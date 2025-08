Falsche Versprechungen zur Rente: Was hinter dem 1.250 Euro Rentenbonus steckt

Lesedauer 3 Minuten

In sozialen Netzwerken kursiert die Behauptung, ein neues Gesetz sichere Alleinerziehenden ohne Antrag bis zu 1.250 Euro monatlich von der Deutschen Rentenversicherung (DRV). Die DRV stellt klar: Es gibt weder ein entsprechendes Gesetz noch eine derartige Leistung. Rentenzahlungen hängen grundsätzlich von den individuell erworbenen Beitragszeiten ab – der Familienstand spielt dabei keine Rolle.

Rentenrecht ist bundeseinheitlich geregelt

Alle Ansprüche in der gesetzlichen Rentenversicherung basieren auf dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI). Das Bundesgesetz gilt in allen 16 Bundesländern und sieht keine Sonderregelungen für einzelne Personengruppen vor. Eine pauschale Auszahlung eines „Rentenbonus“ für Alleinerziehende wäre daher gesetzlich ausgeschlossen.

Warum sich das Gerücht so schnell verbreitet

Falschmeldungen gewinnen häufig dann an Fahrt, wenn sie reale Hilfsprogramme mit der Rentenversicherung vermischen. In diesem Fall wurden Unterstützungsleistungen wie Kindergeld, Unterhaltsvorschuss oder Elterngeld in Videos und Posts vermischt und als „neues Rentenrecht“ ausgegeben. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt weder dem Bundestag noch einem Landesparlament vor.

Finanzielle Hilfen, die Alleinerziehenden wirklich offenstehen

Die folgende Übersicht zeigt Leistungen, die Alleinerziehende tatsächlich kombinieren können. Alle Programme sind antragsgebunden und stammen nicht aus der Rentenkasse:

Leistung Inhalt & Zuständige Stelle Kindergeld Monatlich 255 € pro Kind (Stand 2025). Antrag bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit. Unterhaltsvorschuss Staatliche Vorauszahlung, wenn der unterhaltspflichtige Elternteil nicht zahlt: 227 € (0–5 J.), 299 € (6–11 J.), 394 € (12–17 J.). Zuständig: Jugendamt Basis­elterngeld Ersatz von 65 % des weggefallenen Netto­einkommens nach der Geburt, mindestens 300 €, höchstens 1 800 € monatlich. Antrag bei der Elterngeldstelle des Bundeslandes. Kinderzuschlag Einkommensabhängige Ergänzung von bis zu 292 € pro Kind. Zuständig: Familienkasse. Entlastungs­betrag Steuerfreibetrag von aktuell 4260 € pro Jahr (plus 240 € für jedes weitere Kind). Geltendmachung in der Einkommensteuererklärung beim Finanzamt. Bürgergeld Existenz­sichernde Leistung bei geringem Einkommen. Zuständig: Jobcenter Wohngeld Mietzuschuss für Haushalte mit niedrigem Einkommen. Zuständig: örtliche Wohngeldstelle.

(Alle Beträge gelten ab 1. Januar 2025.)

Kindergeld – erster Baustein der Familienförderung

Das Kindergeld ist eine universelle Leistung, die unabhängig vom Einkommen gezahlt wird. Seit 2023 erhalten Eltern für jedes Kind 255 Euro. Der Anspruch besteht grundsätzlich bis zum 18. Geburtstag des Kindes und kann bis zum 25. Lebensjahr verlängert werden, wenn sich das Kind in Ausbildung befindet. Eine automatische Auszahlung erfolgt nicht; Eltern müssen den Antrag bei der Familienkasse stellen und Änderungen (z. B. Ausbildungs­beginn) melden.

Unterhaltsvorschuss schließt finanzielle Lücken

Zahlt der andere Elternteil keinen oder nur unregelmäßig Unterhalt, springt der Staat ein. Seit Januar 2025 beträgt der maximale Vorschuss 394 Euro für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. Die Jugendämter prüfen, ob sie später beim unterhaltspflichtigen Elternteil Regress nehmen können. Eine Antragstellung ist deswegen schnell ratsam, damit keine Ansprüche verjähren.

Elterngeld kompensiert Erwerbsausfall

Alleinerziehende können das gesamte Elterngeldkontingent alleine nutzen, weil kein Partner vorhanden ist, der Anteile übernehmen müsste. Das Basiselterngeld ersetzt 65 Prozent des weggefallenen Netto­einkommens – mindestens 300 Euro, höchstens 1 800 Euro.

Für Geringverdienende steigt die Ersatzrate auf 67 Prozent, für Gutverdienende oberhalb von 2700 Euro netto bleibt sie bei 65 Prozent. Das Elterngeld muss spätestens sieben Monate nach der Geburt beantragt werden.

Steuerliche Entlastung und Freibeträge

Der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende (§ 24b EStG) mindert das zu versteuernde Einkommen um 4 260 Euro jährlich. Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 240 Euro. Wer monatlich Lohnsteuer zahlt, kann den Freibetrag bereits über die Lohnsteuerklasse II berücksichtigen lassen und muss nicht auf die Steuererklärung warten. Das senkt die monatliche Steuerlast sofort.

Bürgergeld und Wohngeld als letzte Sicherung

Reichen Einkommen und Familienleistungen nicht aus, greifen Bürgergeld oder Wohngeld. Das Bürgergeld deckt den Grundbedarf einschließlich angemessener Mietkosten. Ein Pluspunkt: Die Kranken- und Pflege­versicherung übernimmt der Staat.

Nachteil: Die Rentenbeiträge werden nur als geringfügige Pauschale angerechnet, was spätere Rentenansprüche reduziert. Wohngeld ist eine Alternative für Haushalte, deren Einkommen knapp oberhalb des Bürgergeld-Niveaus liegt.

Kindererziehungszeiten bei der Rentenversicherung nicht vergessen

Zwar zahlt die DRV keinen pauschalen Rentenbonus, doch Kindererziehungszeiten erhöhen die spätere Rente spürbar. Für jedes Jahr, in dem ein Elternteil das Kind in den ersten drei Lebensjahren betreut, schreibt die DRV rund einen Rentenpunkt gut – derzeit etwa 37 Euro Monatsrente. Wer sein Kind adoptiert oder Pflegekinder betreut, kann ebenfalls profitieren, solange die Betreuungszeit nachgewiesen wird.

Wichtig: Kindererziehungszeiten müssen aktiv beantragt bzw. bestätigt werden. Ein Blick ins eigene Versicherungskonto lohnt sich, um Lücken zu schließen.

Praxistipp: So prüfen Sie Social-Media-Behauptungen

Absender kontrollieren: Kommt die Information von einer offiziellen Stelle oder von einem privaten Profil? Originalquelle suchen: Seriöse Behauptungen verweisen auf Gesetzestexte, Ministerien oder Behörden. Stichwortsuche in glaubwürdigen Portalen: Websites wie bundesregierung.de oder familienportal.de bieten aktuelle Faktenblätter. Beratung nutzen: Die DRV unterhält deutschlandweit rund 1500 Beratungsstellen; Termine sind kostenfrei. Auch Sozialverbände wie VdK oder Caritas helfen weiter. Achtsam teilen: Erst prüfen, dann weiterleiten – so stoppen Sie die Verbreitung von Falschmeldungen.

Kein Rentenbonus, aber kombinierbare Hilfen

Die Deutsche Rentenversicherung gewährt keinen automatischen Zuschlag von 1250 Euro an Alleinerziehende. Wer solche Versprechen liest, sollte skeptisch sein und offizielle Stellen konsultieren.

Finanzielle Unterstützung gibt es dennoch: Kindergeld, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, Kinderzuschlag, Steuerfreibeträge sowie Bürger- oder Wohngeld lassen sich je nach Lebenssituation kombinieren. Wer alle Möglichkeiten ausschöpft und Kindererziehungszeiten lückenlos meldet, kann sein Haushaltsbudget langfristig stabilisieren.