Endlich: Beamte sollen auch in die gesetzliche Rente einzahlen

Seit Jahren warnt die Politik vor einer Finanzierungslücke in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die alternde Gesellschaft drückt auf das Verhältnis von Beitragszahlenden zu Rentenempfangenden; schon heute liegt die Beitragssatzprognose für 2030 über 21 Prozent.

Mitten in der laufenden Koalitionsbildung wagte SPD-Chef Lars Klingbeil deshalb einen Vorstoß: Beamte – rund 1,9 Millionen aktive Staatsbedienstete – sollen künftig ebenfalls in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, um das System breiter abzustützen. Klingbeil sprach von einer „echten Reform“, die nötiger sei als ein höheres Renteneintrittsalter.

Was genau schlägt die SPD vor?

Nach den SPD-Plänen bliebe das beitragsbezogene Umlageverfahren unangetastet. Neu wäre, dass für Beamte – analog zu Angestellten – Beiträge in Höhe von zusammen 18,6 Prozent des Bruttogehalts fällig würden, allerdings nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze (BBG).

Diese BBG steigt zum 1. Januar 2025 im Westen auf 8 050 Euro und im Osten auf 7 805 Euro monatlich; darüber liegende Gehaltsbestandteile blieben beitragsfrei.

Wie funktioniert die gesetzliche Rentenversicherung heute?

Das Umlageverfahren beruht auf Einkommenstagewerken: Wer Monat für Monat einzahlt, erwirbt Rentenpunkte, deren Summe später mit dem aktuellen Rentenwert multipliziert wird.

Höhere Beiträge erzeugen höhere Ansprüche, jedoch nur bis zur BBG. Beamte dagegen erhalten bislang Pensionen, die sich aus den letzten Besoldungsstufen ableiten und den Bundes- oder Landeshaushalten zur Last fallen. Dadurch entsteht eine Parallelstruktur, die nach Ansicht von Ökonomen und Verfassungsjuristen nicht mehr in die Zeit passt.

Weshalb gilt die Einbeziehung der Beamten als Gebot der Gerechtigkeit?

Befürworter argumentieren, dass Solidarität erst dann glaubwürdig sei, wenn sie alle Erwerbstätigen umfasst.

In einem System, das schon jetzt jeden fünften Euro aus Steuermitteln zur Rentenversicherung zuschießt, sei es politisch schwer vermittelbar, warum Staatsbedienstete außen vor bleiben.

Zudem würde eine Ausweitung die Finanzierung verbreitern: Würden alle aktiven Beamten komplett einbezogen, kämen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung knapp 15 Milliarden Euro Beiträge pro Jahr hinzu – ein Prozentpunkt beim Beitragssatz entspräche etwa 13 Milliarden Euro.

Welche Sorgen äußern Kritiker?

Ökonomische Mahner verweisen auf das sogenannte Bumerang-Risiko: Die zusätzlichen Beiträge finanzierten zwar kurzfristig die laufenden Renten, in vierzig Jahren aber entstünden daraus neue Ansprüche, die das System ähnlich belasten könnten wie heute die Beamtenpensionen die Haushalte belasten.

Hinzu komme, dass die Kohorten besonders gut besoldeter höheren Beamter nahe am Ruhestand stünden und zunächst nur kurze Einzahlungsphasen hätten. Medien wie die Berliner Morgenpost sprechen deshalb von einem „Rechnungshof-Problem“.

Sind höhere spätere Ansprüche tatsächlich ein Problem?

Die Sorge ist nicht unbegründet, relativiert sich aber bei genauer Betrachtung der Finanzierungsmechanik. Erstens ist der Anspruch nach oben durch die BBG begrenzt: Ein Spitzenbeamter würde selbst bei Höchstbeiträgen lediglich exakt den heutigen Spitzenwert von 2,04 Rentenpunkten pro Jahr erwerben.

Zweitens fließen die Beiträge sofort in die Umlage; das System lebt von stetigem Zustrom. Drittens ließe sich über einen gestaffelten Übergang mit längeren Anrechnungszeiten die Balance weiter verbessern.

Wie groß wäre der fiskalische Effekt kurzfristig?

Modellrechnungen des Bundesarbeitsministeriums gehen davon aus, dass eine Vollintegration der Beamten den Beitragssatz zunächst um bis zu 0,4 Prozentpunkte senken oder eine ähnliche Entlastung des Steuerzuschusses ermöglichen könnte. In einem Zehn-Jahres-Fenster würden laut Regierungsgutachten rund 130 Milliarden Euro an Lohnsummen in die Rentenkasse einfließen.

Was lässt sich aus internationalen Modellen lernen?

Österreich hat 2005 seine Beamten in das allgemeine Pensionssystem überführt; dort zahlen seither alle öffentlich Bediensteten denselben Beitragssatz wie Angestellte.

Die späteren Pensionen liegen zwar noch deutlich höher, doch das Reformpaket aus Anhebung des Pensionsalters, längerer Anrechnungszeiten und Kappung der Höchstpensionen hat den Anstieg der Pensionsausgaben gedämpft. In Schweden werden Staatsbedienstete schon seit 1999 in einem kapitalgedeckten Staatsfonds verwaltet, der aus obligatorischen Einzahlungen gespeist wird – ein Modell, das hierzulande mit dem Begriff „Aktienrente“ diskutiert wird.

Warum reicht der Schritt allein nicht aus?

Selbst wenn sämtliche Beamte und langfristig auch derzeit nicht versicherte Selbständige einbezogen würden, bliebe der demografische Druck bestehen.

Die Generation der Babyboomer tritt bis 2035 in Rente; zugleich fällt die Zahl der Beitragszahler ohne weitere Zuwanderung. Ergänzend zur Ausweitung des Versichertenkreises diskutiert die Politik deshalb die Kapitaldeckung in Form eines staatlichen Generationen-Kapital-Fonds, steuerliche Anreize zur längeren Erwerbsarbeit sowie eine moderate Anpassung der Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrenten.

Wohin führt der Weg der Reform?

Der Koalitionsvertrag, den Union und SPD Mitte April paraphiert haben, ist beim Thema Beamtenrente offen formuliert: Eine Experten-Kommission soll binnen zwölf Monaten ein Umsetzungskonzept vorlegen. Klingbeil setzt den Partnern damit bewusst eine Frist.

Sollte der Reformansatz gelingen, könnte Deutschland in der kommenden Legislaturperiode das größte Systemupdate seit 1957 erleben. Gelingt er nicht, droht eine fortgesetzte Finanzierung über Steuerzuschüsse – im Bundeshaushalt 2025 bereits mit 132 Milliarden Euro veranschlagt.

Am Ende steht also nicht weniger als die Kernfrage des Sozialstaats: Schaffen es Politik und Gesellschaft, die Finanzierung der Alterssicherung breit, gerecht und generationenfest zu organisieren?

Die Einbeziehung der Beamten ist dabei kein Allheilmittel, aber ein organisatorisch überschaubarer und symbolisch gewichtiger Schritt – solange man ihn als Auftakt zu einem größeren Konsens begreift und nicht als Endpunkt der Reformdebatte.