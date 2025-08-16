Rente mit 63 ohne 45 Jahre Arbeiten

Lesedauer 3 Minuten

Der Begriff „Rente mit 63“ führt seit Jahren zu Missverständnissen. Viele meinen damit jede Art des frühzeitigen Renteneintritts.

Tatsächlich stehen dahinter zwei unterschiedliche Rentenarten mit sehr verschiedenen Voraussetzungen – und mit spürbaren Konsequenzen für die Höhe der späteren Auszahlung. Wer das System versteht, kann besser planen, Fallstricke vermeiden und seine Ansprüche rechtzeitig sichern.

Zwei Wege in die Rente – und ein entscheidender Unterschied

Die echte „Rente mit 63“ ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Sie kann ab dem Monat nach dem 63. Geburtstag in Anspruch genommen werden, setzt 35 Versicherungsjahre (Wartezeit) voraus und ist immer mit Abschlägen verbunden. Abschlagsfrei war diese Rentenart nie; wer sie nutzt, akzeptiert dauerhaft eine Minderung seiner monatlichen Rente.

Daneben gibt es die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie ist abschlagsfrei, lässt sich aber nur bis zu zwei Jahre vor der persönlichen Regelaltersgrenze beziehen und setzt 45 Versicherungsjahre voraus.

Für die meisten Jahrgänge mit Regelaltersgrenze 67 bedeutet das: frühestens mit 65 ohne Abschlag. Wer diese Hürde reißt oder noch eher gehen möchte, fällt automatisch in die erstgenannte Rentenart – mit den entsprechenden Abzügen.

Was bei 35 und 45 Jahren zählt – und was nicht

Für beide Wartezeiten werden viele Lebensphasen berücksichtigt. Beschäftigung mit Pflichtbeiträgen zählt immer, ebenso Zeiten der Kindererziehung, häusliche Pflege von Angehörigen, Krankengeld-Bezug sowie in weitem Umfang Arbeitslosengeld I.

Eine wichtige Einschränkung betrifft jedoch die 45 Jahre: Arbeitslosengeld I in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn wird hierfür grundsätzlich nicht angerechnet.

Deutliche Unterschiede gibt es bei Ausbildung und Schule. Für die 35 Jahre werden Schul- und Studienzeiten ab Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu einer Höchstgrenze von in der Regel acht Jahren berücksichtigt. Für die 45 Jahre zählen rein schulische Ausbildungszeiten und Studium nicht.

Eine betriebliche oder duale Ausbildung mit Pflichtbeiträgen wird hingegen angerechnet. Bürgergeld (früher Arbeitslosengeld II/Hartz IV) hilft nur beim Erreichen der 35 Jahre, nicht bei den 45 Jahren. Das macht die 45-jährige Wartezeit spürbar anspruchsvoller.

Der Preis des frühen Starts: 0,3 Prozent pro Monat

Wer die Altersrente für langjährig Versicherte vor der Regelaltersgrenze nutzt, zahlt 0,3 Prozent Abschlag pro Monat vorzeitiger Inanspruchnahme – dauerhaft. Maßgeblich ist dabei stets der Abstand zur individuellen Regelaltersgrenze.

Liegt diese bei 67, kostet der Rentenbeginn mit 64 genau 36 Monate × 0,3 Prozent = 10,8 Prozent. Der Start mit 63 schlägt mit 48 Monaten × 0,3 Prozent = 14,4 Prozent zu Buche.

Für ältere Jahrgänge, deren Regelaltersgrenze noch unter 67 liegt, fallen die prozentualen Minderungen entsprechend geringer aus. Die Rechnung ist simpel – die Wirkung auf die Nettorente aber erheblich und lebenslang.

Renteninformation ist nicht Rentenauskunft

Viele Entscheidungen scheitern an unvollständigen Unterlagen. Die Renteninformation, die jährlich verschickt wird, zeigt lediglich überschlägige Beträge – in der Regel bezogen auf das Arbeiten bis zur Regelaltersgrenze sowie eine Prognose zur Erwerbsminderungsrente.

Verbindlicher wird es mit der Rentenauskunft, die ab 55 Jahren automatisch versandt wird und in der Versicherungszeiten detailliert aufgeführt sind. Wer Lücken entdeckt – etwa nicht gemeldete Studienzeiten für die 35-Jahre-Wartezeit oder nicht erfasste Pflegezeiten – sollte eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung veranlassen.

Erst ein vollständig geklärtes Versicherungskonto erlaubt belastbare Entscheidungen über Zeitpunkt und Rentenart.

Antragstellung: rechtzeitig planen und Hilfe nutzen

Der Rentenantrag sollte etwa sechs Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn gestellt werden. Das geht online, schriftlich oder mit Unterstützung.

Neben der Beratung der Rentenversicherung helfen Versichertenälteste ehrenamtlich beim Ausfüllen. Auch Sozialverbände wie der SoVD beraten und prüfen, ob alle Zeiten korrekt berücksichtigt sind. Wer zu spät beantragt, riskiert Verzögerungen bei der Auszahlung und vermeidbare Liquiditätslücken.

Teure Denkfehler: wenn 45 Jahre nicht vor Abschlägen schützen

Ein häufiges Missverständnis betrifft Versicherte, die 45 Jahre zusammenhaben und daraus schließen, jederzeit ohne Abzug früher gehen zu können. Abschlagsfrei ist dieser Weg nur bis zu zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze.

Wer noch früher in den Ruhestand möchte, wechselt zwangsläufig in die Rente für langjährig Versicherte – und damit greift die volle Abschlagsrechnung ab der Regelaltersgrenze. Das vermeintliche „bisschen früher“ wird dann schnell zur zweistelligen, lebenslangen Minderung. Eine individuelle Prüfung vorab verhindert böse Überraschungen.

Brutto ist nicht Netto: Beiträge und Steuern im Blick

Selbst wenn Abschläge bereits eingerechnet sind, ist der ausgewiesene Betrag kein Nettobetrag. Von der Rente gehen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung ab, in der Größenordnung von rund zwölf Prozent. Hinzu kommt in vielen Fällen eine steuerliche Belastung.

Wie hoch der steuerpflichtige Rentenanteil ist, hängt vom Jahr des erstmaligen Rentenbezugs ab. Vollversteuerung der gesamten Rente gibt es nicht, dennoch kann die Summe aus Pension, Rente und weiteren Einkünften zu spürbaren Zahlungen führen. Eine realistische Haushaltsrechnung rechnet daher stets in Netto-Beträgen und berücksichtigt die Abschläge, Sozialabgaben und voraussichtliche Steuern.

Fazit: Mit 63 geht es – wenn die Rechnung stimmt

Wer unter 45 Versicherungsjahre liegt, kann ab 63 in die Altersrente für langjährig Versicherte wechseln – mit dauerhaftem Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat bis zur Regelaltersgrenze.

Wer 45 Jahre erfüllt, kann abschlagsfrei, aber maximal zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehen. Der Schlüssel zu einer guten Entscheidung liegt in drei Schritten: Versicherungskonto klären, Rentenart und Abschläge korrekt einordnen und rechtzeitig beantragen.

Wer diese Punkte beherzigt, reduziert Risiken und gewinnt Planbarkeit – ob der Ruhestand nun mit 63, 64, 65 oder später beginnt.