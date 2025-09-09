Rente: Entgeltpunkte 2025 – Diese Zeiten bringen jetzt mehr Rente

Lesedauer 4 Minuten

Sie wollen Ihre gesetzliche Rente gezielt erhöhen. Dann zählen Entgeltpunkte. Jeder Punkt steigert die Monatsrente direkt. Neben dem Gehalt zählen weitere Lebensphasen. Sie erfahren, welche Zeiten Punkte bringen. Und wie Sie Ihr Rentenkonto lückenlos halten.

Einkommen und Punkte: So rechnet die Rentenversicherung

Entgeltpunkte entstehen aus Ihrem Bruttoeinkommen. Maßstab ist das Durchschnittsentgelt 2025 von 50.493 Euro. Verdienen Sie genau so viel, erhalten Sie einen Punkt. Liegen Sie darunter, gibt es weniger Punkte. Liegen Sie darüber, entstehen mehr Punkte.

Eine Obergrenze bremst sehr hohe Einkommen. Die Beitragsbemessungsgrenze liegt 2025 bei 96.600 Euro. Mehr als rund zwei Punkte pro Jahr sind daher nicht möglich. Wer jedes Jahr gleich viele Punkte will, muss nachziehen. Denn auch das Durchschnittsentgelt steigt regelmäßig.

Ein Rechenblick hilft bei der Planung. Teilen Sie Ihr Jahresbrutto durch 50.493. Bei 75.000 Euro ergeben sich etwa 1,5 Punkte. Bei 40.000 Euro ist es deutlich weniger. Der genaue Wert hängt vom jeweiligen Jahr ab. Entscheidend ist immer das gültige Durchschnittsentgelt.

Rentenwert: So viel Geld bringt ein Punkt aktuell

Ein Punkt wird jährlich in Euro bewertet. Seit 1. Juli 2025 liegt der Rentenwert bei 40,79 Euro. Der Betrag gilt bundeseinheitlich. Ost- und Westwerte sind vereinheitlicht. Ihre vorhandenen Punkte werden jedes Jahr angepasst. Grundlage ist die Lohnentwicklung des Vorjahres. Damit wächst die Rente mit der Wirtschaftskraft.

Kindererziehungszeiten: Bis zu drei Punkte je Kind

Kindererziehung zählt als Versicherungszeit. Sie erhöht die Rente spürbar. Für ab 1992 geborene Kinder zählen 36 Monate. Das entspricht bis zu drei Punkten. Für vor 1992 geborene Kinder zählen 30 Monate. Das entspricht bis zu 2,5 Punkten. Die Eltern legen fest, wem die Monate zugeordnet werden. Ein formloser Antrag genügt meist.

Den Beitrag trägt der Bund. Eine Erwerbstätigkeit stört die Anrechnung nicht. Sehr hohe Einkommen können den Vorteil mindern. Einkommen und Erziehungszeit dürfen sich teils überlagern.

Pflege von Angehörigen: Beiträge ohne eigene Zahlung

Pflegen Sie regelmäßig eine nahestehende Person, zählt das. Die Pflegekasse zahlt Rentenbeiträge für Sie. Nötig ist mindestens Pflegegrad 2. Die Pflege muss regelmäßig erfolgen. Maßstab sind mindestens zehn Stunden an zwei Tagen pro Woche. Eine Erwerbstätigkeit bis 30 Wochenstunden bleibt möglich.

Die Rentenpunkte hängen vom Pflegegrad ab. Auch die Art der Leistungen spielt eine Rolle. Höhere Pflegegrade erhöhen die Bewertung. Die Meldung läuft über die Pflegekasse. Halten Sie den Umfang schriftlich fest. So vermeiden Sie spätere Nachfragen.

Mutterschutz: Schutzfristen als Anrechnungszeit

Die Schutzfristen zählen zur Rente. Sechs Wochen vor und acht Wochen nach der Geburt. Die Zeiten werden mit Ihrem Durchschnittswert bewertet. Grundlage ist Ihr bisheriger Versicherungsverlauf. So entstehen zusätzliche Entgeltpunkte. Die anschließende Kindererziehungszeit wirkt meist stärker. Beantragen Sie beide Bausteine konsequent. So sichern Sie den vollen Anspruch.

Arbeitslosengeld I: 80-Prozent-Regel sichert Punkte

Bei Arbeitslosengeld I entstehen Pflichtbeiträge. Die Agentur für Arbeit zahlt die Beiträge. Grundlage sind 80 Prozent des früheren Bruttos. Daraus ergeben sich Entgeltpunkte. Die Bewertung liegt oft unter dem letzten Job. Dennoch bleibt der Versicherungsverlauf geschlossen. Das schützt Wartezeiten und spätere Ansprüche. Wichtig ist die rechtzeitige Meldung bei der Agentur.

Bürgergeld: Keine Punkte, aber Zeiten zählen teils mit

Beim Bürgergeld entstehen keine Entgeltpunkte. Es fließen keine Beiträge in die Rentenkasse. Einzelne Zeiten können Wartezeiten füllen. Punkte wachsen daraus jedoch nicht. Prüfen Sie Übergänge zu ALG I frühzeitig. So vermeiden Sie Lücken beim Beitragsfluss. Lassen Sie sich zur Kontenklärung beraten.

Krankengeld: Beiträge auf 80-Prozent-Basis

Beim Krankengeld laufen Beiträge weiter. Die Bemessung orientiert sich an 80 Prozent des Entgelts. Dadurch entstehen neue Punkte. Meist etwas weniger als im regulären Job. Der Schutz des Versicherungsverlaufs bleibt erhalten. Reichen Sie Bescheinigungen zeitnah ein. So bleibt die Zuordnung eindeutig.

Berufsausbildung: Aufwertung bis 0,75 Punkte pro Jahr

Ausbildungsvergütungen sind oft niedrig. Die Rentenversicherung wertet diese Zeiten auf. Es gibt Zuschläge bis 0,75 Punkte pro Jahr. Das gilt für maximal drei Jahre. Voraussetzung ist die korrekte Kennzeichnung. Der Betrieb muss die Ausbildung als solche melden. Prüfen Sie den Versicherungsverlauf früh. So erkennen Sie fehlende Einträge rechtzeitig.

Schule, Studium, Fachschule: Was zählt und wie

Schule und Studium gelten als Anrechnungszeiten. Sie bringen keine eigenen Punkte. Sie sichern jedoch Wartezeiten. Das hilft bei Mindestzeiten für Ansprüche. Fachschulzeiten sind eine Ausnahme. Für sie kann eine Bewertung erfolgen. Bis zu 0,75 Punkte pro Jahr sind möglich. Grundlage ist Ihr Gesamtleistungswert. Prüfen Sie die Einordnung im Verlauf genau.

Versicherungsverlauf: So halten Sie Ihr Konto sauber

Die Rentenversicherung verschickt regelmäßige Übersichten. Darin stehen alle gemeldeten Zeiten. Prüfen Sie die Angaben gegen Ihren Lebenslauf. Stimmen Beschäftigung, Ausbildung, Erziehung und Pflege? Fehlen Monate, reichen Sie Belege nach.

Lohnabrechnungen, Verträge und Bescheide helfen dabei. Nutzen Sie die Online-Dienste der DRV. Dort lassen sich Zeiten digital klären. Auch nach Rentenbeginn sind Korrekturen möglich. Reichen Sie dann die Unterlagen umgehend ein.

Beispiel: Job, ALG I und Pflege im Jahresmix

Sie verdienen 50.493 Euro im Jahr. Das ergibt genau einen Punkt. Danach folgen sechs Monate ALG I. Grundlage sind 80 Prozent des früheren Entgelts. Es entstehen weitere Punkte, aber etwas weniger. Parallel pflegen Sie wöchentlich zehn Stunden. Die gepflegte Person hat Pflegegrad 3. Die Pflegekasse meldet Rentenbeiträge für Sie. Dadurch wächst Ihr Punktekonto zusätzlich. So sichern Sie Ansprüche trotz Übergängen.

Häufige Fehler: So vermeiden Sie Verluste

Viele Versicherte beantragen Kindererziehungszeiten zu spät. Andere vergessen Pflegezeiten zu melden. Ausbildungszeiten sind oft falsch kodiert. Fachschulzeiten fehlen nicht selten komplett. Auch Mutterschutzfristen sind manchmal unvollständig. Prüfen Sie daher jede Lebensphase getrennt. Ordnen Sie Belege chronologisch. Halten Sie Kopien bereit. Und reagieren Sie auf Rückfragen zügig.

Vorgehen in drei Schritten

Starten Sie mit einer aktuellen Renteninformation. Stimmen die gemeldeten Zeiträume vollständig? Danach gleichen Sie Lohnnachweise und Bescheide ab. Fehlt etwas, stellen Sie einen Klärungsantrag. Nutzen Sie dafür die digitalen Formulare.

Oder wenden Sie sich an die Beratungsstellen. Vermerken Sie Fristen aus Anschreiben sofort. So gerät nichts in Verzug. Abschließend prüfen Sie den neuen Verlauf erneut. Erst dann ist die Kontenklärung abgeschlossen.

Jeder Punkt zählt doppelt

Entgeltpunkte erhöhen direkt die Monatsrente. Sie sichern zudem künftige Anpassungen. Planen Sie Kinder-, Pflege- und Ausbildungszeiten aktiv ein. Vermeiden Sie Lücken zwischen Beschäftigung und Leistungen. Halten Sie Ihren Versicherungsverlauf stets aktuell. So nehmen Sie alle möglichen Punkte mit. Und stärken Ihre Rente langfristig.