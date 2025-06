Statt halbe EM-Rente trotzdem volle Erwerbsminderungsrente

Lesedauer 3 Minuten

Viele Menschen in Deutschland stehen vor dem Dilemma, dass sie trotz Einschränkungen noch einige Stunden am Tag arbeitsfähig sind, sich aber auf dem realen Arbeitsmarkt kein passendes Teilzeitangebot findet.

Für genau diese Situationen hat der Gesetzgeber die sogenannte Arbeitsmarktrente geschaffen – eine spezielle Form der vollen Erwerbsminderungsrente, die greift, wenn Teilhabe am Erwerbsleben nur theoretisch, nicht aber praktisch möglich ist.

Was ist die Arbeitsmarktrente?

„Arbeitsmarktrente“ taucht in den Bescheiden der Deutschen Rentenversicherung nicht als amtlicher Terminus auf, hat sich aber als Sammelbezeichnung etabliert.

Rechtlich handelt es sich um eine volle Rente wegen Erwerbsminderung nach § 43 Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), deren Gewährung sich nicht allein an der medizinischen Leistungsfähigkeit orientiert, sondern zusätzlich an den Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt.

Entscheidend ist ein verbliebenes Restleistungsvermögen von mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich.

Dieses Zeitfenster würde normalerweise nur eine halbe EM-Rente auslösen. Finden die Arbeitsagentur und die Rentenversicherung jedoch keinen leidensgerechten Teilzeitjob, wird aus Gründen der Fairness die volle Rente bewilligt.

Doppelte Hürde: Medizinischer Befund und Arbeitsmarktlage

Der Weg zur Arbeitsmarktrente führt deshalb über zwei Prüfsteine. Erstens muss ein ärztliches Gutachten bestätigen, dass die tägliche Arbeitsfähigkeit auf drei bis unter sechs Stunden begrenzt ist.

Zweitens ermittelt die Agentur für Arbeit, ob in zumutbarer Pendel-Distanz eine Stelle existiert, die exakt dieses Stundenmaß, die erforderliche Qualifikation und die gesundheitlichen Einschränkungen berücksichtigt.

Findet sich kein entsprechendes Angebot, gilt der Arbeitsmarkt für die betroffene Person als „geschlossen“ und der volle Rentenanspruch entsteht. Dieses arbeitsmarktbezogene Element unterscheidet die Leistung fundamental von der „klassischen“ Erwerbsminderungsrente, deren Höhe ausschließlich vom medizinischen Befund abhängt.

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen bleiben unverändert

Neben diesen besonderen Kriterien müssen alle allgemeinen versicherungsrechtlichen Bedingungen erfüllt sein: eine Mindestversicherungszeit von fünf Jahren und 36 Pflichtbeitragsmonate innerhalb der letzten fünf Jahre vor Eintritt der Erwerbsminderung.

Wird diese Vorversicherungszeit nicht erreicht, besteht auch für gesundheitlich stark eingeschränkte Personen kein Rentenanspruch – ein Aspekt, der in der Beratungspraxis häufig unterschätzt wird.

Warum die Leistung immer befristet ist

Während „normale“ Erwerbsminderungsrenten spätestens nach neun Jahren in der Regel entfristet werden, wird die Arbeitsmarktrente grundsätzlich nur befristet bewilligt.

Der Grund liegt im doppelten Prüfauftrag: Sobald sich entweder die gesundheitliche Situation oder – vor allem – die Arbeitsmarktlage ändert, kann der Anspruch entfallen.

Die Befristungsdauer beträgt höchstens drei Jahre, darf aber auch kürzer angesetzt werden, wenn absehbar ist, dass sich die entscheidenden Faktoren rascher verändern könnten. Verlängerungen sind möglich, bleiben jedoch an dieselben Voraussetzungen gekoppelt.

Verlängerungsantrag: drei denkbare Szenarien

Läuft der Bewilligungszeitraum ab, muss die Rente rechtzeitig – meistens drei bis sechs Monate vor Ende – neu beantragt werden. In der anschließenden Prüfung kann:

die volle Arbeitsmarktrente unverändert weiterlaufen,

nur noch eine halbe Erwerbsminderungsrente bewilligt werden, wenn

inzwischen passende Teilzeitstellen vorhanden sind, oder

der Rentenanspruch vollständig entfallen, falls weder gesundheitliche noch arbeitsmarktbedingte Einschränkungen fortbestehen.

Gerade im letzten Fall lohnt sich fachkundiger Rat, weil Fehler in Gutachten oder Vermittlungsstatistiken nicht selten sind.

Blick auf aktuelle Entwicklungen

Zum 1. Januar 2025 entfallen in der gesetzlichen Rentenversicherung erstmals die unterschiedlichen Beitragsbemessungsgrenzen für Ost- und Westdeutschland; die einheitliche Grenze steigt auf monatlich 8 050 Euro.

Auch die jährliche Rentenanpassung bringt im Juli 2025 eine Erhöhung der laufenden Renten. Strukturell ändert sich an der Befristungspraxis der Arbeitsmarktrente jedoch nichts: Sie bleibt ein Instrument, das flexibel auf Schwankungen des Arbeitsmarkts reagieren soll.

Fazit

Die Arbeitsmarktrente schließt eine Versorgungslücke für Personen, deren Leistungsvermögen zwar nicht komplett erloschen ist, die aber faktisch keine Chance auf einen leidensgerechten Arbeitsplatz haben.

Gerade weil die Leistung immer befristet ist und bei jeder Verlängerung erneut auf dem Prüfstand steht, empfiehlt es sich, Anträge und Gutachten sorgfältig vorzubereiten und im Zweifel frühzeitig unabhängige Beratung in Anspruch zu nehmen. So bleibt die „Brücke“ stabil, bis sich entweder die gesundheitliche Situation bessert oder der Wechsel in die Altersrente ansteht.