Pflegegeld: 796 Euro monatlich extra

Pflegegrad 2 kennzeichnet eine erhebliche Beeinträchtigung im Alltag, die sowohl physische als auch kognitive oder psychische Bereiche betreffen kann. Dieser Artikel erläutert die Voraussetzungen für die Einstufung in Pflegegrad 2, die Bewertungsmaßstäbe sowie die daraus resultierenden Leistungen.

Kriterien für die Einstufung in Pflegegrad 2

Die Festlegung des Pflegegrades erfolgt durch den Medizinischen Dienst (MD) oder MEDICPROOF für Privatversicherte. Dabei werden sechs zentrale Themenfelder mit insgesamt 16 Kriterien bewertet, die unterschiedliche Gewichtungen besitzen.

Für Pflegegrad 2 ist eine Gesamtpunktzahl von mindestens 27 bis maximal 47,5 erforderlich. Die wichtigsten Bewertungsbereiche sind:

Selbstversorgung: Zentrale Bewertungsdimension (40 Punkte)

Die Fähigkeit zur eigenständigen Körperpflege und Ernährung bildet das Hauptkriterium. Bewertet wird, ob der Betroffene etwa den Toilettengang selbstständig bewältigt oder Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme benötigt. Auch kognitive Aspekte spielen eine Rolle, insbesondere bei Personen mit Demenz, die möglicherweise nicht mehr eigenständig kochen oder trinken können.

Umgang mit Anforderungen und Belastungen (20 Punkte)

Hier wird beurteilt, inwieweit der Pflegebedürftige in der Lage ist, mit medizinischen Anforderungen wie der Einnahme von Medikamenten oder der Durchführung von Therapien umzugehen. Die Notwendigkeit von Unterstützung zur Wahrung der Gesundheit wird hierbei bewertet.

Gestaltung des Alltags und soziale Kontakte (15 Punkte)

Dieser Bereich untersucht das Interesse und die Fähigkeit des Pflegebedürftigen, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ein Mangel an sozialer Interaktion oder die Notwendigkeit, Kontakte zu pflegen, werden in die Bewertung einbezogen.

Weitere Bewertungsbereiche

Zusätzlich werden die Mobilität (10 Punkte), kognitive Fähigkeiten und Kommunikation (7,5 Punkte) sowie Verhaltensweisen und psychische Problemlagen (7,5 Punkte) bewertet.

Diese Kriterien umfassen die Fähigkeit, sich selbstständig zu bewegen, Personen zu erkennen, und das Vorhandensein von Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Erkrankungen.

Leistungsansprüche bei Pflegegrad 2

Mit der Einstufung in Pflegegrad 2 stehen verschiedene finanzielle und materielle Unterstützungen zur Verfügung. Diese Leistungen sollen sowohl die Pflegebedürftigen als auch die pflegenden Angehörigen entlasten.

Pflegegeld und Pflegesachleistungen

Pflegegeld in Höhe von 347,00 € monatlich wird direkt an den Pflegebedürftigen ausgezahlt und kann zur Aufwandsentschädigung an pflegende Angehörige dienen.

Pflegesachleistungen: 796,00 Euro monatlich extra

Alternativ können Pflegesachleistungen in Form von ambulanten Pflegediensten in Anspruch genommen werden, die monatlich 796,00 € betragen und direkt mit der Pflegekasse abgerechnet werden. Eine Kombination beider Leistungen ist möglich, wobei sich das Pflegegeld entsprechend reduziert.

Entlastungsbetrag für den Alltag

Ein monatlicher Entlastungsbetrag von 131,00 € kann für Betreuungs- und Entlastungsleistungen wie Haushaltsunterstützung oder Alltagshelfer genutzt werden. Dieser Betrag ist unabhängig von Pflegegeld und Pflegesachleistungen und dient der Entlastung pflegender Angehöriger.

Zuschüsse für Wohnraumanpassung

Für notwendige bauliche Anpassungen der Wohnung, wie den Einbau eines barrierefreien Badezimmers, kann ein einmaliger Zuschuss von bis zu 4.180,00 € pro Maßnahme beantragt werden. Dieser Zuschuss unterstützt die Schaffung einer altersgerechten Wohnumgebung.

Pflegeunterstützungsgeld

Pflegende Angehörige können im akuten Fall, wenn sie kurzfristig die Pflege übernehmen müssen, Pflegeunterstützungsgeld beantragen. Dieses deckt den Verdienstausfall für bis zu 10 Tage, sofern keine Pflegezeit oder Familienpflegezeit bereits in Anspruch genommen wird.

Weitere Leistungen

Zusätzlich stehen Zuschüsse für Pflegehilfsmittel wie Desinfektionsmittel oder Einmalhandschuhe (42,00 € monatlich) sowie für technische Hilfsmittel wie Hausnotrufsysteme (30,35 € monatlich) zur Verfügung.

Digitale Pflegeanwendungen, die zur Selbstständigkeit beitragen, werden mit bis zu 53,00 € monatlich gefördert. Vollstationäre Pflegeleistungen betragen 805,00 € monatlich, während Kurzzeit- und Verhinderungspflege aus einem gemeinsamen Jahresbudget von 3.539,00 € finanziert werden.

Antragstellung und Begutachtungsverfahren

Der Antrag auf Pflegegrad 2 muss bei der zuständigen Pflegekasse gestellt werden, in der Regel gemeinsam mit der Krankenversicherung. Ein formloser Antrag reicht aus, der von der pflegebedürftigen Person selbst oder deren gesetzlichem Vertreter unterschrieben werden muss.

Nach Antragstellung erfolgt die Begutachtung durch den MD oder MEDICPROOF. Dabei wird ein persönlicher Termin zur Bewertung der Pflegebedürftigkeit vereinbart, der entweder vor Ort oder telefonisch stattfinden kann.

Das resultierende Gutachten bestimmt den Pflegegrad und kann bei Nichtakzeptanz innerhalb von vier Wochen angefochten werden.