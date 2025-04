Rund 61.000 Euro Rente pro Kind – Das soll kommen

Lesedauer 2 Minuten

Die neue Regierungskoalition hat kürzlich eine bahnbrechende Idee zur Stärkung der Altersvorsorge vorgestellt. Die zentrale Maßnahme sieht vor, dass für jedes Kind monatlich 10 Euro in ein privates Depot eingezahlt werden, und zwar vom Tag seiner Geburt bis zu seinem 18. Lebensjahr.

Dieses soll steuerfrei wachsen, sodass der Nachwuchs später, zum Zeitpunkt des Renteneintritts, von einer nennenswerten Summe profitieren könnte.

Die Finanzierung dieses Beitrags erfolgt durch staatliche Zuwendungen, die an gewisse Bedingungen geknüpft sein dürften, damit das Modell nicht nur breiten Rückhalt in der Bevölkerung, sondern auch eine langfristige Renten-Basis findet.

Welchen finanziellen Vorteil könnten Kinder später haben?

Nach den Berechnungen des Sozialrechtsexperten Dr. Utz Anhalt ließe sich mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite ein recht hoher Betrag ansparen. Anhalt rechnet vor, dass sich allein durch die über die Jahre hinweg eingezahlten Beiträge in Kombination mit Zinseszinsen bis zum Renteneintritt ein Depotwert von rund 61.300 Euro ergeben könnte.

Dabei wird keine zusätzliche Einzahlung vonseiten der Eltern oder des Kindes berücksichtigt, sodass tatsächlich ausschließlich die staatlichen 10 Euro monatlich sowie die Anlagegewinne für das Wachstum verantwortlich wären.

Bei einer höheren Rendite und zusätzlichen, freiwilligen Einzahlungen könnte dieser Betrag im Idealfall weiter ansteigen.

Welche Chancen hat das Renten-Konzept?

Das Modell könnte langfristig einen wichtigen Beitrag zur finanziellen Sicherheit leisten. Bereits mit einem relativ geringen monatlichen Beitrag über 18 Jahre hinweg gäbe es eine solide Basis, um die Rente aufzustocken und damit mögliche Versorgungslücken zu verringern.

Da das Geld steuerfrei angelegt werden soll, wird zudem eine zusätzliche Renditechance gewährt. Dies macht die Idee besonders attraktiv, weil es nicht nur vom Sparvolumen selbst, sondern von einem möglichst ungeschmälerten Zugewinn an den Kapitalmärkten profitiert.

Lesen Sie auch:

– Jahrgang 1964: So kommen Sie früher in Rente – mit und ohne Abschläge

Wo liegen die Risiken und kritischen Punkte?

Trotz des anfangs vielversprechenden Charakters mahnen Experten wie Anhalt zur Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass hohe Kapitalgarantien gefordert werden könnten, um mögliche Verlustrisiken zu minimieren.

Solche Garantien haben jedoch in der Vergangenheit, wie beispielsweise bei der Riester-Rente, zu bürokratischen Hürden und teuren Gebühren geführt.

Wenn der Verwaltungsaufwand oder die Anforderungen an die Anlageprodukte zu kompliziert werden, sinkt die Effizienz des Systems. Außerdem ist entscheidend, dass die steuerlichen Vorteile wirklich dauerhaft Bestand haben und nicht im Nachhinein durch Gesetzesänderungen aufgeweicht werden.

Es müssten zudem Mechanismen verankert werden, die verhindern, dass Verwaltungskosten und Provisionen den Ertrag schmälern.

Wie stehen Expertinnen und Experten zu der Umsetzung?

Zahlreiche Finanzfachleute begrüßen grundsätzlich jede Initiative, die frühzeitig Vermögensbildung fördert. Gerade in Zeiten, in denen das staatliche Rentenniveau zunehmend unter Druck gerät, kann eine private Altersvorsorge eine wichtige Säule sein.

Entscheidend ist jedoch, dass die Umsetzung klar, transparent und möglichst ohne übermäßige Bürokratie gestaltet wird.

Anhalt sagt, dass ein einfacher Prozess für alle Beteiligten ein Schlüssel zum Erfolg sein dürfte. Wenn das System zu kompliziert wird oder die staatlichen Rahmenbedingungen die Renditechancen schmälern, könnte die Idee an Attraktivität verlieren und damit ihr eigentliches Ziel verfehlen.

Wie könnte die Zukunft dieser Idee aussehen?

In den kommenden Monaten und Jahren wird sich zeigen, wie realistisch und praktikabel die neue Rentenidee tatsächlich ist. Möglicherweise könnte die Politik zunächst ein Pilotprojekt starten, um wichtige Erfahrungen im Hinblick auf Verwaltung, Anlageprodukte und Renditen zu sammeln.

Sollten sich dabei große bürokratische Hürden abzeichnen, wäre eine frühzeitige Anpassung notwendig, um das Konzept nicht scheitern zu lassen. Gleichzeitig bleibt die Hoffnung, dass ein einfach strukturiertes Modell die Vorsorgekultur in Deutschland nachhaltig verändern kann und es in Zukunft für Familien noch attraktiver wird, schon früh an die Rente der Kinder zu denken.