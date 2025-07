Bank sperrt das Konto: Das kannst Du jetzt tun

Lesedauer 3 Minuten

Immer häufiger berichten Privatpersonen und mittelständische Unternehmen davon, dass ihr Giro‑ oder Geschäftskonto von einem Tag auf den anderen eingefroren wird.

Der Vorwurf lautet jedes Mal gleich: Verdacht auf Geldwäsche. Die Erfahrungen reichen von wochenlangen Zahlungsausfällen bis hin zur endgültigen Kündigung der gesamten Geschäftsbeziehung.

Zwei aktuelle Fälle – eine Erbschaft, die bei der Comdirect landete, und die Sperre eines PayPal‑Firmenkontos – zeigen, wie dünn die Beweisdecke sein kann, auf der Banken und Zahlungsdienstleister so weitreichende Schritte stützen.

Eine Erbschaft gerät unter Generalverdacht

Die Mandantin einer Frankfurter Kanzlei hatte gemeinsam mit ihren Geschwistern eine Immobilie in Südfrankreich geerbt. Nach dem Verkauf überwies der dortige Käufer den Anteil der Erbin auf ihr deutsches Konto bei der Comdirect.

Wenige Tage später tauchte im Online‑Postfach der Bank eine unscheinbare Nachricht zwischen allgemeinen Geschäftsbedingungen und Werbehinweisen auf.

Darin forderte das Institut „Belege über die Herkunft der Gelder“. Die Kundin übersah die Mitteilung – und fand ihr Konto kurz darauf komplett blockiert vor.

Erst nachdem die Anwältin die notariellen Unterlagen zur Erbschaft nachreichte, wurde die Sperre aufgehoben, nur um 24 Stunden später ohne weitere Begründung erneut aktiviert zu werden.

Schließlich kündigte die Comdirect das Konto fristlos, veräußerte Wertpapiere zwangsweise und löste den Dispokredit auf. Verbraucherschützer registrieren, dass gerade dieses Institut Verdachtsfälle besonders rasch bis zur Kündigung eskaliert.

Regulatorische Pflicht oder Überreaktion?

Seit Inkrafttreten des zuletzt 2020 verschärften Geldwäschegesetzes gilt für Banken die Devise „lieber einmal zu viel als einmal zu wenig melden“. Jede Bareinzahlung, jede Überweisung aus oder in Drittstaaten außerhalb der EU kann ein automatisiertes „Red Flag“ auslösen.

Die Schwelle von 10 000 Euro zeigt nur die Grenze, ab der Kunden sich auf Anfrage zwingend ausweisen müssen; interne Compliance‑Vorgaben greifen oft schon weit darunter.

Branchenvertreter räumen ein, dass Software‑Algorithmen Verdachtsalarme in großer Zahl produzieren – mit der Folge, dass statistisch immer mehr unbescholtene Kunden betroffen sind.

Welche Rechte Banken haben – und welche ihre Kunden

Rechtlich dürfen Kreditinstitute Konten mit zweimonatiger Frist kündigen. Eine sofortige Sperre ist nur zulässig, wenn andernfalls die Meldepflicht an die Financial Intelligence Unit (FIU) unterlaufen werden könnte.

Die Praxis, ohne klaren Warnhinweis alle Buchungen zu stoppen, hält zahlreichen juristischen Prüfungen jedoch nicht stand, weil sie die wirtschaftliche Handlungsfähigkeit des Kunden unverhältnismäßig beschneidet.

Betroffene können deshalb neben der Aufhebung der Sperre häufig auch Schadenersatz verlangen – etwa für geplatzte Daueraufträge oder Mahngebühren.

Beschwerdewege: BaFin überwacht, FIU sammelt Daten

Wer sich gegen das Vorgehen seiner Bank wehren will, hat zwei behördliche Anlaufstellen. Zum einen nimmt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Verbraucherbeschwerden online entgegen und überprüft, ob das Institut seine Pflichten korrekt erfüllt hat.

Zum anderen führt die FIU beim Zoll alle Verdachtsmeldungen zusammen. Dort können Betroffene Einsicht in die über sie gespeicherten Daten verlangen – ein Recht, das unmittelbar aus der Datenschutz‑Grundverordnung folgt.

Kleinstbeträge, große Folgen: das Beispiel PayPal

Die zweite Geschichte betrifft ein PayPal‑Business‑Konto, über das eine Kanzlei digitale Rechtsdokumente zu Stückpreisen von 9,99 Euro verkauft. Obwohl alle Registerauszüge und Identitätsnachweise beim Onboarding hochgeladen worden waren, erhielt das Unternehmen 30 Tage später eine einzige E‑Mail mit der lapidaren Betreffzeile „Bestätigen Sie Ihre Identität“.

Am Samstagmorgen folgte die Nachricht, der Account sei „dauerhaft eingeschränkt“. Erst nachdem die Geschäftsführerin zusätzlich eine firmeninterne Vollmacht hochlud, hob PayPal die Blockade auf.

Der Zahlungsdienstleister verweist in seinen Hilfetexten darauf, dass er gesetzlich verpflichtet sei, Identitäten jederzeit erneut prüfen zu können und im Zweifel Konten einzuschränken.

Unter der 10‑000‑Euro‑Grenze: warum auch 75 Euro misstrauisch machen

Ob Bareinzahlung am Schalter, PayPal‑Gutschrift oder Überweisung von der Ferienimmobilie: Technisch wird jede einzelne Transaktion durch Filter gejagt, die Muster erkennen sollen.

Gerät ein Konto dabei mehrfach in auffällige Kategorien – etwa wiederholte Auslandsbezüge oder Bartransfers – kann das System eine „Enhanced Due Diligence“ auslösen. Schon dreistellige Summen reichen aus, zeigen interne Rundschreiben, die Anwälte in laufenden Verfahren vorgelegt bekommen.

Auskunftsrecht konsequent nutzen

Wer wissen will, welcher konkrete Vorgang den Verdacht ausgelöst hat, sollte sich nicht an die Bank, sondern direkt an die FIU wenden. Lehnt die Behörde die Auskunft mit Verweis auf laufende Ermittlungen ab, kann der Bundesdatenschutzbeauftragte eingeschaltet werden.

Beide Stellen sind verpflichtet, Anfragen zu prüfen und gegebenenfalls herauszugeben, welche personenbezogenen Informationen gespeichert wurden.

Schadenersatz realistisch beziffern

Je nach Dauer der Kontosperrung summieren sich Rücklastschriften, Mahngebühren und entgangene Zinsen rasch auf mehrere hundert Euro. Wer beruflich auf laufende Liquidität angewiesen ist, kann auch Folgeschäden – etwa ausgefallene Umsätze – gegenüber der Bank geltend machen.

Voraussetzung ist eine lückenlose Dokumentation: Kontoauszüge, Schriftverkehr mit dem Institut, Nachweise über nicht ausführbare Zahlungen. In vielen Fällen zeigen Banken bereits auf ein erstes qualifiziertes Anwaltsschreiben hin Vergleichsbereitschaft, um ein Grundsatzurteil zu vermeiden.

Prävention: Risikoarm wird der Zahlungsverkehr, wenn Kunden jede ungewöhnliche Transaktion sofort selbst belegen können – etwa durch Kauf‑, Erbschafts- oder Gesellschaftsverträge in digitaler Form. Sinnvoll ist zudem, Einnahmen und Auslandszahlungen über ein separates Zweitkonto abzuwickeln, um im Ernstfall handlungsfähig zu bleiben.

Fazit

Kontosperrungen wegen Geldwäscheverdachts werden nicht selten automatisiert verhängt, treffen aber reale Existenzen ins Mark.

Wer betroffen ist, sollte rasch reagieren, Belege nachreichen und gleichzeitig seine Rechte gegenüber BaFin und FIU wahrnehmen. Die Fälle Comdirect und PayPal zeigen: Transparente Kommunikation hilft – doch wenn Banken sich nicht bewegen, bieten Recht und Aufsicht wirkungsstarke Instrumente, die wirtschaftliche Normalität wiederherzustellen.