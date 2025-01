Rente: Seit 1. Januar 2025 Rentenerhöhung

Lesedauer 2 Minuten

Der Jahresbeginn 2025 bringt eine gute Nachricht, die bei vielen Rentnerinnen und Rentnern in Österreich: eine Rentenerhöhung von 4,6 %. Doch was steckt hinter dieser Anpassung, wer profitiert davon, und wie unterscheidet sich das System von anderen Ländern?

Warum gibt es 2025 eine Rentenerhöhung in Österreich?

Die Erhöhung der Renten um 4,6 % ab dem 1. Januar 2025 wurde vom Gesetzgeber beschlossen, um die gestiegenen Lebenshaltungskosten auszugleichen. Österreichs Rentensystem orientiert sich bei der Rentenanpassung am Inflationsprinzip. Das bedeutet, dass die Höhe der Rentenerhöhung direkt an die Entwicklung der Inflation gekoppelt ist.

Da die Inflation im Jahr 2024 in Österreich stark angestiegen ist, war eine signifikante Anpassung der Renten unumgänglich. Dieses Modell unterscheidet sich grundlegend vom deutschen System, das Rentenanpassungen primär am Lohnwachstum orientiert.

Wer profitiert von der Rentenerhöhung?

Bestandsrentnerinnen und -rentner:

Alle Personen, die bereits vor dem 1. Januar 2025 eine Pension bezogen haben, erhalten die volle Erhöhung um 4,6 %.

Zugangsrentnerinnen und -rentner:

Personen, deren Pension erstmals ab dem 1. Januar 2025 beginnt, profitieren ebenfalls von einer Erhöhung, allerdings in leicht abgeschwächter Form. Für sie greift eine sogenannte Schutzklausel, die die Anpassung auf 4,5 % begrenzt. Ab 2026 wird diese Klausel aufgehoben, sodass alle Pensionistinnen und Pensionisten einheitlich behandelt werden.

14 Monate Rente

Ein Vorteil gegenüber dem deutschen System ist die Auszahlung von 14 Monatsrenten. Neben den regulären monatlichen Zahlungen erhalten Pensionistinnen und Pensionisten jeweils im April und Oktober eine zusätzliche Auszahlung in Höhe ihrer monatlichen Pension. Mit der Erhöhung um 4,6 % steigt also nicht nur die monatliche Pension, sondern auch diese Sonderzahlungen.

Beispiel:

Eine Pension von 1.500 € monatlich erhöht sich um 69 € auf 1.569 €.

Zusätzlich erhöhen sich die Sonderzahlungen im April und Oktober.

Das bedeutet, dass Rentnerinnen und Rentner in Österreich im Jahr 2025 spürbar mehr Geld zur Verfügung haben werden.

Wie unterscheidet sich das Renten-System von Deutschland?

In Deutschland gibt es keine automatischen Rentenanpassungen, die ausschließlich an die Inflation gekoppelt sind. Stattdessen basiert die Rentenerhöhung auf der Entwicklung der Löhne und Gehaltssummen.

Die Rentenerhöhung 2025 in Deutschland ist noch nicht beschlossen. Es bleibt abzuwarten, welche politischen Entscheidungen nach der Bundestagswahl im März 2025 getroffen werden. Während Österreichs Rentnerinnen und Rentner bereits Gewissheit über ihre Anpassung haben, müssen deutsche Rentnerinnen und Rentner noch abwarten.

Warum war die Erhöhung wichtig?

Die Inflation hat in den vergangenen Jahren viele Haushalte stark belastet. Insbesondere Rentnerinnen und Rentner, die häufig ein festes Einkommen beziehen, sind von Preissteigerungen betroffen. Die Anpassung um 4,6 % in Österreich ist daher ein wichtiger Schritt, um die Kaufkraft dieser Bevölkerungsgruppe zu sichern.

Die Koppelung der Rentenanpassung an die Inflation bietet eine gewisse Sicherheit in wirtschaftlich unsicheren Zeiten. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie sich die Inflation in den kommenden Jahren entwickelt und ob die Erhöhungen ausreichen, um die Lebenshaltungskosten dauerhaft abzudecken.