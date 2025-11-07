Rente: Kommt die Rentenabzugssteuer 2026 und ist diese eine “versteckte Rentensteuer”?

Lesedauer 3 Minuten

Viele Rentnerinnen und Rentner sorgen sich derzeit, ihre monatliche Rente könne ab 2026 spürbar geringer ausfallen – nicht wegen einer nominalen Rentenkürzung, sondern weil der Staat die Einkommensteuer direkt von der Rente einbehalten könnte. Vielen ist dies als „Rentenabzugssteuer“ bekannt: eine Quellenbesteuerung der gesetzlichen Rente nach Vorbild der Lohnsteuer.

In verschiedenen Videos auf der Plattform “YouTube” wird davon gesprochen, dass “viele Millionen Rentner Geld verlieren” würden. Was wirklich geplant ist und was sich Rentnerinnen und Rentner einstellen sollten, erklären wir hier.

Steuerabzug an der Quelle statt jährlicher Erklärung

Mit der Rentenabzugssteuer wird die Abschaffung der Pflicht zur jährlichen Steuererklärung für viele Ruheständler in Aussicht gestellt.

Stattdessen soll die Deutsche Rentenversicherung künftig eine pauschal-individuelle Einkommensteuer direkt von der Bruttorente abziehen und an das Finanzamt abführen.

Maßstab wäre ein vom Finanzamt ermittelter persönlicher Abzugssatz, basierend auf den Vorjahreseinkünften; ausgezahlt würde nur noch die Nettorente. Dieses Prinzip entspräche einer Quellensteuer ähnlich der Lohnsteuer bei Arbeitnehmern und zielt auf Bürokratieabbau. Genau dieses Funktionsmodell – inklusive eines Abzugssatzes auf Grundlage der Vorjahresdaten – wird in der aktuellen Debatte von Befürwortern skizziert.

Bürokratieabbau ja – Gesetz zur Renten-Quellensteuer noch keines

Seit dem 6. Mai 2025 führt Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine schwarz-rote Koalition. Der Koalitionsvertrag kündigt an, Steuerbürokratie zu reduzieren und Bürgerinnen und Bürger durch vorbefüllte, stärker automatisierte Verfahren zu entlasten.

Eine explizite „Quellensteuer auf Renten“ wird dort jedoch nicht als beschlossene Maßnahme genannt. Entsprechende Berichte sind bisher vor allem als gewerkschaftliche oder fachliche Vorschläge in der Diskussion.

Was wirklich beschlossen ist – und was nicht

Die Deutsche Rentenversicherung (DRV) hat in einem Faktencheck am 26. Juni 2025 ausdrücklich klargestellt: Es gibt derzeit weder ein Gesetz noch einen Gesetzentwurf und auch keine konkreten Pläne zur Einführung einer Quellensteuer auf Renten.

Damit bleibt das bestehende Verfahren – Bruttorente wird ausgezahlt, die steuerliche Pflicht wird im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung geprüft – bis auf Weiteres maßgeblich. Mehrere redaktionelle Berichte beziehen sich auf diese Klarstellung.

Wer betroffen wäre – und warum Kritiker von „versteckter Rentenkürzung“ sprechen

Sollte ein Quellenabzug eingeführt werden, verlagerte sich die Steuerzahlung zeitlich nach vorn: Statt möglicher Erstattungen nach einer Veranlagung würde die Steuer monatlich direkt einbehalten. Menschen mit hohen absetzbaren Ausgaben – etwa für Gesundheit, Pflege, haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen – könnten dadurch zunächst stärker belastet sein, weil individuelle Besonderheiten im pauschal-individuellen Abzugssatz nicht immer vollständig abgebildet würden.

Kritiker wie der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt nennen das eine „versteckte Rentenkürzung“, weil nominal die Bruttorente gleich bliebe, netto jedoch weniger ankäme, solange keine Korrektur per (weiterhin möglicher) freiwilliger Steuererklärung erfolgt.

Die Diskussion wird zusätzlich dadurch befeuert, dass Schätzungen teils von mehreren Dutzend Euro weniger pro Monat ausgehen; die tatsächliche Wirkung hinge jedoch von Einkommen, Abzugsmöglichkeiten und Haushaltskonstellation ab.

Das Argument der Befürworter: Entlastung von Millionen und planbare Netto-Renten

Befürworter – unter anderem die Deutsche Steuer-Gewerkschaft – verweisen auf den Bürokratieabbau und die Aussicht, dass nach einem solchen Modell bis zu rund 4,4 Millionen Rentnerinnen und Rentner von der Pflicht zur jährlichen Steuererklärung befreit werden könnten.

Außerdem böte ein laufender Abzug mehr Planungssicherheit, weil die verfügbare Nettorente schon im Monat feststünde. Diese Zahl und das Verfahren stammen aus der Arbeit einer Kommission zur „bürgernahen Einkommensteuer“, die ein an das Lohnsteuerverfahren angelehntes Quellenmodell skizziert.

Technische und rechtliche Hürden: Datenlage, Gerechtigkeit, Umsetzung

Selbst Befürworter räumen ein, dass zentrale Daten für einen präzisen Abzug heute nicht bei der Rentenversicherung liegen. Dazu zählen etwa Familienstand, Steuerklasse und individuelle Freibeträge.

Ohne gesicherten und rechtssicheren Datenaustausch bestünde die Gefahr, dass zu viel oder zu wenig einbehalten wird – mit dem Ergebnis nachträglicher Korrekturen. Verbände und die DRV mahnen deshalb zur Vorsicht und warnen vor einer übereilten Einführung. Auch verfassungsrechtliche Fragen stellen sich, wenn pauschalierende Elemente zu Ungleichbehandlungen führen.

Tipp: Weiterhin freiwillig eine Steuererklärung abgeben

Der Hinweis, weiterhin freiwillig eine Steuererklärung abzugeben, bleibt im Fall eines künftigen Quellenabzugs wichtig. Nur so ließen sich außergewöhnliche Belastungen und individuelle Situationen vollständig berücksichtigen und mögliche Überzahlungen zurückholen.

Ebenso sinnvoll ist es, Belege für abzugsfähige Ausgaben geordnet bereitzuhalten und Rentenabrechnungen sorgfältig zu prüfen. Diese Empfehlungen sind konsistent mit dem aktuellen Stand der Debatte und der Funktionslogik des vorgeschlagenen Modells.

Was 2026 konkret zu erwarten ist

Für 2026 stehen nach heutiger Nachrichtenlage vor allem andere steuerliche Weichenstellungen im Vordergrund – etwa Anpassungen bei Grund- und Rentenfreibeträgen sowie die politisch beworbene „Aktivrente“. Ein beschlossenes Gesetz zur Quellensteuer auf Renten liegt hingegen nicht vor.

Ob und in welcher Form ein solches Verfahren kommt, hängt von politischen Entscheidungen und der Klärung technischer Voraussetzungen ab. Bis dahin bleibt es bei der bekannten nachgelagerten Besteuerung über die Einkommensteuererklärung.

Fazit

Das Quellensteuermodell würde das Steuernzahlen vieler Rentnerinnen und Rentner grundlegend verändern: weniger Papierkram im Idealfall, aber auch die Gefahr spürbarer Liquiditätsbelastungen im Monat und ein größerer Prüfbedarf, ob der Abzug tatsächlich die individuelle Lage abbildet.

Der Bürokratieabbau erklärtes Ziel der Koalition, eine gesetzliche Regelung zur Renten-Quellensteuer gibt es Stand heute jedoch nicht. Wer sich vorbereiten möchte, hält Belege konsequent vor, prüft seine Abzüge genau und nutzt – falls nötig – die freiwillige Steuererklärung, um Korrekturen zu erreichen