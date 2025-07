Bürgergeld: Verein gibt Zuschuss 150 Euro für die Einschulung

Lesedauer 2 Minuten

Leistungsberechtigte im Bürgergeld haben zwar Anspruch auf finanzielle Unterstützung für die Schulausstattung ihres Kindes im Rahmen des Bildungspakets. Einen speziellen Bonus für die Ein-schulung gibt es aber nicht, und dabei ist gerade diese heute mit erheblichen Kosten für Menschen verbunden, die am Existenzminimum leben.

Die Initiative Sanktionsfrei e.V. springt in diese Lücke und verteilt am 04. August 2025 bereits zum vierten Mal per Losverfahren 150 Euro pro Kind für die Einschu-lung.

Mehrere hundert Euro sind normal

Die Einschulung ist für Kinder ein Einschnitt, der meist ein Leben lang im Gedächt-nis bleibt. Dieser ist nicht nur mit kleinen Ritualen verknüpft, sondern auch mit Kos-ten. Die gefüllte Schultüte, eine Feier mit Familie und Freunden, auch der erste Ranzen, das alles gehört dazu.

Keine Teilhabe garantiert

Sanktionsfrei e.V. schreibt: „Schulranzen, Brotdose, Hefte, Sportzeug – Die Liste der notwendigen Ausgaben zur Schuleinführung scheint endlos. Für Familien in Bürger-geld ist das eine unüberwindbare Herausforderung! 6-13 Jährige Kinder bekommen monatlich nur 390 Euro zum Leben. Mit so wenig Geld kann man weder ein Kind gesund & ausgewogen ernähren, noch Teilhabe garantieren und erst recht keine Rücklagen bilden. Wie also eine Schuleinführung finanzieren?“

Soziale Ausgrenzung

Kinder, deren Eltern sich es nicht leisten können, für diesen Tag das zu bieten, was andere Kinder bekommen, fühlen sich sozial ausgegrenzt. Das sind sie auch. Die Mitschüler holen ihre „Schätze“ aus der Tüte und die eigenen Eltern zucken mit den Schultern, weil sie jeden Cent dreimal umgedreht haben. Das vermittelt, im neuen Lebensabschnitt ganz unten zu stehen.

Vom ersten Tag an abgehängt

Sanktionsfrei erläutert: „Setzt man auf Gebrauchtes, legt keinen Wert auf Mode, Qualität und Ergonomie, kommt man mit allen Augen zudrücken auf Kosten i.H.v. 250 Euro. Die Feier mit der Familie fällt dann aber weg. Vom Staat gibt es als Starthilfe im ersten Schulhalbjahr aber nur 130 Euro. Im zweiten Halbjahr kommen dann, leider zu spät, noch einmal 65 Euro dazu. So sind Kinder in Bürgergeld schon vor dem ersten Schultag abgehängt.“

Ein Beitrag zur Teilhabe

Sanktionsfrei e.V. wendet sich politisch und auch ganz praktisch gegen die Ausgren-zung derjenigen, die sowieso schon finanziell am Rand stehen. Die verlosten 150 Eu-ro pro Kind stammen sämtlich aus privaten Spenden.

Der Verein schießt 3000 Euro vor und sammelt bis zum Stichtag weiter Geld.

Je höher die Summe bis zum Stichtag ist, umso mehr Kinder profitieren, um so häu-figer können die 150 Euro gezogen werden. Pro Bedarfsgemeinschaft darf sich ein Elternteil für das jeweilige Kind anmelden. Die Auszahlung läuft ohne bürokrati-schen Aufwand auf das Konto der Gewinner.

Wo können Sie für den Schulbonus spenden?

Das Spendenkonto für den Schulbonus ist: Sanktionsfrei e.V. /IBAN: DE53430609671181458700 /BIC: GENODEM1GLS/

Betreff: Schulbonus

Wo können Sie sich für die Verlosung anmelden?

Wenn Sie den Schulbonus für Ihr Kind gewinnen möchten, ist die Voraussetzung, dass Sie Elternteil des Kindes sind und Bürgergeld beziehen. Das Anmeldeformular finden Sie auf der Seite von Sanktionsfrei e.V.: https://sanktionsfrei.de/anmeldung-verlosung