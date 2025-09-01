1800 Euro Rente – So viel wird jetzt in 2025 abgezogen

Lesedauer 3 Minuten

1.800 Euro monatliche Bruttorente klingen solide – und sie liegen tatsächlich deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland.

Doch Bruttorente ist nicht Nettorente. Von der ausgewiesenen Monatsrente gehen für gesetzlich Versicherte Pflichtbeiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab; außerdem können – abhängig von Rentenbeginn und persönlicher Lage – Einkommensteuern fällig werden. Erst nach diesen Abzügen zeigt sich, was wirklich jeden Monat auf dem Konto ankommt.

Pflichtbeiträge: Kranken- und Pflegeversicherung

Für Rentnerinnen und Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt 2025 der allgemeine Beitragssatz von 14,6 Prozent. Hinzu kommt ein kassenindividueller Zusatzbeitrag; der gesetzlich festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt 2025 2,5 Prozent.

Auf gesetzliche Renten tragen Rentenversicherung und Rentner die Krankenkassenbeiträge hälftig.

Wer den Durchschnitt zugrunde legt, kommt damit auf eine Eigenbelastung von 8,55 Prozent der Bruttorente (14,6 % + 2,5 % = 17,1 %; davon die Hälfte). Die tatsächliche Last kann je nach Zusatzbeitrag der eigenen Kasse leicht abweichen.

Anders die Pflegeversicherung: Deren Beitrag zahlen Rentnerinnen und Rentner allein. Seit 1. Januar 2025 liegt der allgemeine Satz bei 3,6 Prozent; Kinderlose zahlen 4,2 Prozent.

Für Familien mit mehreren berücksichtigungsfähigen Kindern (bis zum 25. Geburtstag) sind Abschläge vorgesehen – bis hin zu 2,6 Prozent bei fünf und mehr Kindern. Wer dauerhaft mindestens ein Kind hat, bleibt lebenslang beim 3,6-Prozent-Satz.

Steuern auf die Rente: Rentenfreibetrag, Grundfreibetrag, Pauschalen

Mit der nachgelagerten Besteuerung ist die Rente grundsätzlich steuerpflichtig. Wie viel, hängt maßgeblich vom Jahr des Rentenbeginns ab. Für Neurentnerinnen und -rentner 2025 bleiben 16,5 Prozent ihrer erstmalig gezahlten Jahresrente dauerhaft steuerfrei; 83,5 Prozent bilden den steuerpflichtigen Anteil.

Wichtig: Der steuerfreie Betrag wird einmalig als absoluter Euro-Betrag festgeschrieben und steigt bei späteren Rentenanpassungen nicht prozentual mit. Nach geltender Rechtslage wird die Vollversteuerung erst für Rentenbeginne ab 2058 erreicht.

Ob tatsächlich Einkommensteuer zu zahlen ist, entscheidet der Grundfreibetrag. Er wurde für 2025 auf 12.096 Euro angehoben.

Zusätzlich berücksichtigt das Finanzamt bei Renteneinkünften automatisch eine Werbungskosten-Pauschale von 102 Euro sowie den Sonderausgaben-Pauschbetrag von 36 Euro.

Liegt das zu versteuernde Einkommen unter dem Grundfreibetrag, fällt keine Einkommensteuer an.

Rechenbeispiel 2025: Günther mit 1.800 Euro Monatsrente

Nehmen wir als Beispiel diesen Fall: Günther, ledig, kinderlos, gesetzlich krankenversichert, Rentenbeginn Juli 2025, keine weiteren Einkünfte, kein Kirchensteuerabzug.

Seine Jahresbruttorente beträgt 1.800 € × 12 = 21.600 Euro. Davon sind wegen des Rentenbeginns 2025 83,5 Prozent steuerpflichtig, also 18.036 Euro. Von diesem steuerpflichtigen Rentenanteil werden als Sonderausgaben zunächst Günthers eigene Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie die

Pauschalen abgezogen:

Krankenversicherung (Eigenanteil): 8,55 % von 21.600 € = 1.846,80 Euro.

Pflegeversicherung (kinderlos): 4,2 % von 21.600 € = 907,20 Euro.

Pauschalen: 102 € Werbungskosten + 36 € Sonderausgaben.

Damit ergibt sich ein zu versteuerndes Einkommen von 15.144 Euro. Nach dem Einkommensteuertarif 2025 (Grundtarif) resultiert daraus eine Einkommensteuer von 513 Euro; Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer fallen in dieser Konstellation nicht an.

Rechnet man Steuer und Sozialabgaben von der Bruttorente herunter, verbleiben 18.333 Euro netto pro Jahr – das entspricht rund 1.528 Euro netto im Monat.

Was Ihre persönliche Nettorente zusätzlich beeinflusst

Die Nettorente kann spürbar variieren. Wer mindestens ein Kind hat, zahlt in der Pflegeversicherung 3,6 Prozent statt 4,2 Prozent – bei 21.600 Euro Jahresrente macht das 129,60 Euro weniger Beitrag pro Jahr und erhöht die Nettorente um gut 11 Euro pro Monat; bei mehreren Kindern unter 25 erhöht sich der Vorteil vorübergehend.

Umgekehrt wirkt ein überdurchschnittlich hoher Zusatzbeitrag der eigenen Kasse dämpfend. Steuerlich können zusätzliche absetzbare Ausgaben (z. B. Krankheits- und Pflegekosten, Spenden, Handwerkerleistungen) das zu versteuernde Einkommen weiter senken – in manchen Fällen bis auf null Einkommensteuer.

Korrektur eines verbreiteten Zahlendrehers

Im Netz kursiert für 2025 gelegentlich die Angabe „1.296 Euro“ beim Grundfreibetrag – gemeint sind 12.096 Euro. Dieser Wert ist gesetzlich festgelegt und gilt für Alleinstehende; bei Zusammenveranlagung verdoppelt er sich.

Fazit

Wer 2025 mit 1.800 Euro Bruttorente neu in Ruhestand geht, landet – bei durchschnittlichem Krankenkassen-Zusatzbeitrag und ohne Kinder – in der Praxis bei rund 1.525 bis 1.530 Euro Nettorente pro Monat. Mit Kind(ern), günstiger Kasse oder zusätzlichen absetzbaren Ausgaben kann der Netto-Betrag höher liegen; mit teurerer Kasse entsprechend niedriger.

Entscheidend ist: Jahr des Rentenbeginns, Kranken- und Pflegebeiträge sowie die individuelle Steuerlage bestimmen das Ergebnis. Wer es genau wissen will, sollte die eigenen Daten durchrechnen – am besten mit den aktuellen Parametern für 2025.