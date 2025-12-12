Post vom Gerichtsvollzieher: Was bei GEZ-Schulden jetzt sofort zu tun ist

Lesedauer 5 Minuten

Wer wegen offener Rundfunkbeiträge Post vom „Beitragsservice“, von der Stadtkasse oder vom Gerichtsvollzieher bekommt, hält das oft für normales Inkasso. Tatsächlich läuft es als öffentlich-rechtliches Verfahren: Rückstände werden per Festsetzungsbescheid verbindlich festgesetzt und können danach über die Vollstreckungsbehörde durchgesetzt werden.

Wer zu spät reagiert, zahlt am Ende nicht nur Beiträge nach, sondern zusätzlich Säumniszuschläge und Vollstreckungskosten. Genau deshalb lohnt sich ein klarer Plan: passende Zahlungsform wählen, die Verfahrensstufe richtig einordnen und prüfen, ob eine Befreiung oder Ermäßigung rückwirkend möglich ist.

Was sich rechtlich entscheidet: Der Festsetzungsbescheid ist der Wendepunkt

Solange Beiträge einfach „offen“ sind, kann man noch vergleichsweise ruhig ordnen. Mit einem Festsetzungsbescheid wird es verbindlich: Darin werden die Rückstände für bestimmte Zeiträume festgesetzt. Ab diesem Punkt kann später vollstreckt werden.

Außerdem fällt regelmäßig ein Säumniszuschlag an. Der beträgt 1 Prozent der rückständigen Beitragsschuld, mindestens aber 8 Euro. Wer über längere Zeiträume nicht zahlt und mehrere Festsetzungen erhält, kann deshalb mehrfach an diesem Mindestbetrag hängen bleiben, obwohl sich die eigentlichen Monatsbeiträge nicht verändert haben.

In der Praxis ist der wichtigste Unterschied: In der Vollstreckung kommt die Post oft nicht mehr vom Beitragsservice, sondern von der Vollstreckungsstelle. Dann zählt Tempo, weil zusätzliche Gebühren drohen und Maßnahmen wie Kontopfändungen schneller ausgelöst werden können, als viele erwarten.

Mahnung, Bescheid, Vollstreckung: Woran Betroffene die Stufe erkennen

Für eine gute Lösung muss klar sein, in welcher Stufe man steckt. Ein Rückstand bedeutet: Beiträge wurden nicht gezahlt, es gibt Zahlungsaufforderungen oder Schreiben zu offenen Beträgen. Ein Festsetzungsbescheid bedeutet:

Rückstände wurden verbindlich festgesetzt. Vollstreckung bedeutet: Stadtkasse, Vollstreckungsbehörde oder Gerichtsvollzieher setzen Fristen, kündigen Maßnahmen an oder fordern zur Zahlung im Vollstreckungsverfahren auf.

Wer bereits Schreiben der Vollstreckungsstelle hat, sollte die Lösung dort platzieren. Wer noch beim Beitragsservice ist, kann meist schneller und mit weniger Zusatzkosten über Raten oder Stundung stabilisieren.

Wie sich das im Alltag auswirkt: Zwei typische Fälle mit Zahlen

Praxisbeispiel: Ein Jahr Rückstand wird spürbar teurer. Der Rundfunkbeitrag liegt bei 18,36 Euro pro Monat. Nach zwölf Monaten stehen 220,32 Euro im Raum. Kommt ein Festsetzungsbescheid, fällt mindestens der Säumniszuschlag von 8 Euro an.

Bei mehreren Festsetzungen kann dieser Zuschlag mehrfach entstehen. Wenn danach eine Vollstreckung startet, kommen weitere Gebühren hinzu. Wer frühzeitig eine tragfähige Ratenzahlung vereinbart, spart häufig genau diese Zusatzkosten.

Praxisbeispiel: Zu kleine Raten sind eine neue Schuldenfalle. Sind etwa 330 Euro offen, wirkt eine Rate von 10 Euro monatlich zunächst entlastend. Tatsächlich bleibt der Rückstand dann sehr lange bestehen. Wenn parallel die laufenden Beiträge nicht wieder regelmäßig gezahlt werden, entsteht während der Ratenphase sofort ein neuer Rückstand.

Das endet oft damit, dass die Vereinbarung scheitert und die Vollstreckung trotzdem kommt. Eine Rate muss deshalb so gewählt sein, dass sie den Rückstand in absehbarer Zeit abbaut und gleichzeitig Raum lässt, die laufenden Beiträge wieder zuverlässig zu zahlen.

Ratenzahlung: Der pragmatische Weg, solange noch keine Vollstreckung läuft

Wenn noch keine Vollstreckung läuft, ist die Ratenzahlung meist die beste Lösung. Sie wird in der Regel aber nur akzeptiert, wenn sie ernsthaft ist, also den Rückstand wirklich reduziert. Eine Ratenzahlung funktioniert nur, wenn zwei Dinge gleichzeitig passieren:

Der Rückstand wird mit einer angemessenen Rate abgebaut und die laufenden Beiträge werden wieder pünktlich gezahlt. Wer nur den Rückstand abstottert, aber die laufenden Beträge weiter liegen lässt, sammelt sofort wieder neue Rückstände und steuert in die nächste Eskalation.

Ein tragfähiges Angebot ist konkret: fester Betrag, festes Datum, am besten mit einer ersten Zahlung. Je nachvollziehbarer und „durchfinanziert“ es wirkt, desto eher wird daraus eine stabile Lösung statt einer kurzen Atempause.

Stundung: Wenn gerade nicht einmal eine Rate möglich ist

Stundung ist kein Erlass, sondern ein Aufschub. Sie kann sinnvoll sein, wenn absehbar ist, dass in wenigen Monaten wieder gezahlt werden kann, etwa nach Jobbeginn, nach Rentenbewilligung oder nach dem Ende einer akuten Krise.

Stundung ist als Übergang gedacht. Entscheidend ist eine klare Begründung, warum aktuell keine Zahlung möglich ist und ab wann wieder gezahlt werden kann.

Niederschlagung: Wenn derzeit objektiv nichts zu holen ist

Wenn weder Raten noch Stundung realistisch sind, kommt als Notlösung eine Niederschlagung in Betracht. Das bedeutet: Die Beitreibung wird vorübergehend ausgesetzt, die Forderung bleibt aber bestehen und kann später wieder aufgegriffen werden.

Das ist vor allem dann relevant, wenn objektiv keine pfändbaren Mittel vorhanden sind oder eine extreme finanzielle Notlage vorliegt. Entscheidend ist, die Lage belegbar darzustellen. Pauschale Aussagen helfen selten, nachvollziehbare Unterlagen dagegen oft schon.

Der stärkste Hebel: Befreiung oder Ermäßigung rückwirkend prüfen

Viele Rückstände entstehen nicht aus „Verweigerung“, sondern weil eine Befreiung oder Ermäßigung nicht wirksam beantragt oder nicht rechtzeitig nachgewiesen wurde. Wer die Voraussetzungen erfüllt hat, kann eine Befreiung oder Ermäßigung grundsätzlich bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigen lassen.

Der Effekt ist enorm: Dann geht es nicht nur um Raten, sondern um Zeiträume, die nachträglich aus der Beitragspflicht herausfallen können. Gerade bei Leistungsbezug oder anerkannten gesundheitlichen Voraussetzungen kann das die Ausgangssumme deutlich senken, bevor überhaupt über Zahlungspläne gesprochen wird.

Was Betroffene jetzt konkret tun sollten: Erst ordnen, dann zahlen

Zuerst sollte geklärt werden, welche Zeiträume betroffen sind, ob Festsetzungsbescheide vorliegen und wie sich die Summe zusammensetzt: Beitragsschuld, Säumniszuschläge, Kosten. Dann muss die Zuständigkeit stimmen.

Solange noch keine Vollstreckung läuft, sollte eine tragfähige Ratenzahlung oder, wenn nötig, eine Stundung beantragt werden. Läuft Vollstreckung, sollte sofort mit der Vollstreckungsstelle gesprochen werden, um einen Zahlungsplan zu vereinbaren und weitere Maßnahmen zu verhindern.

Parallel sollte immer geprüft werden, ob in den letzten drei Jahren Anspruch auf Befreiung oder Ermäßigung bestand. Wer diesen Punkt auslässt, zahlt manchmal Rückstände ab, die bei korrekter Einordnung gar nicht in voller Höhe hätten entstehen müssen.

Typische Fehler und Fallstricke: Hier wird es unnötig teuer

Der häufigste Fehler ist, Festsetzungsbescheide zu ignorieren. Genau dort entstehen Zuschläge und dort wird die Grundlage für spätere Vollstreckung gelegt. Ein zweiter Klassiker sind Raten, die zu klein sind und den Rückstand nicht abbauen, während die laufenden Beiträge weiter liegen bleiben.

Besonders teuer wird es, wenn eine eigentlich mögliche Befreiung oder Ermäßigung nie beantragt wurde und man erst in der Vollstreckung merkt, dass die Ausgangslage falsch war.

Tabelle: Welche Lösung passt in welcher Situation?

Konstellation Auswirkung Rückstand, aber noch keine Vollstreckung Ratenzahlung anbieten, die den Rückstand spürbar abbaut, und laufende Zahlung wieder aufnehmen Vorübergehend keine Rate möglich, absehbar wieder zahlungsfähig Stundung als Übergang mit klarer Perspektive Aktuell keine Zahlungsfähigkeit und keine pfändbaren Mittel Niederschlagung prüfen, Beitreibung kann ruhen, Forderung bleibt bestehen Rückstände betreffen Zeiträume mit möglicher Befreiung/Ermäßigung Rückwirkend prüfen lassen, um die Ausgangssumme zu reduzieren Vollstreckung läuft bereits Sofort mit Vollstreckungsstelle Zahlungsplan klären, um Maßnahmen zu stoppen

Fazit: Nicht „hart verhandeln“, sondern die richtige Stellschraube nutzen

GEZ-Schulden sind kein normales Inkasso-Thema. Wer die Verfahrensstufe kennt, spart Geld: Frühzeitige Raten verhindern Zusatzkosten, Stundung hilft als Brücke, Niederschlagung kann in echter Notlage Zeit verschaffen. Der wichtigste Punkt wird aber oft übersehen:

Eine rückwirkende Befreiung oder Ermäßigung kann die Ausgangssumme senken, weil betroffene Monate nachträglich aus der Beitragspflicht herausfallen. Wer zuerst diese Ansprüche prüft und erst danach den Zahlungsplan festlegt, hat in der Praxis die besten Chancen, aus Rückständen wieder herauszukommen.

FAQ

Ich habe Post von der Stadtkasse oder einem Gerichtsvollzieher – was ist jetzt der wichtigste Schritt?

Sofort reagieren und klären, welche Frist läuft und welche Stelle zuständig ist. In dieser Phase geht es darum, einen Zahlungsplan zu vereinbaren, bevor zusätzliche Maßnahmen und Kosten entstehen.

Kann ich Rückstände beim Beitragsservice in Raten zahlen?

In vielen Fällen ja, vor allem solange noch keine Vollstreckung läuft. Die Rate muss den Rückstand in absehbarer Zeit abbauen, und die laufenden Beiträge müssen wieder regelmäßig gezahlt werden.

Wann ist eine Stundung sinnvoll?

Wenn aktuell selbst eine kleine Rate nicht möglich ist, aber absehbar wieder gezahlt werden kann. Stundung ist ein Aufschub, kein Weg, die Forderung dauerhaft loszuwerden.

Gibt es einen „Vergleich“ wie beim privaten Inkasso?

Ein klassischer Rabatt auf die Hauptforderung ist nicht der Normalfall. Realistisch sind vor allem Ratenmodelle, Einmalzahlungen mit Anschlussraten und in passenden Fällen die Überprüfung von Zuschlägen sowie die Korrektur über Befreiung oder Ermäßigung.

Kann ich eine Befreiung oder Ermäßigung rückwirkend bekommen?Grundsätzlich kann eine Befreiung oder Ermäßigung bis zu drei Jahre rückwirkend berücksichtigt werden, wenn die Voraussetzungen in dieser Zeit vorlagen. Das kann Rückstände deutlich reduzieren, weil die Beitragspflicht für betroffene Monate wegfallen kann.