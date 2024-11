Rente: Anspruch nach nur fünf Jahren – Was erhalten Arbeitnehmer wirklich?

Dieser Faktor berücksichtigt Zu- und Abschläge bei der Rentenberechnung. Abschläge gibt es, wenn Versicherte vor dem regulären Rentenalter in den Ruhestand gehen. Zuschläge gibt es hingegen, wenn nach Erreichen des Rentenalters weiterhin gearbeitet wird und die Rente hinausgezögert wird. Ohne Zu- oder Abschläge beträgt der Zugangsfaktor 1,0.

Der aktuelle Rentenwert gibt an, wie viel ein Entgeltpunkt in Euro wert ist. Dieser Wert wird regelmäßig an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst. Seit Juli 2024 beträgt der Rentenwert 39,32 Euro pro Entgeltpunkt.