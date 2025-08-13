Bei der Rente gibt es den Rentenzuschlag August 2025 – aber nur noch 3 mal den Zuschlag

Lesedauer 4 Minuten

Rund drei Millionen Bezieherinnen und Bezieher einer Erwerbsminderungsrente, deren Anspruch bereits vor 2019 entstanden ist, erhalten seit 1. Juli 2024 einen zusätzlichen Rentenzuschlag nach § 307j SGB VI. Dieser Zuschlag dient dazu, ältere Erwerbsminderungsrenten näher an das Niveau der seit 2019 neu bewilligten Renten heranzuführen.

Im Sommer 2025 beginnt nun der „Endspurt“ dieser pauschalen Übergangslösung: Nach der Zahlung im August bleiben noch drei weitere Zuschlagszahlungen bis einschließlich November. Ab 1. Dezember 2025 werden die Regeln umgestellt – mit teils spürbaren Folgen.

Was der Zuschlag nach § 307j SGB VI ist

Der Zuschlag wurde eingeführt, um strukturelle Unterschiede zwischen „alt“ und „neu“ zu glätten. Erwerbsminderungsrenten, die vor 2019 begonnen haben, blieben bislang hinter dem Leistungsniveau später bewilligter Renten zurück.

Der Gesetzgeber hat deshalb einen pauschalen Zuschlag vorgesehen, der seit 1. Juli 2024 automatisch zusätzlich ausgezahlt wird. Zum 1. Juli 2025 wurde dieser Zuschlag – wie die laufenden Renten – im Zuge der allgemeinen Rentenanpassung nochmals erhöht.

Anspruchsvoraussetzungen oder Anträge sind für den laufenden Zuschlag nicht erforderlich; er wird von der Rentenversicherung automatisch berücksichtigt.

August 2025: so läuft die Auszahlung

Der Rentenzuschlag für den Monat August 2025 wird – wie in den Vormonaten – nicht gemeinsam mit der regulären Monatsrente, sondern gesondert ausgezahlt. Der Zahlungslauf liegt im Zeitfenster zwischen dem 10. und dem 20. August.

Ob die eigene Monatsrente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird, spielt dabei keine Rolle. Auf dem Kontoauszug lässt sich die Überweisung am Buchungstext „Rentenzuschlag“ erkennen; Absender ist der Postrentenservice.

Mit der August-Zahlung startet zugleich der finale Abschnitt der pauschalen Zuschlagsphase: Nach August folgen noch drei weitere Extra-Auszahlungen – im September, Oktober und November 2025.

Was ab 1. Dezember 2025 umgestellt wird

Zum 1. Dezember 2025 endet der pauschale Zuschlag. An seine Stelle tritt eine individuell berechnete Lösung, die an persönlichen Entgeltpunkten anknüpft. Maßgeblicher Stichtag für die Neuberechnung ist der 30. November 2025.

Die Deutsche Rentenversicherung schaut auf die dann gezahlte Rente und ermittelt anhand zusätzlicher individueller Entgeltpunkte, wie hoch der künftige Zuschlag ausfallen wird. Damit wird der pauschale Aufschlag durch eine passgenauere, rentenbiografisch fundierte Berechnung ersetzt.

Mögliche Auswirkungen: mehr für viele, für einige weniger – ohne Rückforderungen

Die Umstellung auf zusätzliche Entgeltpunkte kann für zahlreiche Betroffene einen höheren Zuschlag ergeben, weil die individuelle Erwerbsbiografie präziser abgebildet wird. Es ist aber ebenso möglich, dass die neue, personenbezogene Berechnung zu einem geringeren Zuschlag führt als der bisherige Pauschalbetrag.

Wichtig ist der Hinweis, dass bei dieser Systemumstellung keine Rückforderungen drohen: Sollte der pauschale Zuschlag im Rückblick höher gewesen sein als der künftig individuell ermittelte, müssen zu viel gezahlte Beträge nicht zurückgezahlt werden. Umgekehrt sind Nachzahlungen möglich, wenn sich herausstellt, dass der Zuschlag seit Juli 2024 eigentlich höher hätte ausfallen müssen.

Warum von „bis zu 17 Monatsbeträgen“ die Rede ist

Der Zeitraum von der Einführung des pauschalen Zuschlags am 1. Juli 2024 bis zur Umstellung am 1. Dezember 2025 umfasst 17 Monate.

Ergibt die individuelle Neuberechnung einen höheren Anspruch, kann die Rentenversicherung rückwirkend für diesen Zeitraum eine Nachzahlung leisten.

Damit wird die Differenz zwischen pauschalem und individuellem Zuschlag für bis zu 17 Monatsbeträge ausgeglichen. Diese Rückwirkung ist ein zentrales Element der anstehenden Umstellung und soll sicherstellen, dass niemand dauerhaft schlechter gestellt bleibt, nur weil zunächst pauschal gezahlt wurde.

Was bedeutet das für die Praxis

Für August bis November 2025 gilt: Der Zuschlag kommt monatlich in einem eigenen Zahlungslauf zwischen dem 10. und 20. des Monats. Wer die Zahlung kontrollieren möchte, prüft den Kontoauszug auf den Buchungstext „Rentenzuschlag“.

Ab Dezember 2025 erscheint der Zuschlag in veränderter Form; die Zahlung orientiert sich dann an den individuell ermittelten Entgeltpunkten. Es empfiehlt sich, den Stichtag 30. November 2025 sowie den Umstellungsmonat Dezember im Kalender zu notieren, um den Übergang nachvollziehen zu können.

Wer seinen Rentenbescheid griffbereit hat, kann zudem prüfen, wie die Entgeltpunkte dargestellt sind, und so ein Gefühl dafür entwickeln, an welcher Stelle die künftige Anpassung ansetzt.

Was hinter der Umstellung steckt

Der pauschale Zuschlag war eine Brücke, um eine schnelle, breit wirkende Verbesserung für ältere Erwerbsminderungsrenten zu erreichen. Die nun folgende individuelle Lösung verfolgt das Ziel, Gerechtigkeit und Genauigkeit zu verbinden: Statt eines Einheitsbetrags wird über zusätzliche Entgeltpunkte die persönliche Erwerbs- und Beitragsbiografie differenzierter gewürdigt.

In der Praxis benötigt die Rentenversicherung dafür Zeit und einen klar definierten Stichtag. Deshalb endet die Pauschale zum 30. November 2025, worauf nahtlos die neue Berechnung ab Dezember aufsetzt.

Was Sie jetzt konkret tun können

Im laufenden Jahr bleibt die Lage übersichtlich: Bis November 2025 fließen die pauschalen Zuschläge weiter. Wer seine Unterlagen ordnet, hat zur Umstellung einen leichten Start.

Sinnvoll ist es, Kontoauszüge aufzubewahren, die Bezeichnungen der Zahlungsläufe zu vergleichen und den Rentenbescheid genau zu lesen. Bei Unklarheiten lohnt sich eine Rückfrage bei der Deutschen Rentenversicherung oder eine qualifizierte Beratung.

Besonders wichtig ist der Jahreswechsel: Im Dezember sollte geprüft werden, wie der Zuschlag auf dem Bescheid und im Zahlbetrag abgebildet ist und ob die Umstellung gegenüber dem Vormonat nachvollziehbar erscheint.

Fazit: August ist der Start des Endspurts – ab Dezember zählt das Persönliche

Für rund drei Millionen Erwerbsminderungsrentner war der pauschale Zuschlag nach § 307j SGB VI ein wichtiger Schritt, um ältere Renten kurzfristig zu verbessern. Mit der Zahlung im August 2025 beginnt die Schlussphase dieser Übergangsregelung.

Nach weiteren drei Zuschlagsüberweisungen bis einschließlich November folgt zum 1. Dezember 2025 die individuelle Neuberechnung über zusätzliche Entgeltpunkte. Viele werden davon profitieren, einige müssen mit geringeren Zuschlägen rechnen – ohne dass Rückforderungen drohen. Wer Zahltermine im Blick behält, Kontoauszüge prüft und die eigenen Bescheide sorgfältig liest, ist für die Umstellung gut gerüstet.