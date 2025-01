Rentenkalender: Dann wird in 2025 die Rente ausgezahlt

Lesedauer 2 Minuten

Wann bekommen Sie in jedem Monat dieses Jahres Ihre Rente? Das ist wichtig für die Jahresplanung. Wir machen es Ihnen einfach und liefern Ihnen eine Übersicht für jeden Tag von Januar bis Dezember, an dem Ihre Bezüge ausgezahlt werden.

Zuerst einmal zeigen wir Ihnen allerdings, was Sie bei der Auszahlung Ihrer Rente berücksichtigen müssen.

Rückwirkende oder vorschüssige Rente?

Die Rente zahlt die Rentenversicherung immer am letzten Bankarbeitstag des Monats auf Ihr Konto ein, wenn Sie rentenberechtigt sind. Dies erfolgt entweder rückwirkend, wenn Sie nach 2004 in den Ruhestand eintraten oder vorschüssig, wenn Sie vor 2004 in Rente gingen.

Was bedeutet das konkret?

Nehmen wir an, Sie beziehen seit 2002 eine Rente der gesetzlichen Rentenversicherung. Dann erhalten Sie ihren Bezug für Februar bereits Ende Januar. Begann Ihre Rente aber erst zum Beispiel 2005 oder 2020, dann bekommen Sie die Summe für Februar erst Ende Februar ausgezahlt.

Was bedeutet Bankarbeitstag?

Wir lesen häufig, dass die Rente am letzten Werktag ausgezahlt wird. Das ist nicht richtig, denn die Rentenauszahlung bezieht sich auf die Bankarbeitstage. Der letzte Arbeitstag ist also der letzte Tag im Monat, an dem Bankangestellte arbeiten und so Ihre Rente überweisen können.

Samstag und Sonntag gelten nicht als Bankarbeitstage, und deshalb werden Sie bei den Wochentagen, an denen Ihre Rente ausgezahlt wird, auch keinen Samstag finden. Buchungen finden nur zwischen Montag und Freitag statt, und eine Buchung, die am Wochenende in Auftrag gegeben wird, wird erst am Montag gebucht.

Wie kommt es zu den unterschiedlichen Auszahlungen?

Die Differenzen zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Zahlung stammen aus einer Reform der Rentenversicherung, die seinerzeit die Verwaltung effektiver gestalten wollte und zudem Verwaltungskosten sparen.

Worauf sollten Sie als Neurentner achten?

Als Neurentner ist für Sie besonders wichtig, daran zu denken, dass die erste Rentenzahlung erst Ende des Monats Ihres Rentenbeginns auf dem Konto sein wird. Wenn Sie finanziell knapp bei Kasse sind und außer der Rente keine weiteren Einkünfte haben, bedeutet dies ohne Vorbereitung sonst eine böse Überraschung.

Sie sollten also frühzeitig planen, wie Sie in diesen ersten Wochen ohne Geld von der Rentenkasse über die Runden kommen.

An diesen Tagen kommt die Rente 2025

Wir haben für Sie eine Tabelle erstellt, die Ihnen zeigt, an welchem Datum und an welchem Wochentag Ihre Rente ausgezahlt wird.