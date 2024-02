Bei Schulden kann auch die Rente gepfändet werden – aber nur bis zu diesem Betrag

Lesedauer 10 Minuten

Was viele Menschen nicht wissen: Auch Renten sind vor Pfändungen nicht sicher. Allerdings gibt es Pfändungsfreigrenzen, die das Existenzminimum sichern und die Erfüllung von Unterhaltspflichten ermöglichen.

Pfändungsgrenze für Renten

Die Höhe des Freibetrages richtet sich nach der Höhe der Rente und der Anzahl der unterhaltsberechtigten Personen. Für Personen ohne Unterhaltspflichten liegt die Pfändungsfreigrenze bei einem monatlichen Einkommen von bis 1.409,99 Euro. Das bedeutet, dass Beträge bis zu dieser Grenze nicht gepfändet werden können.

Bei einer monatlichen Rente von rund 1.500 Euro können beispielsweise nur rund 90 Euro im Monat gepfändet werden.

Pfändungstabelle: Bis zu diesem Betrag kann die Rente gepfändet werden

Die Pfändungstabelle wird gemäß § 850c Abs. 2a ZPO jährlich angepasst. Hier die aktuelle Tabelle, die seit 1. Juli 2023 bis zum 1. Juli 2024 gültig ist.

Renten Pfändbare Beträge nach Anzahl unterhaltspfl. Personen Rente monatl. 0 1 2 3 4 5 0 1.409,99 0 0 0 0 0 0 1.410,00 1.419,99 5,40 0 0 0 0 0 1.420,00 1.429,99 12,40 0 0 0 0 0 1.430,00 1.439,99 19,40 0 0 0 0 0 1.440,00 1.449,99 26,40 0 0 0 0 0 1.450,00 1.459,99 33,40 0 0 0 0 0 1.460,00 1.469,99 40,40 0 0 0 0 0 1.470,00 1.479,99 47,40 0 0 0 0 0 1.480,00 1.489,99 54,40 0 0 0 0 0 1.490,00 1.499,99 61,40 0 0 0 0 0 1.500,00 1.509,99 68,40 0 0 0 0 0 1.510,00 1.519,99 75,40 0 0 0 0 0 1.520,00 1.529,99 82,40 0 0 0 0 0 1.530,00 1.539,99 89,40 0 0 0 0 0 1.540,00 1.549,99 96,40 0 0 0 0 0 1.550,00 1.559,99 103,40 0 0 0 0 0 1.560,00 1.569,99 110,40 0 0 0 0 0 1.570,00 1.579,99 117,40 0 0 0 0 0 1.580,00 1.589,99 124,40 0 0 0 0 0 1.590,00 1.599,99 131,40 0 0 0 0 0 1.600,00 1.609,99 138,40 0 0 0 0 0 1.610,00 1.619,99 145,40 0 0 0 0 0 1.620,00 1.629,99 152,40 0 0 0 0 0 1.630,00 1.639,99 159,40 0 0 0 0 0 1.640,00 1.649,99 166,40 0 0 0 0 0 1.650,00 1.659,99 173,40 0 0 0 0 0 1.660,00 1.669,99 180,40 0 0 0 0 0 1.670,00 1.679,99 187,40 0 0 0 0 0 1.680,00 1.689,99 194,40 0 0 0 0 0 1.690,00 1.699,99 201,40 0 0 0 0 0 1.700,00 1.709,99 208,40 0 0 0 0 0 1.710,00 1.719,99 215,40 0 0 0 0 0 1.720,00 1.729,99 222,40 0 0 0 0 0 1.730,00 1.739,99 229,40 0 0 0 0 0 1.740,00 1.749,99 236,40 0 0 0 0 0 1.750,00 1.759,99 243,40 0 0 0 0 0 1.760,00 1.769,99 250,40 0 0 0 0 0 1.770,00 1.779,99 257,40 0 0 0 0 0 1.780,00 1.789,99 264,40 0 0 0 0 0 1.790,00 1.799,99 271,40 0 0 0 0 0 1.800,00 1.809,99 278,40 0 0 0 0 0 1.810,00 1.819,99 285,40 0 0 0 0 0 1.820,00 1.829,99 292,40 0 0 0 0 0 1.830,00 1.839,99 299,40 0 0 0 0 0 1.840,00 1.849,99 306,40 0 0 0 0 0 1.850,00 1.859,99 313,40 0 0 0 0 0 1.860,00 1.869,99 320,40 0 0 0 0 0 1.870,00 1.879,99 327,40 0 0 0 0 0 1.880,00 1.889,99 334,40 0 0 0 0 0 1.890,00 1.899,99 341,40 0 0 0 0 0 1.900,00 1.909,99 348,40 0 0 0 0 0 1.910,00 1.919,99 355,40 0 0 0 0 0 1.920,00 1.929,99 362,40 0 0 0 0 0 1.930,00 1.939,99 369,40 0 0 0 0 0 1.940,00 1.949,99 376,40 4,98 0 0 0 0 1.950,00 1.959,99 383,40 9,98 0 0 0 0 1.960,00 1.969,99 390,40 14,98 0 0 0 0 1.970,00 1.979,99 397,40 19,98 0 0 0 0 1.980,00 1.989,99 404,40 24,98 0 0 0 0 1.990,00 1.999,99 411,40 29,98 0 0 0 0 2.000,00 2.009,99 418,40 34,98 0 0 0 0 2.010,00 2.019,99 425,40 39,98 0 0 0 0 2.020,00 2.029,99 432,40 44,98 0 0 0 0 2.030,00 2.039,99 439,40 49,98 0 0 0 0 2.040,00 2.049,99 446,40 54,98 0 0 0 0 2.050,00 2.059,99 453,40 59,98 0 0 0 0 2.060,00 2.069,99 460,40 64,98 0 0 0 0 2.070,00 2.079,99 467,40 69,98 0 0 0 0 2.080,00 2.089,99 474,40 74,98 0 0 0 0 2.090,00 2.099,99 481,40 79,98 0 0 0 0 2.100,00 2.109,99 488,40 84,98 0 0 0 0 2.110,00 2.119,99 495,40 89,98 0 0 0 0 2.120,00 2.129,99 502,40 94,98 0 0 0 0 2.130,00 2.139,99 509,40 99,98 0 0 0 0 2.140,00 2.149,99 516,40 104,98 0 0 0 0 2.150,00 2.159,99 523,40 109,98 0 0 0 0 2.160,00 2.169,99 530,40 114,98 0 0 0 0 2.170,00 2.179,99 537,40 119,98 0 0 0 0 2.180,00 2.189,99 544,40 124,98 0 0 0 0 2.190,00 2.199,99 551,40 129,98 0 0 0 0 2.200,00 2.209,99 558,40 134,98 0 0 0 0 2.210,00 2.219,99 565,40 139,98 0 0 0 0 2.220,00 2.229,99 572,40 144,98 0 0 0 0 2.230,00 2.239,99 579,40 149,98 2,38 0 0 0 2.240,00 2.249,99 586,40 154,98 6,38 0 0 0 2.250,00 2.259,99 593,40 159,98 10,38 0 0 0 2.260,00 2.269,99 600,40 164,98 14,38 0 0 0 2.270,00 2.279,99 607,40 169,98 18,38 0 0 0 2.280,00 2.289,99 614,40 174,98 22,38 0 0 0 2.290,00 2.299,99 621,40 179,98 26,38 0 0 0 2.300,00 2.309,99 628,40 184,98 30,38 0 0 0 2.310,00 2.319,99 635,40 189,98 34,38 0 0 0 2.320,00 2.329,99 642,40 194,98 38,38 0 0 0 2.330,00 2.339,99 649,40 199,98 42,38 0 0 0 2.340,00 2.349,99 656,40 204,98 46,38 0 0 0 2.350,00 2.359,99 663,40 209,98 50,38 0 0 0 2.360,00 2.369,99 670,40 214,98 54,38 0 0 0 2.370,00 2.379,99 677,40 219,98 58,38 0 0 0 2.380,00 2.389,99 684,40 224,98 62,38 0 0 0 2.390,00 2.399,99 691,40 229,98 66,38 0 0 0 2.400,00 2.409,99 698,40 234,98 70,38 0 0 0 2.410,00 2.419,99 705,40 239,98 74,38 0 0 0 2.420,00 2.429,99 712,40 244,98 78,38 0 0 0 2.430,00 2.439,99 719,40 249,98 82,38 0 0 0 2.440,00 2.449,99 726,40 254,98 86,38 0 0 0 2.450,00 2.459,99 733,40 259,98 90,38 0 0 0 2.460,00 2.469,99 740,40 264,98 94,38 0 0 0 2.470,00 2.479,99 747,40 269,98 98,38 0 0 0 2.480,00 2.489,99 754,40 274,98 102,38 0 0 0 2.490,00 2.499,99 761,40 279,98 106,38 0 0 0 2.500,00 2.509,99 768,40 284,98 110,38 0 0 0 2.510,00 2.519,99 775,40 289,98 114,38 0 0 0 2.520,00 2.529,99 782,40 294,98 118,38 0,58 0 0 2.530,00 2.539,99 789,40 299,98 122,38 3,58 0 0 2.540,00 2.549,99 796,40 304,98 126,38 6,58 0 0 2.550,00 2.559,99 803,40 309,98 130,38 9,58 0 0 2.560,00 2.569,99 810,40 314,98 134,38 12,58 0 0 2.570,00 2.579,99 817,40 319,98 138,38 15,58 0 0 2.580,00 2.589,99 824,40 324,98 142,38 18,58 0 0 2.590,00 2.599,99 831,40 329,98 146,38 21,58 0 0 2.600,00 2.609,99 838,40 334,98 150,38 24,58 0 0 2.610,00 2.619,99 845,40 339,98 154,38 27,58 0 0 2.620,00 2.629,99 852,40 344,98 158,38 30,58 0 0 2.630,00 2.639,99 859,40 349,98 162,38 33,58 0 0 2.640,00 2.649,99 866,40 354,98 166,38 36,58 0 0 2.650,00 2.659,99 873,40 359,98 170,38 39,58 0 0 2.660,00 2.669,99 880,40 364,98 174,38 42,58 0 0 2.670,00 2.679,99 887,40 369,98 178,38 45,58 0 0 2.680,00 2.689,99 894,40 374,98 182,38 48,58 0 0 2.690,00 2.699,99 901,40 379,98 186,38 51,58 0 0 2.700,00 2.709,99 908,40 384,98 190,38 54,58 0 0 2.710,00 2.719,99 915,40 389,98 194,38 57,58 0 0 2.720,00 2.729,99 922,40 394,98 198,38 60,58 0 0 2.730,00 2.739,99 929,40 399,98 202,38 63,58 0 0 2.740,00 2.749,99 936,40 404,98 206,38 66,58 0 0 2.750,00 2.759,99 943,40 409,98 210,38 69,58 0 0 2.760,00 2.769,99 950,40 414,98 214,38 72,58 0 0 2.770,00 2.779,99 957,40 419,98 218,38 75,58 0 0 2.780,00 2.789,99 964,40 424,98 222,38 78,58 0 0 2.790,00 2.799,99 971,40 429,98 226,38 81,58 0 0 2.800,00 2.809,99 978,40 434,98 230,38 84,58 0 0 2.810,00 2.819,99 985,40 439,98 234,38 87,58 0 0 2.820,00 2.829,99 992,40 444,98 238,38 90,58 1,58 0 2.830,00 2.839,99 999,40 449,98 242,38 93,58 3,58 0 2.840,00 2.849,99 1.006,40 454,98 246,38 96,58 5,58 0 2.850,00 2.859,99 1.013,40 459,98 250,38 99,58 7,58 0 2.860,00 2.869,99 1.020,40 464,98 254,38 102,58 9,58 0 2.870,00 2.879,99 1.027,40 469,98 258,38 105,58 11,58 0 2.880,00 2.889,99 1.034,40 474,98 262,38 108,58 13,58 0 2.890,00 2.899,99 1.041,40 479,98 266,38 111,58 15,58 0 2.900,00 2.909,99 1.048,40 484,98 270,38 114,58 17,58 0 2.910,00 2.919,99 1.055,40 489,98 274,38 117,58 19,58 0 2.920,00 2.929,99 1.062,40 494,98 278,38 120,58 21,58 0 2.930,00 2.939,99 1.069,40 499,98 282,38 123,58 23,58 0 2.940,00 2.949,99 1.076,40 504,98 286,38 126,58 25,58 0 2.950,00 2.959,99 1.083,40 509,98 290,38 129,58 27,58 0 2.960,00 2.969,99 1.090,40 514,98 294,38 132,58 29,58 0 2.970,00 2.979,99 1.097,40 519,98 298,38 135,58 31,58 0 2.980,00 2.989,99 1.104,40 524,98 302,38 138,58 33,58 0 2.990,00 2.999,99 1.111,40 529,98 306,38 141,58 35,58 0 3.000,00 3.009,99 1.118,40 534,98 310,38 144,58 37,58 0 3.010,00 3.019,99 1.125,40 539,98 314,38 147,58 39,58 0 3.020,00 3.029,99 1.132,40 544,98 318,38 150,58 41,58 0 3.030,00 3.039,99 1.139,40 549,98 322,38 153,58 43,58 0 3.040,00 3.049,99 1.146,40 554,98 326,38 156,58 45,58 0 3.050,00 3.059,99 1.153,40 559,98 330,38 159,58 47,58 0 3.060,00 3.069,99 1.160,40 564,98 334,38 162,58 49,58 0 3.070,00 3.079,99 1.167,40 569,98 338,38 165,58 51,58 0 3.080,00 3.089,99 1.174,40 574,98 342,38 168,58 53,58 0 3.090,00 3.099,99 1.181,40 579,98 346,38 171,58 55,58 0 3.100,00 3.109,99 1.188,40 584,98 350,38 174,58 57,58 0 3.110,00 3.119,99 1.195,40 589,98 354,38 177,58 59,58 0,39 3.120,00 3.129,99 1.202,40 594,98 358,38 180,58 61,58 1,39 3.130,00 3.139,99 1.209,40 599,98 362,38 183,58 63,58 2,39 3.140,00 3.149,99 1.216,40 604,98 366,38 186,58 65,58 3,39 3.150,00 3.159,99 1.223,40 609,98 370,38 189,58 67,58 4,39 3.160,00 3.169,99 1.230,40 614,98 374,38 192,58 69,58 5,39 3.170,00 3.179,99 1.237,40 619,98 378,38 195,58 71,58 6,39 3.180,00 3.189,99 1.244,40 624,98 382,38 198,58 73,58 7,39 3.190,00 3.199,99 1.251,40 629,98 386,38 201,58 75,58 8,39 3.200,00 3.209,99 1.258,40 634,98 390,38 204,58 77,58 9,39 3.210,00 3.219,99 1.265,40 639,98 394,38 207,58 79,58 10,39 3.220,00 3.229,99 1.272,40 644,98 398,38 210,58 81,58 11,39 3.230,00 3.239,99 1.279,40 649,98 402,38 213,58 83,58 12,39 3.240,00 3.249,99 1.286,40 654,98 406,38 216,58 85,58 13,39 3.250,00 3.259,99 1.293,40 659,98 410,38 219,58 87,58 14,39 3.260,00 3.269,99 1.300,40 664,98 414,38 222,58 89,58 15,39 3.270,00 3.279,99 1.307,40 669,98 418,38 225,58 91,58 16,39 3.280,00 3.289,99 1.314,40 674,98 422,38 228,58 93,58 17,39 3.290,00 3.299,99 1.321,40 679,98 426,38 231,58 95,58 18,39 3.300,00 3.309,99 1.328,40 684,98 430,38 234,58 97,58 19,39 3.310,00 3.319,99 1.335,40 689,98 434,38 237,58 99,58 20,39 3.320,00 3.329,99 1.342,40 694,98 438,38 240,58 101,58 21,39 3.330,00 3.339,99 1.349,40 699,98 442,38 243,58 103,58 22,39 3.340,00 3.349,99 1.356,40 704,98 446,38 246,58 105,58 23,39 3.350,00 3.359,99 1.363,40 709,98 450,38 249,58 107,58 24,39 3.360,00 3.369,99 1.370,40 714,98 454,38 252,58 109,58 25,39 3.370,00 3.379,99 1.377,40 719,98 458,38 255,58 111,58 26,39 3.380,00 3.389,99 1.384,40 724,98 462,38 258,58 113,58 27,39 3.390,00 3.399,99 1.391,40 729,98 466,38 261,58 115,58 28,39 3.400,00 3.409,99 1.398,4 734,98 470,38 264,58 117,58 29,39 3.410,00 3.419,99 1.405,40 739,98 474,38 267,58 119,58 30,39 3.420,00 3.429,99 1.412,40 744,98 478,38 270,58 121,58 31,39 3.430,00 3.439,99 1.419,40 749,98 482,38 273,58 123,58 32,39 3.440,00 3.449,99 1.426,40 754,98 486,38 276,58 125,58 33,39 3.450,00 3.459,99 1.433,40 759,98 490,38 279,58 127,58 34,39 3.460,00 3.469,99 1.440,40 764,98 494,38 282,58 129,58 35,39 3.470,00 3.479,99 1.447,40 769,98 498,38 285,58 131,58 36,39 3.480,00 3.489,99 1.454,40 774,98 502,38 288,58 133,58 37,39 3.490,00 3.499,99 1.461,40 779,98 506,38 291,58 135,58 38,39 3.500,00 3.509,99 1.468,40 784,98 510,38 294,58 137,58 39,39 3.510,00 3.519,99 1.475,40 789,98 514,38 297,58 139,58 40,39 3.520,00 3.529,99 1.482,40 794,98 518,38 300,58 141,58 41,39 3.530,00 3.539,99 1.489,40 799,98 522,38 303,58 143,58 42,39 3.540,00 3.549,99 1.496,40 804,98 526,38 306,58 145,58 43,39 3.550,00 3.559,99 1.503,40 809,98 530,38 309,58 147,58 44,39 3.560,00 3.569,99 1.510,40 814,98 534,38 312,58 149,58 45,39 3.570,00 3.579,99 1.517,40 819,98 538,38 315,58 151,58 46,39 3.580,00 3.589,99 1.524,40 824,98 542,38 318,58 153,58 47,39 3.590,00 3.599,99 1.531,40 829,98 546,38 321,58 155,58 48,39 3.600,00 3.609,99 1.538,40 834,98 550,38 324,58 157,58 49,39 3.610,00 3.619,99 1.545,40 839,98 554,38 327,58 159,58 50,39 3.620,00 3.629,99 1.552,40 844,98 558,38 330,58 161,58 51,39 3.630,00 3.639,99 1.559,40 849,98 562,38 333,58 163,58 52,39 3.640,00 3.649,99 1.566,40 854,98 566,38 336,58 165,58 53,39 3.650,00 3.659,99 1.573,40 859,98 570,38 339,58 167,58 54,39 3.660,00 3.669,99 1.580,40 864,98 574,38 342,58 169,58 55,39 3.670,00 3.679,99 1.587,40 869,98 578,38 345,58 171,58 56,39 3.680,00 3.689,99 1.594,40 874,98 582,38 348,58 173,58 57,39 3.690,00 3.699,99 1.601,40 879,98 586,38 351,58 175,58 58,39 3.700,00 3.709,99 1.608,40 884,98 590,38 354,58 177,58 59,39 3.710,00 3.719,99 1.615,40 889,98 594,38 357,58 179,58 60,39 3.720,00 3.729,99 1.622,40 894,98 598,38 360,58 181,58 61,39 3.730,00 3.739,99 1.629,40 899,98 602,38 363,58 183,58 62,39 3.740,00 3.749,99 1.636,40 904,98 606,38 366,58 185,58 63,39 3.750,00 3.759,99 1.643,40 909,98 610,38 369,58 187,58 64,39 3.760,00 3.769,99 1.650,40 914,98 614,38 372,58 189,58 65,39 3.770,00 3.779,99 1.657,40 919,98 618,38 375,58 191,58 66,39 3.780,00 3.789,99 1.664,40 924,98 622,38 378,58 193,58 67,39 3.790,00 3.799,99 1.671,40 929,98 626,38 381,58 195,58 68,39 3.800,00 3.809,99 1.678,40 934,98 630,38 384,58 197,58 69,39 3.810,00 3.819,99 1.685,40 939,98 634,38 387,58 199,58 70,39 3.820,00 3.829,99 1.692,40 944,98 638,38 390,58 201,58 71,39 3.830,00 3.839,99 1.699,40 949,98 642,38 393,58 203,58 72,39 3.840,00 3.849,99 1.706,40 954,98 646,38 396,58 205,58 73,39 3.850,00 3.859,99 1.713,40 959,98 650,38 399,58 207,58 74,39 3.860,00 3.869,99 1.720,40 964,98 654,38 402,58 209,58 75,39 3.870,00 3.879,99 1.727,40 969,98 658,38 405,58 211,58 76,39 3.880,00 3.889,99 1.734,40 974,98 662,38 408,58 213,58 77,39 3.890,00 3.899,99 1.741,40 979,98 666,38 411,58 215,58 78,39 3.900,00 3.909,99 1.748,40 984,98 670,38 414,58 217,58 79,39 3.910,00 3.919,99 1.755,40 989,98 674,38 417,58 219,58 80,39 3.920,00 3.929,99 1.762,40 994,98 678,38 420,58 221,58 81,39 3.930,00 3.939,99 1.769,40 999,98 682,38 423,58 223,58 82,39 3.940,00 3.949,99 1.776,40 1.004,98 686,38 426,58 225,58 83,39 3.950,00 3.959,99 1.783,40 1.009,98 690,38 429,58 227,58 84,39 3.960,00 3.969,99 1.790,40 1.014,98 694,38 432,58 229,58 85,39 3.970,00 3.979,99 1.797,40 1.019,98 698,38 435,58 231,58 86,39 3.980,00 3.989,99 1.804,40 1.024,98 702,38 438,58 233,58 87,39 3.990,00 3.999,99 1.811,40 1.029,98 706,38 441,58 235,58 88,39 4.000,00 4.009,99 1.818,40 1.034,98 710,38 444,58 237,58 89,39 4.010,00 4.019,99 1.825,40 1.039,98 714,38 447,58 239,58 90,39 4.020,00 4.029,99 1.832,40 1.044,98 718,38 450,58 241,58 91,39 4.030,00 4.039,99 1.839,40 1.049,98 722,38 453,58 243,58 92,39 4.040,00 4.049,99 1.846,40 1.054,98 726,38 456,58 245,58 93,39 4.050,00 4.059,99 1.853,40 1.059,98 730,38 459,58 247,58 94,39 4.060,00 4.069,99 1.860,40 1.064,98 734,38 462,58 249,58 95,39 4.070,00 4.079,99 1.867,40 1.069,98 738,38 465,58 251,58 96,39 4.080,00 4.089,99 1.874,40 1.074,98 742,38 468,58 253,58 97,39 4.090,00 4.099,99 1.881,40 1.079,98 746,38 471,58 255,58 98,39 4.100,00 4.109,99 1.888,40 1.084,98 750,38 474,58 257,58 99,39 4.110,00 4.119,99 1.895,40 1.089,98 754,38 477,58 259,58 100,39 4.120,00 4.129,99 1.902,40 1.094,98 758,38 480,58 261,58 101,39 4.130,00 4.139,99 1.909,40 1.099,98 762,38 483,58 263,58 102,39 4.140,00 4.149,99 1.916,40 1.104,98 766,38 486,58 265,58 103,39 4.150,00 4.159,99 1.923,40 1.109,98 770,38 489,58 267,58 104,39 4.160,00 4.169,99 1.930,40 1.114,98 774,38 492,58 269,58 105,39 4.170,00 4.179,99 1.937,40 1.119,98 778,38 495,58 271,58 106,39 4.180,00 4.189,99 1.944,40 1.124,98 782,38 498,58 273,58 107,39 4.190,00 4.199,99 1.951,40 1.129,98 786,38 501,58 275,58 108,39 4.200,00 4.209,99 1.958,40 1.134,98 790,38 504,58 277,58 109,39 4.210,00 4.219,99 1.965,40 1.139,98 794,38 507,58 279,58 110,39 4.220,00 4.229,99 1.972,40 1.144,98 798,38 510,58 281,58 111,39 4.230,00 4.239,99 1.979,40 1.149,98 802,38 513,58 283,58 112,39 4.240,00 4.249,99 1.986,40 1.154,98 806,38 516,58 285,58 113,39 4.250,00 4.259,99 1.993,40 1.159,98 810,38 519,58 287,58 114,39 4.260,00 4.269,99 2.000,40 1.164,98 814,38 522,58 289,58 115,39 4.270,00 4.279,99 2.007,40 1.169,98 818,38 525,58 291,58 116,39 4.280,00 4.289,99 2.014,40 1.174,98 822,38 528,58 293,58 117,39 4.290,00 4.298,81 2.021,40 1.179,98 826,38 531,58 295,58 118,39

Alle Beträge über 4298,81 Euro sind voll pfändbar!

Seit dem 1. Juli 2023 ist der Pfändungsfreibetrag im Grundwert (Alleinstehende) um 70 Euro steigen. Ohne Unterhaltspflichten und sonstigen Freibeträge steigt demnach der Pfändungsfreibetrag auf 1409,99 Euro.

Beispiel: Ein alleinstehender Rentner ohne Unterhaltspflichten hat ein Einkommen aus Rentenbezüge in Höhe von 1 790,00 Euro. Ihm werden 380 Euro gepfändet.

Renten werden wie Einkommen behandelt

Wichtig: Renten werden nach geltendem Recht wie Arbeitseinkommen behandelt und sind somit auch pfändbar. Allerdings kann nur der Teil der Rente gepfändet werden, der über der Pfändungsfreigrenze liegt.

Der für die Rentenzahlung zuständige Rentenversicherungsträger prüft und setzt den pfändbaren Betrag fest. Wichtig ist, dass der Betroffene nicht zum Bürgergeld bzw. Sozialhilfeempfänger wird.

P-Konto schützt davor, dass die Rente vollständig gepfändet wird

Bei einer Kontopfändung können auch Rentenzahlungen sofort in voller Höhe gepfändet werden. Um sich davor zu schützen, kann ein sogenanntes Pfändungsschutzkonto (P-Konto) eingerichtet werden.

Dabei handelt es sich um ein Girokonto mit besonderem Pfändungsschutz, das es Schuldnern ermöglicht, trotz Kontopfändung über den unpfändbaren Teil ihres Einkommens zu verfügen.

Rentner sollten sich Hilfe suchen

Bei finanziellen Problemen ist es ratsam, rechtzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Schuldnerberatungsstellen bieten Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Schuldenproblemen an. Beratungsstellen finden Betroffene in jeder Stadt.

Vorsicht ist jedoch bei Privaten Schuldnerberatungsfirmen geboten, da diese oft hohe Beratungssummen verlangen. Sie nutzen allerdings die langen Wartezeiten der offiziellen Beratungsstellen aus. Weiteres dazu haben wir hier zusammengetragen.