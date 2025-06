Grad der Behinderung bei einer seelischen Behinderung – GdB-Tabelle 2025

Lesedauer 3 Minuten

Seelische Leiden gelten in Deutschland ausdrücklich als mögliche Behinderungen, wenn sie dauerhaft die gesellschaftliche Teilhabe einschränken.

Der Maßstab dafür ist der Grad der Behinderung, kurz GdB. Er wird nach den Grundsätzen der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) in Zehnerschritten von 20 bis 100 bemessen; ab 50 liegt eine Schwerbehinderung vor.

Gesetzliche Grundlagen und aktuelle Reformen

Rechtsquelle für die Feststellung ist § 152 Sozialgesetzbuch IX. Die VersMedV-Anlage konkretisiert, wie Gutachterinnen und Gutachter funktionelle Beeinträchtigungen verschiedener Organsysteme – darunter „Nervensystem und Psyche“ – gewichten.

Ein interdisziplinär besetzter Sachverständigenbeirat beim Bundesarbeitsministerium aktualisiert die Regelungen fortlaufend; eine konsolidierte Fassung erschien Anfang 2025.

Parallel beeinflussen das Bundesteilhabegesetz sowie jährliche Anpassungen des Einkommens- und Vermögensfreibetrags die Lebenssituation behinderter Menschen. So steigen die Freibeträge in der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2025 merklich an, was Betroffenen zusätzlichen Spielraum verschafft.

Tabelle: Grad der Behinderung bei einer seelischen Behinderung

Diese Tabelle zeigt, welcher Grad der Behinderung bei welcher Erkrankung in Frage käme.

Typische Situation / Symptomatik Orientierender GdB-Bereich* Leichte, episodische Anpassungsstörung ohne nennenswerte Alltags­einschränkungen 20 Mittelgradige depressive Episode oder generalisierte Angststörung mit deutlicher Leistungsminderung 30 – 40 Chronifizierte Depression, Zwangsstörung oder soziale Phobie mit erheblichen Teilhabedefiziten 50 Paranoide Schizophrenie im Residualzustand oder bipolare Störung mit häufigen Klinikaufenthalten 60 – 70 Komplexe posttraumatische Belastungsstörung mit Selbst- oder Fremdgefährdung, dauerhafte Erwerbs­unfähigkeit 80 Schwerste seelische Erkrankung mit umfassender Pflege­bedürftigkeit und fehlendem Realitäts­bezug 90 – 100 *Die Werte sind Richtgrößen der Versorgungsmedizin-Verordnung. Entscheidend bleibt stets die persönlichen funktionale Einschränkung, nicht allein die Diagnose.

Von der Diagnose zur Funktion: Wie der GdB entsteht

Entscheidend ist nicht der Name einer Störung, sondern ihr Auswirkungsausmaß. Gutachten würdigen deshalb Dauer, Intensität und Therapierbarkeit der Symptome sowie deren Folgen für Selbstversorgung, Arbeitsleben, soziale Kontakte und Freizeitgestaltung. Leichte seelische Störungen, etwa episodische Anpassungsreaktionen, werden in der Praxis selten über GdB 20 hinaus bewertet.

Mittelgradige Einschränkungen – beispielsweise anhaltende Depressionen mit deutlich vermindertem Leistungsvermögen – erreichen typischerweise GdB 30 bis 40.

Schwere chronifizierte Erkrankungen mit gravierenden Teilhabedefiziten wie eine paranoide Schizophrenie oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung führen häufig zu GdB 50 bis 70; bei ausgeprägter Fremd- oder Selbstgefährdung kann der Wert bis 100 reichen.

Feststellungsverfahren

Der Antrag auf Feststellung wird beim regionalen Versorgungs- oder Integrationsamt gestellt. Neben dem Formular sind ärztliche Berichte beizufügen; Entlassungsbriefe psychiatrischer Kliniken, Verlaufsbefunde der niedergelassenen Fachärztin und psychotherapeutische Stellungnahmen erhöhen die Aussagekraft. Das Amt holt bei Bedarf zusätzliche Gutachten ein.

Nach Akteneinsicht und Stellungnahme­frist erlässt es einen Bescheid, gegen den Widerspruch und anschließend Klage zum Sozialgericht möglich sind. Die Bearbeitungszeit liegt derzeit im Schnitt bei sechs bis neun Monaten, in Ballungsräumen mit hoher Auslastung auch länger.

Typische Einstufungen und ihre Begründung

Bei rezidivierenden depressiven Störungen orientiert sich die Bewertung an der Anzahl, Dauer und Schwere der Episoden. Ein chronischer Verlauf mit Residualsymptomen zwischen den Episoden spricht für einen höheren GdB als ein einzelnes, gut behandeltes Ereignis. Angst- und Zwangsstörungen werden stärker gewichtet, wenn sie Alltagswege oder Erwerbstätigkeit fast unmöglich machen.

Bipolare Störungen erhalten höhere Werte, wenn ausgeprägte Manien mit Fremd- oder Selbstgefährdung zu häufigen Klinikaufenthalten führen. Autismus-Spektrum-Störungen werden nach Kommunikations- und Interaktionsdefiziten eingestuft; bei ausgeprägtem Unterstützungsbedarf ist ein GdB von 50 und mehr üblich.

Begleitende somatische Erkrankungen oder Suchterkrankungen werden in einer Gesamtschau berücksichtigt, eine bloße Addition der Einzelwerte ist gesetzlich ausgeschlossen.

Lesen Sie auch:

– Schwerbehinderung: Darauf achten Gerichte beim GdB wirklich

Nachteilsausgleiche und praktische Folgen

Ab GdB 20 besteht Anspruch auf den steuerlichen Behinderten-Pauschbetrag; ab 30 kann eine Gleichstellung mit Schwerbehinderten im Arbeitsrecht beantragt werden, was besonderem Kündigungsschutz und bevorzugter Einstellung dient.

Mit GdB 50 treten umfassende Schutzrechte in Kraft, darunter zusätzlicher Urlaub, erleichterter Kündigungsschutz, ein höherer Pauschbetrag und der Zugang zu bestimmten Rentenwegen.

Wer zugleich die Merkzeichen „G“ oder „aG“ erhält, nutzt unentgeltliche Beförderung im Nahverkehr oder eine Parkerleichterung. Eine Schwerbehinderteneigenschaft wirkt sich zudem auf BAföG-Rückzahlungsmodalitäten, Kindergeldverlängerungen und Wohngeldansprüche aus; zahlreiche Leistungsträger haben ihre Regelungen 2025 erneut angepasst.

Kontroversen aktuelle Diskussionen

Betroffene kritisieren häufig die langen Verfahren, divergierende Gutachten und eine als starr empfundene Orientierung an Diagnosen, obwohl die VersMedV längst funktional formuliert ist.

Sozialverbände fordern mehr Schulung der Gutachterinnen und Gutachter, einheitliche digitale Aktenwege und die deutliche Verkürzung von Bearbeitungsfristen. Gewerkschaftliche Rechts­schutzstellen verweisen darauf, dass nach wie vor viele Anerkennungen erst im Widerspruchs- oder Klageverfahren korrigiert werden, insbesondere bei unspezifischen Persönlichkeits- und Belastungsstörungen.

Hinweise für Betroffene und Angehörige

Wer einen Antrag vorbereitet, sollte den Krankheitsverlauf lückenlos dokumentieren, fremdanamnestische Berichte einholen, Therapie- und Reha-Ergebnisse zusammentragen und auch sozialpädagogische Stellungnahmen beifügen.

Ein Widerspruch lohnt sich, wenn die Begründung im Bescheid ersichtlich Lücken aufweist oder die Auswirkungen nicht realistisch abbildet. Beratungsstellen der kommunalen Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung, Verbände wie die Lebenshilfe sowie spezialisierte Anwältinnen und Anwälte im Sozialrecht unterstützen dabei.