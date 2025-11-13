Pflegegeld: Entlastungsbetrag rechtssicher bis Jahresende aufbrauchen

Lesedauer 2 Minuten

Pflegebedürftige der Pflegegrade 1 bis 5, die zu Hause leben, erhalten monatlich 131 Euro als zweckgebundenen Entlastungsbetrag, also bis zu 1.572 Euro pro Jahr. Der Betrag wird nicht bar ausgezahlt, sondern ausschließlich für anerkannte Leistungen verwendet.

„Parken“ und „bündeln“ – so funktioniert das rechtlich

Nicht verbrauchte Monatsbeträge verfallen am Monatsende nicht, sondern gehen in die Folgemonate über und lassen sich für größere Rechnungen bündeln. Restguthaben aus einem Kalenderjahr können Sie bis zum 30. Juni des Folgejahres abrechnen; danach verfällt es.

Wenn Sie am Jahresende bündeln, bleibt Ihnen damit faktisch noch bis zum 30. Juni des nächsten Jahres Zeit, die Belege einzureichen.

Wofür der Betrag eingesetzt werden darf

Zulässig sind insbesondere anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag nach Landesrecht, etwa haushaltsnahe Hilfen und Betreuungsleistungen, außerdem Leistungen ambulanter Pflegedienste in den Bereichen Betreuung und Haushalt sowie – bei Pflegegrad 1 – Unterstützung bei der Selbstversorgung.

Auch Tages- oder Nachtpflege sowie Kurzzeitpflege können entlastend über den Betrag mitfinanziert werden; Unterkunft und Verpflegung sind dort in der Regel nicht umfasst. Maßgeblich ist stets, dass die Leistung nach Landesrecht anerkannt ist oder über einen zugelassenen Dienst abgerechnet wird.

📚 Lesen Sie auch: Änderungen auch bei der Witwenrente durch die Rentenreform Rente mit 67

Träger auswählen – so vermeiden Sie Ablehnungen

Wählen Sie nur anerkannte Anbieter aus den landesrechtlichen Verzeichnissen der Angebote zur Unterstützung im Alltag oder zugelassene Pflegedienste. Ohne Anerkennung droht die Kostenerstattung zu scheitern.

Die Pflegeseiten der Länder erläutern die Kriterien und verlinken die Verzeichnisse, über die Sie passende Träger in Ihrer Region finden.

Abrechnungswege: Kostenerstattung oder Abtretung

Die Abrechnung erfolgt entweder per Kostenerstattung, indem Rechnung und Zahlungsnachweis bei der Pflegekasse eingereicht werden, oder per Abtretung, sodass der Dienst direkt mit der Kasse abrechnet.

Für eine reibungslose Erstattung müssen auf der Rechnung der Name der pflegebedürftigen Person, das Leistungsdatum, die Leistungsart – zum Beispiel Unterstützung im Alltag, Betreuung oder haushaltsnahe Hilfe –, die abgerechnete Zeit sowie ein Hinweis auf die Anerkennung nach Landesrecht beziehungsweise die Eigenschaft als zugelassener Pflegedienst enthalten sein.

Stichtage, die Sie sich rot markieren sollten

Der 31. Dezember ist zwar kein juristisches Verfallsdatum, eignet sich aber als sinnvolle Planungsmarke für gebündelte Einsätze und vollständige Rechnungen zum Jahresende. Entscheidend ist die Frist 30. Juni des Folgejahres: Bis dahin müssen Restbeträge des Vorjahres bei der Pflegekasse eingereicht sein, andernfalls verfallen sie.

Häufige Ablehnungsgründe – und wie Sie sie umgehen

Ablehnungen entstehen häufig durch fehlende Anerkennung des Anbieters, eine unpassende Leistungsart wie eine reine Putzkraft ohne AZuA-Status, unklare oder unvollständige Rechnungen sowie Fristversäumnisse.

Abhilfe schafft die vorherige Prüfung der Landes-Anerkennung, eine eindeutige Leistungsbeschreibung auf der Rechnung und das rechtzeitige Einreichen vollständiger Belege.

Extra-Hebel: 40-Prozent-Umwandlung der Pflegesachleistung

Ab Pflegegrad 2 lassen sich bis zu 40 Prozent der Pflegesachleistungen nach § 36 SGB XI in anerkannte Alltagsunterstützung umwandeln. Diese Umwandlung ist zusätzlich zum Entlastungsbetrag möglich und hilft, größere Maßnahmen gegen Jahresende zu finanzieren, etwa mehrere Entlastungseinsätze oder intensivere Betreuungsblöcke. Die Umstellung sollten Sie mit Pflegedienst und Pflegekasse abstimmen.

Praxisbeispiel: Bündeln bis Jahresende – mit Puffer bis 30. Juni

Frau K. mit Pflegegrad 3 hat im Jahr 2025 nur selten Hilfe genutzt und bis Ende November 911 Euro Entlastungsbetrag angespart. Im Dezember beauftragt sie einen anerkannten Dienst mit zehn Einsätzen à zwei Stunden zur Betreuung und Haushaltsunterstützung.

Der Dienst stellt eine AZuA-konforme Rechnung über 900 Euro auf ihren Namen aus. Frau K. reicht Rechnung und Kontoauszug im Januar 2026 ein und wahrt damit die Frist, denn Restbeträge aus 2025 sind bis zum 30. Juni 2026 abrechenbar.

Parallel wandelt sie 40 Prozent ihrer Pflegesachleistung um, um im ersten Quartal 2026 zusätzliche Unterstützung zu finanzieren.