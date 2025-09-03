Darf ich mit einem Pflegegrad arbeiten gehen? Ja aber Achtung

Lesedauer 3 Minuten

Ein anerkannter Pflegegrad schließt eine Erwerbstätigkeit nicht aus. Der Pflegegrad beschreibt den Unterstützungsbedarf im Alltag – kein „Arbeitsverbot“. Entscheidend ist, was Sie gesundheitlich leisten können und wie sich der Arbeitsplatz anpassen lässt.

Weder Gehalt noch Ausbildungs- oder Studienleistungen mindern grundsätzlich Ihren Anspruch auf Pflegeleistungen. Das gilt ausdrücklich so, und die Aufnahme einer Tätigkeit kann allenfalls Anlass für eine erneute Begutachtung durch die Pflegekasse sein, wenn sich Ihre Selbstständigkeit sichtbar verändert.

Was der Pflegegrad rechtlich bedeutet – und was nicht

Pflegegrade werden nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XI) vergeben. Sie bilden den Grad der Pflegebedürftigkeit ab und sind unabhängig davon, ob jemand berufstätig ist.

Ein Pflegegrad bewirkt daher weder ein Beschäftigungsverbot noch eine arbeitsrechtliche Sonderstellung, sondern eröffnet vorrangig Leistungsansprüche gegenüber der Pflegeversicherung.

Diese Leistungen – etwa Pflegegeld oder Pflegesachleistungen – werden bedarfsbezogen gewährt und sind nicht einkommensabhängig. Dass eine Berufstätigkeit den Leistungsanspruch grundsätzlich nicht reduziert, ist offiziell so beschrieben.

Einkommen, Pflegegeld und Sozialleistungen

Ihr Arbeitsentgelt hat in der Regel keinen Einfluss auf die Leistungen der Pflegekasse. Pflegegeld ist zweckgebunden für Pflege – nicht für den Lebensunterhalt – und wird deshalb im Regelfall nicht als anrechenbares Einkommen behandelt. Das ist in der Praxis vielfach bestätigt und wird so erläutert.

Muss ich meinem Arbeitgeber den Pflegegrad melden?

Eine Pflicht, den Pflegegrad offenzulegen, besteht nicht. Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Gleichzeitig kann Offenheit im richtigen Rahmen helfen: Wer seine Einschränkungen gegenüber dem Arbeitgeber oder der betrieblichen Interessenvertretung thematisiert, erhält oft schneller geeignete Anpassungen, etwa geänderte Arbeitszeiten, technische Hilfen oder Homeoffice.

Offiziell gilt: Der Bezug von Pflegeleistungen muss nicht gemeldet werden; er wird auch nicht durch Gehalt oder BAföG gekürzt.

Rückkehr in den Job: BEM und „Hamburger Modell“

Nach längerer Krankheit haben Beschäftigte Anspruch auf ein Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM), sobald sie innerhalb eines Jahres insgesamt länger als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Ziel ist, mit Arbeitgeber und ggf. Betriebsarzt, Schwerbehindertenvertretung oder Betriebsrat Lösungen für den Wiedereinstieg zu entwickeln.

Ergänzend kommt die stufenweise Wiedereingliederung („Hamburger Modell“) in Betracht, bei der Umfang und Belastung in Abstimmung mit Ärztinnen und Ärzten schrittweise gesteigert werden. Diese Verfahren sind gesetzlich geregelt.

Pflegegrad ist nicht gleich Schwerbehinderung

Häufig wird der Pflegegrad mit einem Grad der Behinderung (GdB) verwechselt. Das sind zwei unterschiedliche Systeme: Der Pflegegrad regelt Leistungen der Pflegeversicherung, der GdB den Nachteilsausgleich im Schwerbehindertenrecht nach SGB IX.

Eine anerkannte Schwerbehinderung beginnt bei GdB 50; ab GdB 30 ist eine Gleichstellung möglich, wenn sonst der Arbeitsplatz gefährdet ist. Mit anerkannter Schwerbehinderung bestehen zusätzliche arbeitsrechtliche Schutzrechte wie Zusatzurlaub und besonderer Kündigungsschutz – unabhängig davon, ob zugleich ein Pflegegrad vorliegt.

Rechte am Arbeitsplatz: Schutz vor Benachteiligung und „angemessene Vorkehrungen“

Arbeitgeber dürfen Beschäftigte wegen einer Behinderung nicht benachteiligen. Aus dem Antidiskriminierungsrecht und der UN-Behindertenrechtskonvention folgt die Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu treffen – etwa technische Hilfen, flexible Arbeitszeit oder Umorganisation von Aufgaben –, sofern dies betrieblich zumutbar ist.

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die Rechtsprechung weisen darauf hin, dass solche Anpassungen zentraler Bestandteil wirksamen Schutzes sind.

Unterstützung und Finanzierung: Von LTA bis Arbeitsassistenz

Wer aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen Unterstützung benötigt, kann Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (LTA) beantragen. Finanziert werden je nach Fall Hilfen zur Erhaltung oder Erlangung eines Arbeitsplatzes, Umschulungen, Qualifizierungen oder spezielle technische Arbeitshilfen. Zuständig sind insbesondere Deutsche Rentenversicherung oder Bundesagentur für Arbeit.

Für schwerbehinderte Menschen kann zusätzlich eine Arbeitsassistenz bewilligt werden, die dauerhaft am Arbeitsplatz unterstützt; hierfür ist in der Regel das Integrations- bzw. Inklusionsamt zuständig.

Wenn Erwerbsminderungsrente ins Spiel kommt

Pflegegrad und Erwerbsminderungsrente sind getrennte Systeme. Wer neben einer Rente wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung arbeitet, muss die jeweiligen Hinzuverdienstgrenzen beachten. Für 2025 gelten erhöhte Grenzen: bei voller Erwerbsminderung rund 19.661 Euro jährlich; bei teilweiser Erwerbsminderung mindestens rund 39.322 Euro. Diese Grenzen betreffen die Rente – nicht die Pflegeleistungen.

Teilzeit, Minijob, Midijob: kleine Schritte zurück in den Alltag

Für viele ist ein behutsamer Einstieg sinnvoll. 2025 liegt die Minijob-Grenze bei 556 Euro monatlich; darüber beginnt der sogenannte Übergangsbereich („Midijob“) mit reduzierten Sozialbeiträgen für Beschäftigte. Solche Modelle können Belastungen dosieren, ohne den Anspruch auf Pflegeleistungen zu berühren.

Beiträge zur Pflegeversicherung bei Erwerbstätigkeit

Erwerbstätige sind in der gesetzlichen oder privaten Pflegeversicherung pflichtversichert. In der sozialen Pflegeversicherung beträgt der allgemeine Beitragssatz seit 1. Januar 2025 3,6 Prozent; Kinderlose zahlen 4,2 Prozent. Arbeitgeber und Beschäftigte teilen sich den Beitrag grundsätzlich hälftig, den Zuschlag für Kinderlose tragen Beschäftigte allein.

Für Eltern mit mehreren Kindern gelten Abschläge. Diese Beitragspflichten bestehen unabhängig davon, ob ein Pflegegrad vorliegt.

Praktische Konsequenzen für den Alltag

Wer mit Pflegegrad arbeitet, sollte die eigene Belastbarkeit realistisch einschätzen und ärztlich begleiten lassen. Sinnvoll ist es, Arbeitszeit, Pausen und Wegezeiten so zu planen, dass Therapie- oder Pflegetermine zuverlässig integriert sind.

Wo das nicht reicht, helfen strukturierte Gespräche im Rahmen von BEM oder – nach Krankheit – eine stufenweise Wiedereingliederung. Bei Veränderungen der Selbstständigkeit kann die Pflegekasse eine Wiederholungsbegutachtung veranlassen; ein allgemeiner „Kürzungsautomatismus“ besteht jedoch nicht.

Fazit

Mit Pflegegrad zu arbeiten ist erlaubt – und für viele Menschen gelebte Realität. Weder Pflegegeld noch Pflegesachleistungen hängen vom Arbeitsverhältnis oder vom Einkommen ab. Entscheidend sind passgenaue Arbeitsbedingungen, die rechtlich abgesichert und finanziell förderbar sind: von BEM und Wiedereingliederung über Hilfsmittel und LTA bis hin zu arbeitsrechtlichen Schutzrechten bei anerkannter Schwerbehinderung. Wer die eigenen Grenzen kennt, Unterstützung nutzt und die Regelungen klug kombiniert, kann seinen Beruf auch mit Pflegegrad selbstbestimmt ausüben