Rente: Keine Steuern zahlen bei Rente – nur unter diesen Voraussetzungen

Bis heute hält sich das Gerücht, die Rente sei steuerfrei. Das stimmte zwar einmal, seit Jahren wird jedoch der zu versteuernde Teil der Rente schrittweise erhöht, bis er bei 100 Prozent liegt.

Steuerfrei ist hingegen ein Freibetrag, und dieser beträgt derzeit 11.604 EUR für Alleinstehende. Wenn das Jahreseinkommen nicht höher liegt, müssen Sie keine Steuern auf die Rente zahlen.

Wie viel Prozent meiner Rente muss ich versteuern?

Wenn Sie bis 2005 in Rente gingen, dann blieb die Hälfte der Rente steuerfrei. Zwischen 2006 und 2020 wurden pro Jahrgang zwei Prozent mehr der Rente steuerpflichtig. Wer 2006 in den Ruhestand eintrat, musste bereits 52 Prozent der Rente versteuern, 2011 waren es 62 Prozent, und 2020 80 Prozent. 2021 und 2022 wurde der Anteil um jeweils ein Prozent erhöht, sodass Neurentner 2022 82 Prozent der Rente versteuern mussten.

Seit 2023 wird der steuerpflichtige Anteil der Rente nur noch um ein halbes Prozent pro Rentenjahrgang angehoben. Neurentner mussten 2023 also 82,5 Prozent versteuern, und 2024 83 Prozent. 2025 werden es 83,5 Prozent sein, und 2030 86 Prozent. 2058 soll dann die komplette Versteuerung der Renten erreicht sein.

Worauf bezieht sich der zu versteuernde Anteil der Rente?

Der zu versteuernde Anteil bezieht sich auf die Bruttorente eines vollen Bezugsjahres, in dem sie die gesamten zwölf Monate die volle Rente ausgezahlt bekommen. Da die wenigsten Rentner zum ersten Januar eines Jahres in Rente gehen, zählt hier meist das zweite Rentenjahr.

Wie berechnen Sie den steuerfreien Anteil ihrer Rente?

Hier beachten Sie, welcher Anteil der Rente bei Ihnen steuerfrei bleibt. Wenn Sie 2024 in Rente gingen, dann bleiben Ihnen 17 Prozent, die von der Versteuerung ausgenommen sind. Diese verrechnen Sie jetzt mit der jährlichen Bruttorente.

Nehmen wir an, Ihre Bruttorente liegt bei 1.500 EUR pro Monat. Diese nehmen Sie mal zwölf, um die Jahresbruttorente zu erhalten. Das sind 18.000 EUR. Diese teilen Sie durch 100 und kommen so auf ein Prozent. Das sind 180 EUR. Dieses nehmen Sie mal 17 und kommen so auf die 17 Prozent, die von der Steuer ausgenommen sind. Steuerfrei bleiben Ihnen 3.060 EUR.

Für welchen Betrag müssen Sie letztlich wirklich zahlen?

Sie ziehen diese von den 18.000 EUR ab. Damit haben Sie 14.940 EUR Bruttorente, die Sie versteuern müssen. Von dieser subtrahieren Sie den steuerfreien Grundbetrag von 11.604 EUR. Sie müssen also 3.336 EUR der Rente versteuern.

Sie müssen eine Steuererklärung abgeben

Sie sind als Rentner verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Davon können Sie sich auf Antrag befreien lassen, wenn Sie nachweislich jedes Jahr weniger als den jeweiligen Grundfreibetrag als Einkommen haben. Dann kann das Steuerkonto beim Finanzamt gelöscht werden.

Bleibt der Grundfreibetrag gleich?

Nein, der Grundfreibetrag wird jedes Jahr neu berechnet. 2023 betrug er zum Beispiel 10.908 EUR, und 2024 beträgt er 11.604 EUR.

Warum wird die Rente versteuert?

Die nachgelagerte Besteuerung ist ein komplizierter Prozess, um die Aufwendungen für die Altersvorsorge auf Dauer steuerfrei zu gestalten. Statt der Altersvorsorge während der Erwerbszeit werden die Renteneinkünfte besteuert.