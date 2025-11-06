Rente: Viele Rentner fahren mit ungültigem Führerschein – das kann teuer werden

Lesedauer 3 Minuten

Viele ältere Menschen kennen das Szenario: Ein Blick ins Portemonnaie, der vertraute rosa oder graue Führerschein steckt seit Jahrzehnten darin. Doch genau diese alten Dokumente sind bald Geschichte – und wer jetzt nicht aufpasst, riskiert nicht nur ein Verwarnungsgeld, sondern möglicherweise auch Probleme bei Auslandsfahrten oder der Fahrzeuganmietung.

Gerade Rentner sollten jetzt genau hinsehen, denn der Umtausch betrifft viele – auch wenn sie es nicht glauben.

Warum der Führerschein-Umtausch für Senioren jetzt wichtig ist

Hintergrund der Maßnahme ist die EU-weite Vereinheitlichung aller Führerscheindokumente. Bis spätestens Januar 2033 sollen in Europa nur noch fälschungssichere Führerscheine im Scheckkartenformat im Umlauf sein. In Deutschland ist dieser Umtausch bereits seit Jahren im Gange.

Die Fristen richten sich dabei entweder nach dem Geburtsjahr der Fahrerlaubnisinhaber oder nach dem Ausstellungsdatum des Führerscheins. Für viele Ältere bedeutet das: Handlungsbedarf besteht – und zwar nicht irgendwann, sondern jetzt.

Papierführerschein noch im Einsatz? Dann wird es jetzt ernst

Wer beispielsweise noch einen Papierführerschein besitzt, der bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, hätte diesen bereits umtauschen müssen – abhängig vom Geburtsjahr. Die letzte Umtauschfrist für Personen, die zwischen 1971 und 1980 geboren wurden, endete bereits im Januar 2025.

Wer seinen alten “Lappen” noch nutzt, fährt seitdem offiziell mit einem ungültigen Dokument – auch wenn die Fahrerlaubnis an sich davon unberührt bleibt. Die Folge: Ein Verwarnungsgeld von zehn Euro. Das mag harmlos erscheinen, doch im Ausland kann es bei Polizeikontrollen oder Mietwagenbuchungen zu deutlich größeren Problemen kommen.

Für Senioren vor 1953 gilt eine Sonderregel – aber keine Entwarnung

Erfreulich ist: Für Rentnerinnen und Rentner, die vor dem Jahr 1953 geboren wurden, gibt es eine Sonderregelung. Sie haben noch bis zum 19. Januar 2033 Zeit, ihr Dokument umzutauschen – ganz gleich, ob es sich um ein Papierdokument oder eine früh ausgestellte Scheckkarte handelt. Doch dieser Zeitpuffer sollte nicht zur Untätigkeit verleiten.

Behörden warnen schon jetzt vor langen Wartezeiten, Terminengpässen und Verzögerungen bei der Ausstellung der neuen Dokumente. Wer sicher gehen will, sollte deshalb frühzeitig aktiv werden und einen Termin bei der Führerscheinstelle vereinbaren.

Auch alte Kartenführerscheine müssen bis 2026 getauscht werden

Noch wichtiger wird der Blick in den Geldbeutel für jene, die zwischen 1999 und 2001 bereits einen Kartenführerschein bekommen haben. Für diese Gruppe – auch sie umfasst viele Ältere, die damals auf das neue Format umgestiegen sind – endet die Frist bereits am 19. Januar 2026.

Auch hier gilt: Der Umtausch ist verpflichtend, unabhängig davon, ob man noch täglich fährt oder den Wagen nur gelegentlich für Einkäufe nutzt.

So läuft der Führerschein-Umtausch bei der Behörde ab

Der eigentliche Umtauschvorgang ist weniger kompliziert, als viele vermuten. Zuständig ist die Führerscheinstelle des Wohnortes. Dort müssen ein gültiger Personalausweis oder Reisepass, ein aktuelles biometrisches Passbild sowie der alte Führerschein vorgelegt werden.

Sollte dieser nicht bei der jetzigen Behörde ausgestellt worden sein, wird zusätzlich eine sogenannte Karteikartenabschrift der ursprünglichen Behörde benötigt – diese kann meist telefonisch oder online angefordert werden. Wer den Weg zum Amt scheut, sollte prüfen, ob die eigene Kommune einen Online-Service anbietet.

Viele Städte ermöglichen bereits eine digitale Antragsstellung, zumindest teilweise.

Keine Fahrprüfung, aber alte Klassen sorgfältig prüfen

Ein weiterer beruhigender Punkt: Der Umtausch hat keine Auswirkungen auf die bestehende Fahrerlaubnis. Es handelt sich um eine rein verwaltungstechnische Maßnahme. Es sind weder erneute Fahrprüfungen noch medizinische Untersuchungen erforderlich – zumindest nicht im Rahmen des regulären Umtauschs.

Dennoch sollten Betroffene beim Erhalt des neuen Dokuments genau hinsehen. Denn bei der Übertragung alter Führerscheinklassen kann es zu Missverständnissen kommen. Gerade ältere Führerscheine der Klasse 3 berechtigen zum Führen schwererer Fahrzeuge, als es die heute übliche Klasse B zulässt.

Diese erweiterten Rechte bleiben zwar erhalten, werden aber durch zusätzliche Schlüsselzahlen im neuen Führerschein abgebildet. Hier ist Aufmerksamkeit gefragt – ein Fehler im Dokument kann im Alltag teuer werden.

Neuer Führerschein nur noch 15 Jahre gültig

Ein kleiner Wermutstropfen bleibt: Die neuen Führerscheine haben ein Verfallsdatum. Sie sind nur noch 15 Jahre gültig und müssen dann erneut ausgetauscht werden. Ein Automatismus wie bei Ausweisdokumenten. Doch diese Neuerung sollte niemanden abschrecken – immerhin steht der einmalige Umtausch ohnehin für viele an.

Der alte Führerschein darf als Erinnerung behalten werden

Und noch eine gute Nachricht für Nostalgiker: Der alte Führerschein muss nach dem Umtausch nicht endgültig abgegeben werden. Wer möchte, kann ihn entwertet wieder mit nach Hause nehmen – als Erinnerungsstück an eine mobile Lebenszeit, die vielleicht schon über fünf Jahrzehnte zurückreicht.