbart oder verlängert werden, was stabilere Beschäftigung fördert. Hilfen am Arbeitsplatz Integrationsamt kann Arbeits- und Mobilitätshilfen (z. B. technische Anpassungen, Arbeitsassistenz) finanzieren oder organisieren. Früherer Renteneintritt Die Altersrente für Schwerbehinderte kann in der Regel zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei beansprucht werden. Preisermäßigungen Viele Kultur-, Freizeit- und Sporteinrichtungen räumen gegen Vorlage des grünen Ausweises freiwillige Rabatte auf Eintrittspreise ein.

Welche Nachteilsausgleiche gelten ohne jedes Merkzeichen bereits im Alltag?

Auch ohne die orangefarbene Zusatzseite profitieren Inhaberinnen und Inhaber vom besonderen Kündigungs­schutz: Eine Entlassung bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrations- bzw. Inklusionsamtes, sofern das Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht. Hinzu kommt ein Anspruch auf fünf zusätzliche Urlaubstage pro Jahr bei einer Fünf-Tage-Woche, der proportional mit kürzeren oder längeren Wochenarbeitszeiten steigt.

Wie wirken sich die Steuerpauschbeträge aus?

Wer sich mit seinem grünen Ausweis beim Finanzamt einträgt, senkt automatisch sein zu versteuerndes Einkommen.

Seit der Verdopplung liegen die Jahresbeträge bei 1 140 Euro für einen GdB 50, 1 440 Euro bei 60, 1 780 Euro bei 70, 2 120 Euro bei 80, 2 460 Euro bei 90 und 2 840 Euro bei 100.

Ab einem GdB 80 – oder bereits ab 70, sofern später doch das Merkzeichen G ergänzt wird – kann zusätzlich eine jährliche Fahrtkosten-Pauschale von 900 Euro berücksichtigt werden.

Welche arbeitsrechtlichen Vorteile bringt der Ausweis – jenseits des Urlaubs?

Schwerbehinderte werden bei Einstellungen bevorzugt, Arbeitgeber müssen bei Befristungen strengere Voraussetzungen beachten, und die Integrationsämter können finanzielle Hilfen für technische Anpassungen, Arbeitsassistenz oder Mobilitätsunterstützung gewähren.

Diese Begleithilfen am Arbeitsplatz stehen zwar auch gleichgestellten Personen offen, der besondere Urlaub und die Option auf die Altersrente für Schwerbehinderte hingegen nur Inhaberinnen und Inhabern des Ausweises.

Schwerbehindertenausweis wichtig für die spätere Rente

Mit grünem Schwerbehindertenausweis lässt sich die Altersrente in der Regel zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze abschlagsfrei beziehen, vorausgesetzt, es liegen mindestens 35 Versicherungsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung vor.

Ein noch früherer Beginn ist möglich, zieht dann aber dauerhafte Abschläge nach sich.

Kann der grüne Ausweis allein schon bei Bahn- und Busfahrten helfen?

Für kostenlose Fahrten im öffentlichen Nahverkehr reicht er nicht; erforderlich ist zusätzlich ein Beiblatt mit Wertmarke. Diese Wertmarke gibt es aber erst, wenn eines der Mobilitäts- oder Gesundheits­merkzeichen – etwa G, aG, H oder Bl – eingetragen ist.

Ab 1. Januar 2025 kostet die Jahreswertmarke 104 Euro, die Halbjahres­marke 53 Euro; nur Personen mit den Merkzeichen H oder Bl beziehungsweise mit geringem Einkommen sind von der Zahlung befreit. Im Fernverkehr gelten Ausweis und Wertmarke lediglich auf wenigen, gesetzlich definierten Strecken.

Wo liegen die Grenzen eines Ausweises ohne Merkzeichen – und wann lohnt sich ein Änderungsantrag?

Die grüne Karte eröffnet keinen Anspruch auf Freifahrt, Begleitperson, Parkerleichterungen oder erhöhte Pflege- und Fahrtkostenpauschalen. Wer im Alltag erhebliche Mobilitäts- oder Orientierungseinschränkungen hat, sollte deshalb prüfen lassen, ob ein Merkzeichen nachträglich einzutragen ist.

Der Änderungsantrag beim Versorgungsamt kann gestellt werden, sobald sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat oder Gutachten neue Erkenntnisse liefern.

Fazit: Warum lohnt sich der Schwerbehindertenausweis auch ohne Merkzeichen?

Der Behindertenausweis verschafft arbeitsrechtliche Sicherheit, steuerliche Entlastung, zusätzlichen Urlaub und die Möglichkeit eines früheren, oft abschlagsfreien Renteneintritts. Für viele Betroffene ist er damit ein zentrales Instrument, um behinderungs­bedingte Nachteile auszugleichen – selbst wenn weitere Vergünstigungen etwa im Nahverkehr erst mit Merkzeichen und Wertmarke hinzukommen.