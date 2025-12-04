Pflegegeld: Kommt das Familienpflegegeld ab 2026?

Lesedauer 4 Minuten

Wer einen nahen Menschen pflegt, übernimmt häufig weit mehr als praktische Hilfe. Pflege organisiert den Alltag neu, verschiebt Prioritäten, frisst Zeit, belastet emotional und bringt nicht selten eine Frage mit, über die viele Familien erst sprechen, wenn es schon brennt: Wie lässt sich Pflege leisten, ohne beruflich und finanziell abzustürzen?

Genau an dieser Stelle setzt die Idee eines Familienpflegegeldes an, das die Bundesregierung perspektivisch einführen möchte. Gedacht ist es als Lohnersatzleistung für pflegende Angehörige, ähnlich dem Elterngeld. Wer die Arbeitszeit reduziert oder vorübergehend aus dem Beruf aussteigt, soll nicht komplett ohne Einkommen dastehen.

Die Debatte ist nicht neu, gewinnt aber spürbar an Tempo. In der aktuellen politischen Vereinbarung ist festgehalten, dass Pflegezeit- und Familienpflegezeitregelungen zusammengeführt, Freistellungen flexibler gestaltet und der Kreis der Angehörigen erweitert werden sollen.

Zudem soll geprüft werden, wie ein Familienpflegegeld eingeführt werden kann. Damit ist die Richtung beschrieben, nicht jedoch der konkrete Weg. Ein Starttermin ist offen, und die politischen wie finanziellen Hürden sind erheblich.

Wann soll das Familienpflegegeld eingeführt werden?

Es gibt derzeit keinen konkreten beschlossenen Beginn für ein Familienpflegegeld. In der jüngsten, sehr klaren Stellungnahme der Bundesregierung auf eine Anfrage der Partei “Die Linke” (Drucksache 21/2702, insbesondere zu den Fragen 15/16 sowie zur Einbindung in den „Zukunftspakt Pflege“) heißt es, der Koalitionsvertrag sehe lediglich eine Prüfung vor, wie ein Familienpflegegeld „perspektivisch“ eingeführt werden könne.

Über Ausgestaltung und zeitliche Umsetzung sei noch nicht entschieden, so die Bundesregierung. Die Frage werde unter anderem in der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege“ beraten.

Solange es weder einen Kabinettsbeschluss noch einen Referentenentwurf oder einen Gesetzentwurf gibt, bleibt das Familienpflegegeld ein Vorhaben „in Arbeit“, aber ohne belastbares Datum. Aussagen wie „frühestens 2026“ sind damit eher eine Einordnung aus Debatten und Planungslogik – kein offiziell festgelegter Start.

Konkreter wird es erst, wenn die Bundesregierung die Ergebnisse des „Zukunftspakt Pflege“ in einen verbindlichen Gesetzgebungsfahrplan überführt, also einen Entwurf vorlegt, der im Bundestag beraten wird und zugleich eine Regelung zum Inkrafttreten enthält. Bis dahin bleibt es bei der Prüfung und den laufenden Beratungen.

Was es aber heute schon gibt

Bereits jetzt existieren Regelungen zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Sie sind wichtig, wirken in der Praxis aber oft wie ein Werkzeugkasten, in dem ausgerechnet das Teil fehlt, das in der Krise am meisten gebraucht wird: planbare finanzielle Absicherung über mehr als wenige Tage.

Für akute Situationen gibt es die Möglichkeit einer kurzfristigen Arbeitsverhinderung, die mit dem Pflegeunterstützungsgeld verbunden ist. Diese Leistung soll einen spontanen Lohnausfall abfedern, wenn plötzlich Pflege organisiert oder sichergestellt werden muss. Seit 2024 besteht ein kalenderjährlicher Anspruch von bis zu zehn Arbeitstagen je pflegebedürftiger Person. Das hilft im Akutfall, löst aber nicht das Problem längerer Pflegephasen.

Für längere Zeiträume gibt es die Pflegezeit, die eine vollständige oder teilweise Freistellung bis zu sechs Monaten ermöglicht. Zusätzlich existiert die Familienpflegezeit, die eine teilweise Freistellung über einen längeren Zeitraum erlaubt, allerdings bei einer Mindestarbeitszeit.

Beide sind mit einem zinslosen Darlehen verknüpft, das über das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben beantragt werden kann.

Das Darlehen kann den Lebensunterhalt abfedern, ist aber eben ein Kredit, der später zurückgezahlt werden muss. Genau das empfinden viele Betroffene als Hemmschwelle. Wer ohnehin unter Druck steht, will nicht zusätzlich Schulden aufbauen, um eine gesellschaftlich notwendige Aufgabe zu erfüllen.

Hinzu kommen Zugangshürden. Ansprüche hängen unter anderem von der Betriebsgröße ab. In kleineren Betrieben sind viele Lösungen auf freiwillige Vereinbarungen angewiesen. Das kann gut funktionieren, wenn Arbeitgeber mitziehen, es kann aber auch bedeuten, dass ausgerechnet Personen in weniger abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen schlechtere Karten haben.

Was das Familienpflegegeld sein soll – und was es nicht ist

Das Familienpflegegeld wäre keine Erhöhung des klassischen Pflegegeldes aus der Pflegeversicherung. Das Pflegegeld erhalten Pflegebedürftige selbst, wenn sie zu Hause gepflegt werden und die Pflege organisieren. Das Familienpflegegeld wäre demgegenüber eine einkommensbezogene Lohnersatzleistung für die pflegende Person. Es würde also nicht die Pflegeleistung „bezahlen“, sondern den Verdienstausfall dämpfen, der durch Pflege entsteht.

In der öffentlichen Debatte wird dabei häufig eine Orientierung am Elterngeld genannt. Verbände haben als grobe Richtung eine Ersatzrate von 65 Prozent des letzten Nettoeinkommens ins Spiel gebracht, ergänzt um Mindest- und Höchstbeträge. Genannt werden beispielsweise 300 Euro als Untergrenze und 1.800 Euro als Obergrenze.

Das sind Vorschläge aus der Debatte, nicht festgeschriebene Eckwerte. Gerade hier zeigt sich, wie viel politisch noch offen ist: Wer soll anspruchsberechtigt sein, wie lange, in welcher Höhe, finanziert aus welchem Topf, und nach welchen Kriterien wird sozial gestaffelt?

Anspruch, Dauer und Höhe,

Der Anspruchskreis entscheidet darüber, ob das Familienpflegegeld in der Lebensrealität ankommt oder an formalen Definitionen hängen bleibt. Der unabhängige Beirat zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf hat in seinen Empfehlungen bereits darauf hingewiesen, dass moderne Pflegearrangements häufig über klassische Verwandtschaftsgrade hinausgehen.

Pflege wird nicht nur von Kindern für Eltern geleistet, sondern auch von Patchwork-Familien, Lebenspartnern, Freundinnen, Nachbarn oder Wahlverwandtschaften. Wenn ein Familienpflegegeld zu eng definiert wird, entsteht ein Gerechtigkeitsproblem, weil es reale Sorgebeziehungen ausblendet.

Die Dauer ist ebenso heikel. Pflege verläuft selten in klar abgegrenzten zwölf Wochen. Einige Pflegephasen sind kurz und intensiv, andere ziehen sich über Jahre, wieder andere sind wechselhaft, etwa bei Demenz oder chronischen Erkrankungen.

Ein Lohnersatz über wenige Wochen kann Luft verschaffen, könnte aber an den längeren Belastungsstrecken vorbeigehen. Ein sehr langer Bezugszeitraum wiederum macht die Leistung teuer und erhöht Mitnahmeeffekte. Hier prallen sozialpolitische Zielsetzungen und fiskalische Realität aufeinander.

Die Höhe ist besonders sensibel. Eine niedrige Pauschale würde zwar Kosten begrenzen, würde aber gerade für Menschen mit mittleren Einkommen wenig Wirkung entfalten, wenn eine Arbeitszeitreduzierung hohe Einbußen bedeutet. Eine reine Einkommensersatzlogik birgt umgekehrt das Risiko, dass höhere Einkommen deutlich stärker profitieren als niedrigere. Deshalb wird über Mindest- und Höchstgrenzen sowie über soziale Staffelungen gesprochen.

Ob das Familienpflegegeld ab 2026 oder später kommt, ist offen

Ob das Familienpflegegeld ab 2026 oder später kommt, ist offen. Sicher ist nur: Der Druck wächst, weil die Pflegezahlen steigen und der Bedarf an häuslicher Unterstützung weiter zunehmen wird.

Wenn die Reform gelingt, kann sie Familien nicht nur finanziell entlasten, sondern auch Arbeitsleben und Pflege realistischer miteinander vereinbaren helfen. Wenn sie misslingt, bleibt es bei der bekannten Schieflage: Pflege als privates Risiko, getragen von einzelnen, oft mit hohen Folgekosten für Gesundheit, Einkommen und Chancen.