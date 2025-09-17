Rente: Versorgungsausgleich nach Scheidung – Fehler kosten hunderte Euro

Lesedauer 3 Minuten

Viele staunen erst beim Blick in den Rentenbescheid: Die Rente fällt niedriger aus als gedacht. Das passiert, wenn Daten im Verfahren gefehlt haben, wenn der Wortlaut des familiengerichtlichen Beschlusses (Tenor) anders umgesetzt wird als vorgesehen oder wenn spätere Gesetzesänderungen die Werte verschieben.

Seit 2024/2025 ist klarer geregelt, wie solche Fälle korrigiert werden können. Entscheidend ist, welches Vorgehen passt, ab wann es wirkt und in welchen Konstellationen sich der Aufwand wirklich lohnt.

Grundrenten-Entgeltpunkte und alte Entscheidungen: Was Gerichte derzeit sagen

Die zusätzlichen Entgeltpunkte aus der Grundrente gehören zur gesetzlichen Rentenversicherung. Deshalb werden sie grundsätzlich im Versorgungsausgleich berücksichtigt. Ältere, bereits rechtskräftige Entscheidungen lassen sich aber nur öffnen, wenn die strengen gesetzlichen Voraussetzungen für eine Abänderung erfüllt sind.

Dazu braucht es eine klar nachweisbare, spürbare Wertänderung – bloße Vermutungen oder pauschale Neubewertungen reichen nicht aus. Folge: Gerichte fordern konkrete Belege für Veränderungen innerhalb der gesetzlichen Systeme. Betriebs- oder Privatversorgungen, die schon extern geteilt wurden, werden deshalb nur noch selten komplett neu aufgerollt.

Abänderung: starkes Werkzeug mit hohen Hürden – und Wirkung erst ab Antrag

Mit einer Abänderung kann man Veränderungen berücksichtigen, die nach der Ehezeit eingetreten sind. Das gelingt aber nur, wenn zwei Hürden gleichzeitig genommen werden: Erstens muss sich der Wert um mindestens fünf Prozent verändert haben, und zweitens muss zusätzlich ein gesetzlicher Mindestbetrag erreicht werden – in der Regel ein Prozent der Bezugsgröße (bei Kapitalwerten 120 Prozent der Bezugsgröße).

Sind beide Schwellen überschritten, darf das Gericht die alte Entscheidung für dieses konkrete Anrecht neu fassen. Wichtig für die Praxis: Die Abänderung wirkt nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Monat nach Antragseingang. Frühestens gestellt werden kann der Antrag zwölf Monate vor dem voraussichtlichen Rentenbeginn. Wer später dran ist, verschenkt dauerhaft Geld.

Anpassung nach Todesfall: Kürzung kann enden – unter engen Bedingungen

Stirbt die ausgleichsberechtigte Person, kann die laufende Kürzung der Rente der ausgleichspflichtigen Person beendet werden.

Das Gesetz zieht hier eine klare Grenze: Eine Anpassung kommt nur in Betracht, wenn aus dem übertragenen Anrecht höchstens 36 Monate Leistungen geflossen sind. Die Entlastung greift ab dem Folgemonat. Hinterbliebenenleistungen aus dem übertragenen Anrecht bleiben unberührt; es geht ausschließlich darum, die fortlaufende Kürzung der anderen Rente zu stoppen.

Wenn der Rentenbescheid nicht zum Gerichtsbeschluss passt: Fehler korrigieren, aber nicht beim Familiengericht

Oft liegt das Problem nicht im Beschluss, sondern in der Umsetzung. Weicht der Rentenbescheid vom Tenor ab, ist nicht das Familiengericht zuständig. Dann läuft die Korrektur über das Sozialverwaltungsverfahren. Auch ein bereits bestandskräftiger Bescheid lässt sich überprüfen, wenn er von Anfang an rechtswidrig war. Lässt sich der Fehler belegen, wird der Bescheid neu berechnet und korrigiert. Das ist rechtlich kein „zweiter Versorgungsausgleich“, sondern schlicht die Berichtigung eines Verwaltungsfehlers.

Wo Korrekturen heute realistische Chancen haben

Gute Aussichten bestehen dort, wo sich Werte innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung objektiv verschoben haben und das nachweisbar ist. Das kann zum Beispiel passieren durch gesetzliche Aufwertungen von Kindererziehungszeiten in älteren Beschlüssen oder – je nach Fallgruppe – durch Grundrenten-Entgeltpunkte, wenn die doppelte Schwelle tatsächlich überschritten wird.

Häufig führen auch Fehler bei der ersten Umsetzung im Rentenbescheid zu Korrekturen, sobald Widerspruch oder Überprüfung sauber begründet und fristgerecht auf den Weg gebracht werden.

Warum viele Anträge scheitern – und manche unerwartet Erfolg haben

Zahlreiche Abänderungsanträge scheitern an den gesetzlichen Hürden. Unterschiede in der „Dynamik“ allein – etwa wenn eine extern geteilte Betriebsrente anders steigt als die gesetzliche Rente – genügen nicht. Ohne belegbare Wertänderung und einen klar festgelegten Stichtag bleibt die Tür zu.

Umgekehrt können Fälle, die zunächst aussichtslos wirken, erfolgreich sein, wenn sich Rechenfehler nachweisen lassen oder wenn gesetzlich ausgelöste Sprünge den Ausgleichswert tatsächlich deutlich verändern. Die aktuelle Linie erhöht daher nicht automatisch die Erfolgsquote, sie grenzt nur genauer ein, in welchen Konstellationen Anträge durchgehen.

Was sich seit 2024 konkret verändert hat – und warum Timing alles ist

Grundrenten-Entgeltpunkte sind inzwischen eindeutig: Sie sind ausgleichsreif innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. Für eine Abänderung zählen sie aber nur, wenn die doppelte Schwelle überschritten wird und die jeweiligen Übergangsvorschriften passen. Der Fokus der Abänderung liegt weiterhin auf den Regel­systemen der gesetzlichen Sicherung; extern geteilte Betriebs- oder Privatversorgungen werden nur noch selten komplett neu bewertet.

Immer wichtiger wird das Timing: Die Wirkung setzt ausschließlich für die Zukunft ein, und ein Abänderungsantrag ist frühestens ein Jahr vor dem erwarteten Rentenbeginn möglich. Wer diese Frist verpasst, lässt Monat für Monat Geld liegen.