Krankenkassen verschicken Briefe: Krankengeld in Gefahr

Wer länger als sechs Wochen arbeitsunfähig ist, lebt vom Krankengeld der gesetzlichen Krankenkasse. Viele Betroffene rechnen in dieser Phase mit medizinischer Betreuung und Ruhe – doch häufig erreicht sie plötzlich ein amtlicher Brief: Die Kasse „fordert“ einen Antrag auf Rehabilitation bei der Deutschen Rentenversicherung und setzt dafür eine Zehn-Wochen-Frist. (§ 51 Abs. 1 SGB V.)

Dort ist festgelegt, dass die Krankenkasse das Reha-Verfahren verlangen darf, sobald ein ärztliches Gutachten eine erhebliche Gefährdung oder Minderung der Erwerbsfähigkeit bestätigt; kommt der oder die Versicherte dem nicht fristgerecht nach, darf das Krankengeld eingestellt werden.

Reha-Antrag: Pflicht, nicht Kür

Die Nachricht klingt zunächst harmlos, doch sie ist keine Einladung, sondern eine bindende Anordnung. Wer den Antrag nicht stellt, riskiert den völligen Wegfall seines Einkommens aus Krankengeld.

Auch ein Widerspruch bei der Kasse schützt nicht vor diesem Risiko; die Leistung kann trotz laufenden Rechtsstreits gestoppt werden. Sozialgerichte haben wiederholt bestätigt, dass das gesetzliche Aufforderungsrecht scharf durchsetzbar ist.

Drei Wochen Klinik mit weitreichenden Folgen

Eine stationäre medizinische Reha dauert üblicherweise drei Wochen. Während dieser Zeit übernimmt die Rentenversicherung die Kosten und zahlt Übergangsgeld.

Die eigentlich Gefährliche findet sich jedoch im Abschlussbericht der Klinik: Stellt das Ärzteteam fest, dass die Patientin oder der Patient voraussichtlich mindestens sechs Monate lang dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung steht, wertet die Krankenkasse diese Prognose als Signal, dass eine dauerhafte Erwerbsminderung vorliegen könnte.

Dann verlangt sie im nächsten Schritt die Beantragung einer Erwerbsminderungsrente – und beendet das Krankengeld, sobald der Rentenantrag gestellt ist. Die Rentenversicherung prüft anschließend, ob und in welchem Umfang ein Rentenanspruch besteht.

Das eingeschränkte Gestaltungs- oder Dispositionsrecht

Meist weist die Kasse im Aufforderungsschreiben ausdrücklich darauf hin, dass das sogenannte Gestaltungs- oder Dispositionsrecht eingeschränkt wird.

Diese Klausel verpflichtet die Versicherten, im Falle einer negativen Reha-Prognose tatsächlich Rentenantrag zu stellen; sie verbietet zugleich, den Reha-Antrag kurzerhand wieder zurückzuziehen.

Fehlte der Passus, könnte der Betroffene theoretisch noch entscheiden, keinen Rentenantrag zu stellen – ein seltener, aber wichtiger Ausnahmefall, den die Rechtsprechung mehrfach beleuchtet hat.

Auswege bei besonderen Lebensumständen

Eltern kleiner Kinder, Menschen mit starken Angststörungen oder Patientinnen und Patienten, die körperlich kaum reisefähig sind, können nicht ohne Weiteres drei Wochen in eine Klinik fernab der Heimat.

In solchen Situationen lohnt sich eine enge Abstimmung mit Krankenkasse und Rentenversicherung. Manche Kliniken bieten Mutter/Vater-Kind-Plätze; in anderen Fällen ist eine ganztägig-ambulante Reha in Wohnortnähe möglich. Wichtig ist, frühzeitig ärztliche Atteste einzureichen, die die besondere Situation belegen.

Vom Krankengeld in die Rente: unvermeidbar oder Chance?

Für viele Versicherte erscheint die Erwerbsminderungsrente wie der sprichwörtliche Silberstreif am Horizont, weil sie das finanzielle Auf-und-Ab aus Krankengeld, Arbeitslosengeld und möglichen Sanktionen beendet.

Andere empfinden den Rentenantrag als Stempel „berufsunfähig“ und möchten noch einmal in den Job zurückkehren.

Unabhängig von diesen persönlichen Zielen zwingt der gesetzliche Mechanismus jedoch alle Beteiligten, eine klare Entscheidung zu treffen: Entweder gelingt die vollständige Wiedereingliederung ins Berufsleben – oder die Rentenversicherung stellt fest, dass auf absehbare Zeit nur eine teilweise oder gesamte Erwerbsminderung vorliegt.

Keine Abkürzung in die Altersrente

Die Aufforderung zum Reha-Antrag eröffnet zwar die Tür zur Erwerbsminderungsrente, doch sie kann niemanden in eine vorgezogene Alters- oder Schwerbehindertenrente drängen.

Der Bezug von Krankengeld endet erst dann, wenn ein wirksamer Rentenbescheid – oder eine endgültige Ablehnung – vorliegt. Bis dahin trägt die Krankenkasse weiter die finanzielle Last, was ihren Druck erklärt, den Vorgang so schnell wie möglich zur Rentenversicherung zu verlagern.

Fazit

Der Brief mit der Überschrift „Aufforderung zur Reha“ ist ein Wendepunkt. Wer ihn erhält, sollte sofort reagieren, ärztlichen Rat einholen und bei Bedarf sozialrechtliche Beratung nutzen.

Denn im deutschen Sozialversicherungsrecht ist dies oft der Beginn eines klar geregelten, aber unumkehrbaren Weges: von der Lohnausfall-Entgeltfortzahlung über das Krankengeld bis hin zur möglichen Erwerbsminderungsrente.