Rente: Wichtiger Zuschuss zur KV den Rentner oft liegen lassen

Lesedauer 5 Minuten

Der Übergang in die Rente ist bürokratisch genug: Rentenantrag, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, womöglich eine Betriebsrente – und dazu die Frage, was unterm Strich monatlich übrig bleibt.

In genau dieser Gemengelage geht ein Detail erstaunlich häufig unter: Rentnerinnen und Rentner, die nicht als Pflichtmitglied in der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) laufen, können von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) einen Zuschuss zu ihren Krankenversicherungsbeiträgen bekommen. Dieser Zuschuss kommt jedoch in vielen Fällen nicht automatisch, sondern nur auf Antrag.

Wer das übersieht, verschenkt Monat für Monat Entlastung – und je später der Antrag gestellt wird, desto eher ist die versäumte Zeit finanziell verloren.

Erst kürzlich schrieb uns eine werdende Rentnerin, dass sie den Zuschuss nicht beantragt hat und deshalb Ansprüche verschenkt hat. Deshalb klären wir gern an dieser Stelle noch einmal auf.

Was mit „Zuschuss“ gemeint ist – und für wen er gedacht ist

Die Rentenversicherung beteiligt sich grundsätzlich an den Krankenversicherungsbeiträgen aus der gesetzlichen Rente. Bei Pflichtversicherten passiert das wie im Erwerbsleben über eine Art „Arbeitgeberanteil“: Die Beiträge werden direkt von der Rente einbehalten und von der Rentenversicherung zusammen mit ihrem Anteil abgeführt. Einen gesonderten Antrag braucht es dann nicht.

Anders ist es bei zwei Gruppen:

Erstens bei Rentenbeziehenden, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind. Sie zahlen ihre Beiträge selbst an die Krankenkasse, können aber bei der DRV einen Zuschuss beantragen, der sich prozentual aus der Bruttorente berechnet und mit der Rente ausgezahlt wird.

Zweitens bei Rentnerinnen und Rentnern, die privat krankenversichert bleiben. Auch hier gibt es einen Zuschuss – ebenfalls auf Antrag – allerdings mit einer wichtigen Begrenzung: Er wird gegebenenfalls auf höchstens die Hälfte der tatsächlichen Versicherungsprämie gedeckelt.

KVdR oder freiwillig versichert? Die Weiche fällt oft früher als gedacht

Ob jemand als Pflichtmitglied in die KVdR kommt oder „nur“ freiwillig gesetzlich versichert bleibt, entscheidet sich wesentlich über die Vorversicherungszeiten. Die Verbraucherzentrale beschreibt als Faustregel: In der zweiten Hälfte des Erwerbslebens müssen Betroffene in der Regel zu mindestens 90 Prozent gesetzlich krankenversichert gewesen sein; dabei zählen auch Zeiten der Familienversicherung. Zusätzlich werden für jedes Kind bestimmte Zeiten angerechnet, was im Einzelfall den Zugang zur KVdR doch noch ermöglichen kann.

Genau hier entsteht ein Missverständnis: Viele gehen davon aus, die Rentenversicherung „übernimmt ja sowieso die Hälfte“. Das stimmt zwar in der Logik, aber nicht in bei der Auszahlung.

Wer pflichtversichert ist, bekommt den Anteil ohne Antrag automatisch berücksichtigt. Wer freiwillig versichert ist, muss sich oft aktiv kümmern, damit der Zuschuss überhaupt fließt.

Wie hoch der Zuschuss zur Rente ausfällt – und warum 2025 besonders ins Gewicht fällt

Die Berechnung orientiert sich am Beitragssatz der gesetzlichen Krankenversicherung. Der allgemeine Beitragssatz liegt bei 14,6 Prozent; davon trägt die Rentenversicherung die Hälfte, also 7,3 Prozent der Bruttorente. Hinzu kommt beim gesetzlichen System der Zusatzbeitrag, an dem sich die Rentenversicherung ebenfalls zur Hälfte beteiligt.

Für privat Versicherte verwendet die Rentenversicherung beim „Zusatzbeitrag“ nicht einen kassenindividuellen Wert, sondern den durchschnittlichen Zusatzbeitrag der gesetzlichen Kassen. In der DRV-Darstellung ergibt das (bezogen auf 2025) rechnerisch 7,3 Prozent plus 1,25 Prozent, also insgesamt 8,55 Prozent der Bruttorente – mit der bereits erwähnten Deckelung auf maximal die Hälfte der PKV-Prämie.

Dass dieser Zuschuss aktuell mehr Aufmerksamkeit verdient als noch vor wenigen Jahren, hat einen einfachen Grund: Der durchschnittliche Zusatzbeitrag ist gestiegen. Für 2025 nennt das Bundesgesundheitsministerium 2,5 Prozent als durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz.

Warum der Zuschuss die tatsächliche Beitragslast oft nur teilweise abfedert

Ein zweiter typischer Denkfehler lautet: „Wenn ich den Zuschuss bekomme, übernimmt die Rentenversicherung die Hälfte meiner Krankenversicherung.“ So pauschal stimmt das nicht.

Bei freiwillig gesetzlich Versicherten werden für die Beitragsberechnung häufig weitere Einnahmen herangezogen, etwa Mieten, Zinsen oder andere beitragspflichtige Einkünfte.

Der Zuschuss der Rentenversicherung ist dagegen an die Rente gekoppelt und bildet nicht automatisch die gesamte Beitragsbasis ab. Der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt weist ausdrücklich darauf hin, dass bei freiwillig Versicherten zusätzliche Einnahmen beitragsrelevant sein können.

Auch die DRV selbst betont, dass sich der Zuschuss zwar prozentual aus der Bruttorente berechnet, seine Höhe aber nicht nach dem tatsächlich zu zahlenden Krankenkassenbeitrag richtet. Das ist für viele erst einmal kontraintuitiv – und erklärt, warum der Zuschuss manchmal weniger „rettet“, als man nach Blick auf die Rechnung der Krankenkasse erwartet.

Pflegeversicherung: Hier gibt es keinen Zuschuss – und das wird oft verwechselt

Ein weiterer Punkt, der in Beratungsgesprächen regelmäßig auftaucht: Der Zuschuss betrifft die Krankenversicherung, nicht die Pflegeversicherung. Die DRV stellt klar, dass Rentenbeziehende die Beiträge zur Pflegeversicherung selbst tragen müssen.

Gerade bei Privatversicherten ist die Verwechslung naheliegend, weil dort zur Krankenversicherung fast immer auch eine private Pflegepflichtversicherung hinzukommt – finanziell spürbar, aber eben nicht zuschussfähig.

Fristen: „Später beantragen“ kann bedeuten, dass der Zuschuss verloren ist

Der vielleicht wichtigste praktische Aspekt ist die Zeitachse. Im Rentenrecht gilt für viele Leistungen ein Antragsprinzip – und beim Zuschuss zur Krankenversicherung wirkt sich das konkret aus. Nach der internen Rechtsdarstellung der DRV wird der Zuschuss bei Versichertenrenten grundsätzlich nur dann vom frühestmöglichen Zeitpunkt an gezahlt, wenn der Antrag innerhalb einer Drei-Monatsfrist gestellt wird. Wird später beantragt, beginnt der Zuschuss regelmäßig erst im Antragsmonat.

Kurz gesagt: Wer den Antrag „irgendwann später“ nachreicht, läuft Gefahr, dass die ersten Monate im Ruhestand ohne Zuschuss bleiben – selbst wenn in dieser Zeit bereits Beiträge gezahlt wurden.

So läuft der Antrag in der Praxis

Der Zuschuss wird bei der Rentenversicherung beantragt, idealerweise direkt zusammen mit dem Rentenantrag. Genau dazu rät die DRV auch öffentlich.

Als Standardformular nennt die Rentenversicherung den Vordruck R0820 („Antrag auf Zuschuss zur Krankenversicherung nach § 106 SGB VI“). Er ist auch als Online-Antrag verfügbar.

Wichtig ist außerdem, dass die Rentenversicherung prüfen muss, ob tatsächlich eine private oder freiwillige Krankenversicherung besteht und in welcher Höhe Aufwendungen anfallen – bei Privatversicherten auch deshalb, weil die Zahlung auf maximal die Hälfte der Prämie begrenzt sein kann.

Wer besonders häufig betroffen ist

Auffällig ist, dass der „vergessene Zuschuss“ nicht nur ein PKV-Thema ist. Gerade Menschen, die im Erwerbsleben lange gesetzlich versichert waren, aber wegen einzelner Phasen die KVdR-Voraussetzungen am Ende doch nicht erfüllen, rutschen in die freiwillige Versicherung – und rechnen trotzdem mit der automatischen Entlastung wie bei Pflichtversicherten.

Pflichtmitglieder bekommen den Rentenanteil direkt abgeführt, freiwillige Mitglieder zahlen vollständig selbst und erhalten den Zuschuss erst nach Antrag.

Ein zweite Gruppe sind Privatversicherte, die die PKV im Ruhestand fortführen, etwa weil ein Wechsel gar nicht möglich oder nicht gewollt ist. Hier ist der Zuschuss besonders wichtig, weil PKV-Prämien im Alter häufig ein relevantes Budgetthema sind – und weil die Deckelung auf die Hälfte der Prämie immerhin sicherstellt, dass es keine „Überförderung“ gibt.

Ein aktuelles Beispiel aus der Praxis

Frau M. (66) geht zum 1. Oktober 2025 in Altersrente. Sie erfüllt die Vorversicherungszeit für die Krankenversicherung der Rentner nicht und bleibt deshalb freiwillig in ihrer gesetzlichen Krankenkasse. Ihre Krankenkasse zieht die Beiträge nicht automatisch direkt von der Rente ab, sondern stellt sie ihr separat in Rechnung.

Frau M. geht zunächst davon aus, dass „die Rentenversicherung ihren Anteil schon berücksichtigt“.

Erst im Januar 2026 erfährt sie, dass sie den Zuschuss zur Krankenversicherung bei der Deutschen Rentenversicherung extra beantragen muss. Sie stellt den Antrag daraufhin erst am 20. Januar 2026.

Ergebnis: Den Zuschuss bekommt sie in der Regel erst ab Januar 2026 gezahlt – die Monate Oktober bis Dezember 2025 bleiben ohne Zuschuss, obwohl sie in dieser Zeit bereits Krankenversicherungsbeiträge gezahlt hat.

Ein Antrag, der sich rechnen kann – und der nicht auf die lange Bank gehört

Der Zuschuss zur Krankenversicherung ist kein „Bonus“, sondern der Versuch, Rentnerinnen und Rentner außerhalb der KVdR ähnlich zu entlasten wie Pflichtversicherte. Dass er so oft vergessen wird, hat meist nichts mit Unwissenheit über die Existenz zu tun, sondern mit der Annahme, er laufe schon automatisch. Genau das tut er bei freiwilliger gesetzlicher Versicherung und bei privater Krankenversicherung typischerweise nicht.

Wer in diesen Gruppen ist, sollte den Rentenbeginn deshalb nicht nur als Datum im Bescheid sehen, sondern auch als Startschuss für einen formalen Schritt, der monatlich Wirkung entfalten kann – und der wegen der Drei-Monatsfrist besser früh als spät erledigt wird.