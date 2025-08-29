Krankmeldung nach dem Krankengeld – Das ist jetzt wichtig

Lesedauer 4 Minuten

Während des Bezugs von Krankengeld gilt eine simple, aber strenge Regel: Die Arbeitsunfähigkeit muss ohne Unterbrechung ärztlich bescheinigt sein. Fehlt eine Folgebescheinigung – selbst nur für einzelne Tage –, darf die Krankenkasse die Zahlung einstellen. Ausnahmen hat die Rechtsprechung zwar in besonderen Konstellationen zugelassen; als Grundsatz bleibt jedoch: Folge-AU rechtzeitig organisieren, damit keine Lücke entsteht.

Wer am letzten Gültigkeitstag keine Praxis erreichen kann, sollte spätestens am nächsten Werktag vorstellig werden. Das schützt Anspruch und Versicherungsschutz.

Aussteuerung: Was hinter dem Ende des Krankengeldes steckt

Krankengeld gibt es für dieselbe Krankheit längstens 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Ist dieser Rahmen ausgeschöpft, spricht man von „Aussteuerung“. Der Krankenversicherungsschutz besteht weiter – aber die Lohnersatzleistung der Kasse endet. In der Praxis führt der Weg dann meist zur Agentur für Arbeit.

Der kritische Übergang zur Agentur für Arbeit

Nach der Aussteuerung melden sich Betroffene in der Regel arbeitslos und beantragen Arbeitslosengeld (ALG I). Anspruchsgrundlage ist weiterhin die vorherige Versicherungspflicht; formal müssen Arbeitslose den Vermittlungsbemühungen der Agentur zur Verfügung stehen – das bedeutet insbesondere, eine mindestens 15-stündige Beschäftigung wöchentlich aufnehmen zu können.

Dieses 15-Stunden-Kriterium ist der Dreh- und Angelpunkt dafür, ob die Verfügbarkeit bejaht wird oder ob eine Sonderregel greift.

Die Nahtlosigkeitsregelung: ALG I trotz fehlender Verfügbarkeit

Wer gesundheitlich so eingeschränkt ist, dass in den kommenden mehr als sechs Monaten eine mindestens 15-stündige Beschäftigung unter üblichen Marktbedingungen nicht möglich ist, kann trotzdem ALG I erhalten – kraft sogenannter Nahtlosigkeitsregelung nach § 145 SGB III.

Der Begriff „Nahtlosigkeit“ ist umgangssprachlich, die Rechtsgrundlage benennt eine „Minderung der Leistungsfähigkeit“. Der ärztliche Dienst der Agentur prüft das – häufig auf Aktenbasis, gestützt auf Befundberichte behandelnder Ärztinnen und Ärzte sowie einen Gesundheitsfragebogen.

Wird die Nahtlosigkeit festgestellt, gilt die Person für die Vermittlung als nicht vermittelbar; die Agentur lädt dann typischerweise nicht mehr zu Vermittlungsterminen ein.

Reha vor Rente: Die Pflicht zum Reha-Antrag und ihre Folgen

Steht Nahtlosigkeit im Raum, muss die Agentur die betroffene Person „unverzüglich“ auffordern, innerhalb eines Monats einen Antrag auf medizinische Rehabilitation oder Leistungen zur Teilhabe zu stellen.

Wird dieser Antrag nicht fristgerecht gestellt – oder notwendigen Mitwirkungspflichten beim Reha-Träger nicht nachgekommen –, ruht der ALG-Anspruch, bis der Antrag nachgeholt wird. Juristisch wichtig:

Ein gestellter Reha-Antrag gilt kraft Gesetzes als Rentenantrag, wenn Erwerbsminderung vorliegt und Reha nicht (mehr) erfolgversprechend ist. Das dient auch der Festlegung eines möglichen Rentenbeginns. Zugleich steht der Grundsatz „Reha vor Rente“: Erst wenn Teilhabeleistungen nicht (mehr) helfen, kommt die Erwerbsminderungsrente in Betracht.

Was die Nahtlosigkeit für Ihre Krankschreibung bedeutet

Wird Nahtlosigkeit anerkannt, ist es unproblematisch, die Krankschreibung fortzuführen. In dieser Phase soll das ALG I gerade die Zeit bis zur Entscheidung der Rentenversicherung über Reha oder Erwerbsminderungsrente überbrücken.

Ob die Agentur die AU-Bescheinigungen aktiv sehen will, ist organisatorisch – für den Anspruch aber nicht kriegsentscheidend, solange die Voraussetzungen des § 145 SGB III erfüllt sind. Entscheidend ist die medizinische Prognose: weniger als 15 Stunden pro Woche unter marktüblichen Bedingungen – voraussichtlich länger als sechs Monate.

Wenn Nahtlosigkeit abgelehnt wird: Der Spagat zwischen Krankheit und Verfügbarkeit

Kommt der ärztliche Dienst zum Ergebnis, dass innerhalb der nächsten sechs Monate eine – wenn auch eingeschränkte – Leistungsfähigkeit von mindestens 15 Stunden pro Woche besteht, greift die Nahtlosigkeit nicht. Dann bleibt der ALG-Anspruch grundsätzlich bestehen, allerdings nur, wenn Betroffene dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

Das meint nicht automatische Gesundschreibung, wohl aber die formale Bereitschaft, eine zumutbare Tätigkeit anzunehmen, und die Teilnahme an Vermittlungs- oder Eingliederungsmaßnahmen.

In der Praxis kollidiert das mit einer fortlaufenden AU: Wer der Agentur regelmäßig neue Krankmeldungen vorlegt, dokumentiert damit fehlende Verfügbarkeit – mit der Folge, dass ALG I versagt oder beendet werden kann. Das ist juristisch folgerichtig, weil § 138 SGB III Verfügbarkeit verlangt, auch wenn es für Betroffene widersprüchlich wirkt.

Praxis und Kommunikation mit der Agentur

Aus Verwaltungssicht soll das Verfahren sauber zwischen zwei Welten unterscheiden: Entweder Nahtlosigkeit mit Reha-Antrag und späterer Rentenprüfung, oder reguläre Verfügbarkeit mit aktiver Vermittlung. Deshalb ist die Kommunikation mit der Agentur entscheidend.

Wer keine Nahtlosigkeit bewilligt bekommen hat, sollte vor dem Einreichen weiterer AU-Bescheinigungen klären, wie die Verfügbarkeit praktisch hergestellt wird – etwa durch Einschätzung, welche Tätigkeiten trotz Einschränkungen realistisch sind, und durch Teilnahme an vereinbarten Schritten.

Der ärztliche Dienst arbeitet im Erstschritt häufig „nach Aktenlage“; je besser Befundberichte und Therapienachweise geordnet vorliegen, desto belastbarer fällt die Prognose aus.

Rolle des Arbeitgebers und bestehende Arbeitsverhältnisse

Nicht selten besteht das Arbeitsverhältnis trotz langer Krankheit formal fort. Das ändert an den beschriebenen sozialrechtlichen Weichenstellungen wenig.

Die Agentur kann im Rahmen ihrer Prüfung abfragen, ob leidensgerechte Einsatzmöglichkeiten denkbar wären; ausschlaggebend bleibt jedoch die medizinische Prognose zur zeitlichen Belastbarkeit und zur Einsetzbarkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt. Maßstab ist nicht mehr der alte Job, sondern eine zumutbare Beschäftigung unter üblichen Bedingungen.

Wie das Arbeitslosengeld bemessen wird – kurz und präzise

Die Höhe des ALG I berechnet sich aus dem im maßgeblichen Bemessungszeitraum erzielten beitragspflichtigen Entgelt. Der Bemessungsrahmen umfasst grundsätzlich ein Jahr und wird auf zwei Jahre erweitert, wenn im ersten Jahr weniger als 150 Tage mit Arbeitsentgelt enthalten sind; kommt auch dann kein ausreichender Zeitraum zusammen, erfolgt eine fiktive Bemessung auf Basis pauschaler Werte.

Der Leistungssatz beträgt 60 Prozent des pauschalierten Nettoentgelts, mit mindestens einem Kind 67 Prozent. Für eine erste Orientierung hält die Bundesagentur einen offiziellen Rechner bereit.

Strategische Hinweise – ohne Listen, aber mit klaren Prioritäten

Wer noch Krankengeld erhält, sollte auf nahtlose AU-Bescheinigungen achten. Wer ausgesteuert wird, sollte frühzeitig den Leistungsübergang vorbereiten: Arbeitslos melden, Unterlagen sammeln, Gesundheitsfragebogen und Schweigepflichtentbindungen für den ärztlichen Dienst bereithalten.

Wird Nahtlosigkeit geprüft, kommt die Reha-Aufforderung in der Regel schnell – die Monatsfrist ist scharf: Wird sie versäumt, ruht das ALG I bis zur Antragstellung. Wird Nahtlosigkeit abgelehnt, entscheidet die gelebte Verfügbarkeit.

Dann ist es ratsam, mit der Agentur konkret zu klären, welche Tätigkeiten trotz Einschränkungen möglich erscheinen und wie Termine, Bewerbungen oder Maßnahmen realistisch wahrgenommen werden können.

Fazit: Richtig einordnen, sauber dokumentieren, Fristen halten

Das Ende des Krankengeldes ist kein sozialrechtliches Vakuum, sondern der Startpunkt für eine der komplexesten Phasen im Leistungsrecht. Wer die Stellschrauben kennt – lückenlose AU während des Krankengeldes, 15-Stunden-Schwelle und Sechs-Monats-Prognose, Reha-Antrag binnen eines Monats, Verfügbarkeit oder Nahtlosigkeit – reduziert das Risiko von Leistungslücken spürbar.

Für Grenzfälle lohnt sich eine qualifizierte Beratung, denn Details der medizinischen Prognose, der Dokumentation und der Kommunikation mit der Agentur entscheiden oft über den Verlauf.

Die Rechtsgrundlagen sind klar, die Praxis fordert Konsequenz: Nahtlos denken, Fristen beachten, Unterlagen vollständig halten – dann gelingt der Übergang vom Krankengeld über ALG I bis hin zu Reha oder Erwerbsminderungsrente ohne Bruch