Ansturm auf Abschlagsfreie Rente ab 63 im Jahr 2023 – Ansturm

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erlebt einen wahren Boom in Deutschland. Seit der Änderung des Renteneintrittsalters im Jahr 2014 hat sich eine regelrechte Frühverrentungswelle im Land ausgebreitet.

In diesem Jahr verzeichnete die Deutsche Rentenversicherung bis Ende September mehr als 245.000 Anträge auf diese begehrte Altersrente. Was steckt hinter diesem Ansturm, und was bedeutet er für die Zukunft?

Die Rente ab 63 – Ein Phänomen ohne gesetzliche Grundlage

Der Begriff “Rente ab 63” oder “Rente mit 63” mag vielen vertraut sein, jedoch ist es wichtig zu betonen, dass es keine spezielle gesetzliche Rentenart mit diesem Namen gibt. Stattdessen basiert die “Rente ab 63” auf den Bestimmungen des Sozialgesetzbuchs VI (SGB VI), in dem vier verschiedene Arten von Altersrenten gesetzlich verankert sind. Diese sind:

Die Regelaltersrente

Die Altersrente für langjährig Versicherte

Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte

Das Interesse und die Nachfrage nach der “Rente ab 63” rühren jedoch nicht von der Bezeichnung selbst, sondern von den Vorteilen, die mit dieser speziellen Altersrente verbunden sind.

Ansturm auf die abschlagsfreie Rente ab 63 im Jahr 2023: Zahlen, Daten und Fakten

Das Jahr 2023 verzeichnet einen erheblichen Ansturm auf die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Bis Ende September dieses Jahres wurden mehr als 245.000 Anträge auf diese Form der Altersrente gestellt, und das, seit Beginn des Jahres 2023. Dies entspricht einem Anstieg von fast 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2022.

Ein wichtiger Faktor für diese steigende Nachfrage ist die allmähliche Verrentung der sogenannten Babyboomer-Generation. Diese geburtenstarken Jahrgänge erreichen nun vermehrt das Rentenalter, was zu einem verstärkten Bedarf an Altersrenten führt. Die Frühverrentungswelle in Deutschland hat somit einen klaren Grund, der sich in den aktuellen Zahlen widerspiegelt.

Kritik und Forderungen nach Abschaffung

Angesichts dieses Ansturms auf die “Rente ab 63” wird die Kritik an dieser Altersrente lauter.

Arbeitgeberpräsident Herr Dulger wird voraussichtlich erneut die Abschaffung dieser Rentenart fordern, unter Verweis auf den Fachkräftemangel. Einige Wirtschaftsexperten und Rentenfachleute könnten sich dieser Forderung anschließen.

Jedoch ist es fraglich, ob die Abschaffung der “Rente ab 63” die Frühverrentung tatsächlich stoppen würde. Stattdessen könnten Versicherte auf andere vorgezogene Altersrenten ausweichen, selbst wenn dies mit finanziellen Einbußen in Form von Abschlägen verbunden ist. Umfragen aus dem Oktober 2023 zeigen, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer in Deutschland nicht länger als bis zum 63. Lebensjahr arbeiten möchte.