Rente: Rolle rückwärts bei Rentenreform

Die Frühverrentung soll unattraktiver werden. Das ignoriert die oft hohe körperliche und psychische Belastung vieler Berufsgruppen. Besonders für Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen ist ein späterer Renteneintritt kaum zumutbar.

Menschen, die noch in der Lage sind, einen Teilzeitjob anzunehmen, müssten durch diese Grenzen signifikante finanzielle Einbußen hinnehmen.

Viele Arbeitnehmer sind nach Jahrzehnten der Erwerbstätigkeit gesundheitlich nicht mehr in der Lage, ihre berufliche Tätigkeit fortzusetzen. Sie stehen dem Arbeitsmarkt also ohnehin nicht mehr zur Verfügung. Das wird in dieser Aussage nicht berücksichtigt.