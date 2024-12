Pflegegeld: Das Haus verkaufen weil die Pflegekosten zu hoch sind?

Lesedauer 2 Minuten

Die Frage der Finanzierung von Pflegekosten im Alter ist eine der drängendsten sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Während die Kosten für Pflegeleistungen stetig steigen, entbrennt eine Debatte darüber, wer für diese Aufwendungen aufkommen soll: der Staat, die Pflegebedürftigen selbst oder eine breiter angelegte Versicherungsgemeinschaft?

Wie teuer ist Pflege eigentlich?

Pflege ist teuer – und wird immer teurer. Die Kosten für Pflegeeinrichtungen, ambulante Betreuung und Pflegepersonal steigen kontinuierlich. Durchschnittlich belaufen sich die monatlichen Eigenanteile für einen Pflegeheimplatz auf etwa 3.000 Euro.

Viele Rentnerinnen und Rentner sind mit diesen Beträgen überfordert, da die Renteneinkünfte oft nicht ausreichen, um diese Summen zu decken.

Die Folge: Viele ältere Menschen sehen sich gezwungen, ihr Erspartes oder Immobilienvermögen einzusetzen, oder müssen Sozialhilfe in Anspruch nehmen.

„Rentner haben genug Vermögen“: Wie realistisch ist diese Aussage?

Ein von der privaten Krankenversicherungswirtschaft in Auftrag gegebenes Gutachten sorgte jüngst für Aufsehen. Demnach verfügen Haushalte ab dem 66. Lebensjahr durchschnittlich über ein Nettovermögen von rund 320.000 Euro, einschließlich Immobilien.

Das Argument lautet: Pflegekosten könnten von den Betroffenen selbst getragen werden, insbesondere durch den Einsatz von Vermögen wie dem eigenen Haus. Laut der privaten Krankenversicherungswirtschaft wäre dies ein tragbarer und gerechter Weg, um die Pflegekassen zu entlasten.

Diese Position wird von vielen kritisch gesehen. Zwar gibt es eine wohlhabende Minderheit von Rentnern, die diese Vermögenswerte besitzen, doch für die breite Masse entspricht dies nicht der Realität. Ein Großteil der Rentnerinnen und Rentner lebt von vergleichsweise geringen Renten und hat keinen oder nur begrenzten Zugriff auf liquide Vermögenswerte.

„Ein fatales Signal“

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) kritisiert die Position der privaten Krankenversicherungswirtschaft scharf. Laut SoVD steht das deutsche Pflegesystem vor einem Kollaps und benötigt dringend eine umfassende Reform. Die Vorsitzende Michaela Engelmeier warnt davor, die finanziellen Belastungen weiter auf die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen abzuwälzen.

Engelmeier argumentiert, dass eine noch stärkere Heranziehung von Vermögen für Pflegekosten nicht nur unsozial sei, sondern auch die finanzielle Sicherheit und den emotionalen Zustand von Millionen Pflegebedürftigen gefährde. Bereits jetzt stehen viele Menschen unter erheblichem finanziellen und emotionalen Druck.

Bürgerversicherung statt Teilkasko?

Der SoVD plädiert für eine grundlegende Umgestaltung der Pflegeversicherung. Aktuell ist diese als Teilkaskosystem ausgestaltet, das nur einen Teil der Kosten abdeckt.

Die Forderung lautet, die Pflegeversicherung in eine Bürgerversicherung umzuwandeln, in die alle Bürgerinnen und Bürger, einschließlich Beamte und Politiker, einzahlen. Dadurch könnten die finanziellen Lasten gerechter verteilt und die Pflegeversicherung auf eine stabilere Basis gestellt werden.

Was bedeutet das für die Zukunft?

Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Finanzierung der Pflege in Deutschland an einem Scheideweg steht. Einerseits gibt es den Druck, individuelle Vermögen stärker in die Verantwortung zu nehmen, andererseits den Ruf nach einer solidarischeren Lösung durch eine Bürgerversicherung.

Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile, doch die Debatte wirft auch Fragen auf: Wie gerecht ist es, Menschen zu zwingen, ihr Lebenswerk – etwa ihr Eigenheim – aufzugeben, um Pflegekosten zu decken? Und wie lässt sich ein kollabierendes System nachhaltig stabilisieren?

Reformbedarf dringend erforderlich

Die Pflegeversicherung benötigt eine tiefgreifende Reform, die sowohl finanzielle als auch soziale Aspekte berücksichtigt. Der Weg zur Lösung ist jedoch umstritten. Ob durch eine Bürgerversicherung oder durch eine stärkere Heranziehung individueller Vermögen – die Politik steht vor der Herausforderung, ein gerechtes und tragfähiges System zu schaffen, das den Bedürfnissen einer alternden Gesellschaft gerecht wird.