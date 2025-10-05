Was bringt das B im Schwerbehindertenausweis?

Lesedauer 3 Minuten

Das Merkzeichen „B“ im Schwerbehindertenausweis belegt, dass Sie bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel regelmäßig auf Hilfe angewiesen sind und deshalb eine Begleitperson mitnehmen dürfen.

Dieses Recht bedeutet ausdrücklich keine Pflicht, immer begleitet zu sein – die frühere Formulierung „Notwendigkeit ständiger Begleitung“ wurde gesetzlich klargestellt als „Berechtigung zur Mitnahme“.

Wertmarke vs. „B“: Zwei verschiedene Dinge

Die Wertmarke berechtigt – je nach Merkzeichen – die schwerbehinderte Person selbst zur unentgeltlichen Nahverkehrs-Fahrt. Das „B“ betrifft die Begleitperson: Sie fährt kostenlos im Nah- und Fernverkehr mit, auch wenn die schwerbehinderte Person keine Wertmarke hat. Das bestätigen neben dem Gesetz auch Verkehrsverbünde in der Praxis.

So funktioniert es in der Bahn-Praxis

Bei der Deutschen Bahn reist die Begleitperson kostenfrei, wenn im Ausweis das „B“ vermerkt ist. Sitzplätze können für Sie und die Begleitperson gratis reserviert werden. Buchen Sie online, geben Sie die Begleitperson als Mitreisende an; auf Fernverkehrs-Tickets wird sie dann als 0-Euro-„Begleiter“ aufgeführt.

Für Auslandsreisen ist eine kostenlose „Begleiter“-Fahrkarte erforderlich. Die DB nennt zudem ein Mindestalter von sechs Jahren für die kostenfreie Begleitperson.

Wer darf begleiten – und was ist nicht erlaubt?

Das Merkzeichen „B“ hat Bedeutung für die Begleitperson: Sie benötigt keinen eigenen Fahrschein und darf mitfahren, weil sie Hilfe leistet – etwa beim Einsteigen, Umsteigen oder zur Orientierung. Nicht zulässig ist die gegenseitige Begleitung zweier Reisender mit jeweils eigenem „B“, um beide kostenlos zu befördern; einer von beiden benötigt dann eine eigene Fahrberechtigung.

Begleithunde und Hilfsmittel

Mit „B“ können Sie in vielen Fällen zusätzlich einen Begleit- oder Blindenführhund unentgeltlich mitnehmen; Assistenzhunde sind grundsätzlich kostenfrei. Auch typische Hilfsmittel wie Rollstuhl oder Rollator werden unentgeltlich befördert. Details regeln Länder- und Unternehmensvorgaben, doch die Grundsätze sind breit anerkannt.

Vergünstigungen jenseits des Verkehrs: häufig, aber freiwillig

Kultureinrichtungen, Kinos, Schwimmbäder und Bühnen gewähren Begleitpersonen mit „B“ oft freien Eintritt oder deutliche Ermäßigungen. Diese Vorteile beruhen allerdings auf Hausrecht bzw. kommunalen Regelungen – sie sind keine bundesgesetzlichen Ansprüche. Beispiele aus Kommunen und Häusern zeigen die Praxis.

Voraussetzungen für das „B“

Voraussetzung ist, dass die regelmäßige Hilfebedürftigkeit bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel vorliegt und die Kriterien bestimmter anderer Merkzeichen erfüllt sind.

Nach den Versorgungsmedizinischen Grundsätzen wird „B“ bei Menschen zuerkannt, die die Voraussetzungen für G, Gl oder H erfüllen und wegen ihrer Behinderung im ÖPNV regelmäßig fremde Hilfe brauchen – etwa beim Ein- und Aussteigen oder zum Ausgleich von Orientierungsstörungen.

Der Ausweisvermerk – was Kontrolleure sehen

Auf der Vorderseite des Ausweises steht beim Merkzeichen „B“ der Hinweis „Die Berechtigung zur Mitnahme einer Begleitperson ist nachgewiesen.“ Dieser Vermerk dient als Nachweis gegenüber Verkehrsunternehmen und Kontrolleuren – er ersetzt kein Ticket, sondern schafft die Rechtsgrundlage für die unentgeltliche Mitnahme.

Grenzen und Missverständnisse: Parken und Steuern

Das „B“ verschafft keine besonderen Parkrechte. Für Behindertenparkplätze ist der blaue EU-Parkausweis (etwa bei aG oder Bl) nötig; der Schwerbehindertenausweis mit „B“ genügt nicht. Steuerliche Nachteilsausgleiche orientieren sich am GdB sowie bestimmten Merkzeichen (z. B. H, Bl, RF); „B“ spielt dabei in der Regel keine eigenständige Rolle.

Auslandsfahrten und EU-Bezug

Für Bahnreisen ins Ausland gilt: Die Begleitperson fährt häufig kostenfrei mit, wenn das „B“ eingetragen ist – organisatorisch braucht es dafür regelmäßig ein 0-Euro-„Begleiter“-Ticket. Zudem erkennen manche Bahnen im europäischen Ausland die EU-Disability Card (mit Buchstabe „A“ für Assistenz) in ähnlicher Weise an. Prüfen Sie vorab die länderspezifischen Regeln.

Die Rechtsgrundlage: § 229 und § 228 SGB IX

Juristisch verankert ist die Begleitberechtigung in § 229 Abs. 2 SGB IX. Für die Beförderung gilt § 228 Abs. 6 SGB IX: Die Begleitperson wird im Nah- und Fernverkehr unentgeltlich befördert – und zwar ohne die Wertmarken-Voraussetzung, die ansonsten für die Freifahrt schwerbehinderter Menschen im Nahverkehr gilt.

Fazit

Das „B“ im Schwerbehindertenausweis ist ein mobilitätsrelevanter Türöffner: Es schafft die rechtliche Basis, dass eine Begleitperson Sie im gesamten öffentlichen Verkehr kostenfrei unterstützen darf – von Bus und Straßenbahn bis zum ICE. Es verpflichtet Sie nicht zur ständigen Begleitung, erleichtert aber die Planung und Durchführung von Fahrten erheblich.

Weitere Vorteile, etwa beim Eintritt in Kultur- und Freizeiteinrichtungen, sind verbreitet, aber freiwillig. Wer das „B“ erhält, profitiert damit vor allem von gelebter Teilhabe im Alltag – rechtlich sauber abgesichert.