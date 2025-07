Abfindung in der Probezeit? Besonderer Kündigungsschutz erweitert

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Wenn das Jobcenter in einer Eingliederungsvereinbarung (heute Kooperationsvereinbarung) durch Verwaltungsakt keine konkreten Leistungen anbietet, die der Eingliederung in Arbeitsmarkt dienen, dann ist die Vereinbarung rechtswidrig. So entschied das Sozialgericht Magdeburg ...