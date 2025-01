Fast 40.000 Euro weniger Rente wenn man das nicht beachtet

Lesedauer 3 Minuten

Die Aussicht auf mehr Zeit für Familie oder persönliche Projekte veranlasst viele Berufstätige dazu, ihre Arbeitsstunden zu reduzieren. Häufig wird jedoch unterschätzt, wie stark sich dieser Schritt später auf die gesetzliche Rente auswirken kann.

Vor allem über Jahrzehnte hinweg kann sich das Minus auf einige Zehntausend Euro summieren. Eine detaillierte Übersicht zeigt, welche Faktoren relevant sind und wie sich Beschäftigte schützen können.

Teilzeit und Rente: Wie entsteht die Lücke?

Wer weniger verdient, zahlt auch geringere Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Da die Rentenhöhe eng an die jeweils eingezahlte Summe gekoppelt ist, reduziert Teilzeitarbeit die monatlichen Ansprüche im Alter.

Kindererziehung, Pflege von Angehörigen oder der Wunsch nach einer ausgewogeneren Work-Life-Balance sind gängige Gründe für eine solche Entscheidung. Doch eine langfristige Reduzierung der Arbeitszeit kann sich finanziell spürbar bemerkbar machen.

Kindererziehung und Pflege: Welche Sonderregelungen greifen?

In den ersten drei Jahren nach der Geburt eines Kindes wird ein Elternteil bei den Rentenpunkten so behandelt, als hätte er oder sie das durchschnittliche sozialversicherungspflichtige Einkommen erzielt. Dies kann jedoch nur einmal pro Jahr und Kind einer Person zugesprochen werden.

Ein Vollzeiteinkommen ersetzt diese Sonderzeiten nicht vollständig, sondern gleichen lediglich einen Teil der Einbußen aus. Wer neben der Kindererziehung weiterhin arbeitet, kann beide Komponenten – die Kindererziehungszeiten und die eigenen Pflichtbeiträge – zusammenführen, solange die Beitragsbemessungsgrenze nicht überschritten wird.

Ungleiche Arbeitszeitverteilung bei Frauen und Männern

Statistiken zeigen, dass Frauen häufiger in Teilzeit gehen und dabei bleiben, sobald Kinder im Haushalt leben. Väter hingegen setzen zum Großteil ihre Vollzeitbeschäftigung fort. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren 2023 rund 91,4 Prozent der Väter mit Kindern unter sechs Jahren in einer Vollzeitstelle tätig, während lediglich 27 Prozent der Mütter in dieser Situation voll arbeiteten.

Auch später, mit schulpflichtigen Kindern, stagniert der Anteil berufstätiger Mütter in Vollzeit bei 37,1 Prozent, während er bei den Vätern auf 93 Prozent steigt. Diese Diskrepanz führt langfristig zu deutlichen Unterschieden in den Rentenansprüchen.

Rechenbeispiel: Wie 20 Jahre Teilzeit fast 40.000 Euro kosten

Eine konkrete Beispielrechnung verdeutlicht das Problem. Angenommen wird ein Jahresbruttogehalt von 50.500 Euro für eine 40-Stunden-Woche. Dies entspricht grob dem vorläufigen Durchschnittsentgelt der gesetzlichen Rentenversicherung für 2025 (50.493 Euro). Bei einem solch durchschnittlichen Einkommen entsteht im Jahr ein Rentenpunkt, der derzeit etwa 39,32 Euro monatliche Rente (Stand: Januar 2025) wert ist.

Ausgangssituation Vollzeit

Jahresbrutto: 50.500 Euro

Rentenpunkte pro Jahr: 1,0

Entspricht: rund 39,32 Euro Rente pro Monat Reduzierung auf 32 Stunden pro Woche

Neues Jahresbrutto: 40.400 Euro

Rentenpunkte pro Jahr: 0,8

Entspricht: rund 31,46 Euro Rente pro Monat

Über 20 Jahre ergibt sich dadurch folgende Differenz:

Vollzeit (40 Std.): 20 x 39,32 Euro = 786,40 Euro Rente pro Monat

Teilzeit (32 Std.): 20 x 31,46 Euro = 629,20 Euro Rente pro Monat

Der Unterschied beträgt 157,20 Euro monatlich. Bezogen auf eine angenommene Rentenbezugsdauer von 20 Jahren summiert sich die Differenz auf knapp 37.728 Euro – gerundet fast 40.000 Euro.

Wie lässt sich die Rentenlücke schließen?

Ein Teilzeitmodell verursacht also spürbare Einbußen. Um den daraus entstehenden finanziellen Nachteil abzufedern, bieten sich mehrere Strategien an:

Ausgleich zwischen Partnern

Familien, in denen ein Partner Vollzeit und der Andere Teilzeit arbeitet, können intern einen finanziellen Ausgleich vereinbaren. So lässt sich ein Teil des Gehalts in private Anlagen oder Rentenprodukte investieren.

Betriebliche Altersvorsorge

Angestellte haben häufig Anspruch auf eine zusätzliche Betriebsrente, die sich aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträgen speist. Hier lohnt es sich, frühzeitig nach Möglichkeiten zu fragen und diese Optionen voll auszuschöpfen.

Eigenständige Vorsorgemodelle

Ein ETF-Sparplan auf weltweite Aktienindizes kann eine langfristig rentable Ergänzung sein. Einmalige oder regelmäßige Einzahlungen können so die Differenz in der gesetzlichen Rente später ausgleichen.

Längeres Arbeiten

Wer über das gesetzliche Rentenalter hinaus im Beruf bleibt, profitiert von einem Rentenzuschlag von 0,5 Prozent pro Monat. Dies erhöht die künftigen Ansprüche zusätzlich.