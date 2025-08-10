Bürgergeld oder Sozialhilfe bei Erwerbsminderung: Das gilt jetzt

Lesedauer 2 Minuten

Wer gesundheitlich nicht mehr arbeiten kann, steht oft vor der Frage: Bürgergeld, Sozialhilfe oder Erwerbsminderungsrente? Die Antwort hängt von zwei Punkten ab: Erwerbsfähigkeit und Versicherungszeiten. Dieser Überblick ordnet die wichtigsten Regeln ein und zeigt, wie Sie bei Unklarheiten vorgehen.

Erwerbsminderungsrente: Voraussetzungen auf einen Blick

Für eine Rente wegen Erwerbsminderung (EM) genügt nicht allein eine Versicherungszeit von fünf Jahren. In der Regel sind erforderlich:

Allgemeine Wartezeit von fünf Jahren und

36 Monate Pflichtbeiträge innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Es gibt Ausnahmen, etwa die 20-Jahres-Sonderwartezeit bei früh eingetretener voller EM sowie die vorzeitige Wartezeiterfüllung (z. B. volle EM binnen sechs Jahren nach Ausbildungsende plus mindestens ein Jahr Pflichtbeiträge).

Wer die rentenrechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt und hilfebedürftig ist, fällt in der Regel in den Bereich der Sozialhilfe.

Kein Bürgergeld bei fehlender Erwerbsfähigkeit – mit einer wichtigen Ausnahme

Bürgergeld erhält nur, wer erwerbsfähig ist. Als erwerbsfähig gilt, wer mindestens drei Stunden täglich unter üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten kann. Wer das auf absehbare Zeit nicht kann, ist nicht erwerbsfähig – und hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Bürgergeld.

📚 Lesen Sie auch: Jobcenter: Kein Bürgergeld bei zu niedrigem Wasserverbrauch

Ausnahme Bedarfsgemeinschaft: Leben nicht erwerbsfähige Personen in Bedarfsgemeinschaft mit mindestens einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person, können auch sie Bürgergeld erhalten. Diese Konstellation ersetzt das frühere „Sozialgeld“.

Sozialhilfe statt Bürgergeld: Welche Leistung ist zuständig?

Entscheidend ist, ob die volle Erwerbsminderung dauerhaft ist:

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Dauerhafte volle EM + Hilfebedürftigkeit (außerhalb der BG-Ausnahme): Zuständig ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII).

Zuständig ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII). Nicht dauerhafte volle EM (außerhalb der BG-Ausnahme): Zuständig ist die Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII).

Bürgergeld während des EM-Verfahrens: AU ist nicht gleich fehlende Erwerbsfähigkeit

Solange keine verbindliche Feststellung der Nicht-Erwerbsfähigkeit vorliegt, bleibt in der Regel das Jobcenter zuständig – auch wenn Sie arbeitsunfähig (AU) geschrieben sind. Arbeitsunfähigkeit bedeutet lediglich, dass Sie Ihre bisherige Tätigkeit vorübergehend nicht ausüben können; sie ersetzt nicht die rechtliche Feststellung, dass Sie weniger als drei Stunden täglich leistungsfähig sind.

Die Feststellung zur Erwerbsfähigkeit erfolgt nach den Regeln des § 44a SGB II, häufig auf Basis eines Gutachtens (z. B. der Deutschen Rentenversicherung). Erst wenn Nicht-Erwerbsfähigkeit festgestellt ist, wechselt die Zuständigkeit regelmäßig zur Sozialhilfe.

Widerspruch, Klage und laufende Leistungen

Lehnt die Rentenversicherung eine volle EM-Rente ab oder erkennt nur eine teilweise EM an, können Betroffene Widerspruch einlegen und später Klage erheben. Während dieses laufenden Verfahrens bleibt die bisherige Zuständigkeit (meist Jobcenter) in der Regel bestehen – bis eine belastbare Entscheidung zur Erwerbsfähigkeit vorliegt.

Rückwirkende EM-Bewilligung: So werden Leistungen verrechnet

Wird eine EM-Rente rückwirkend bewilligt, rechnen die Leistungsträger (Jobcenter/Sozialamt) in der Regel untereinander ab. Für Betroffene bedeutet das: Es kommt typischerweise nicht zu einer doppelten Belastung durch parallele Rückforderungen und Nachzahlungen; die Behörden klären die Erstattung im Hintergrund.

Praxisfall – so ordnen Sie Ihre Situation richtig ein

Ausgangslage: Eine 62-jährige Betroffene ist laut ärztlichen Unterlagen „dauerhaft arbeitsunfähig“. Seit Jahren erhält sie Bürgergeld, obwohl eine Überleitung ins SGB XII angekündigt war.

Einordnung: „Dauerhaft arbeitsunfähig“ (AU) ist nicht automatisch „nicht erwerbsfähig“ im Sinne des SGB II. Entscheidend ist die formelle Feststellung der Nicht-Erwerbsfähigkeit (i. d. R. per § 44a-Prüfung). Liegt diese vor und besteht Hilfebedürftigkeit, ist regelmäßig das SGB XII zuständig; nur in einer Bedarfsgemeinschaft mit einer erwerbsfähigen Person bleibt Bürgergeld möglich.

Was Sie bei Unklarheiten konkret tun können