Gleiche Krankheit mit Unterbrechung und wieder Krankengeld

Wer länger krank ist, steht schnell vor einer juristischen Detailfrage: Was passiert mit dem Krankengeld, wenn dieselbe Erkrankung zwischendurch unterbrochen scheint – etwa durch eine Phase der Arbeitsfähigkeit, Entgeltfortzahlung oder den Bezug anderer Leistungen?

Gleiche Krankheit mit Unterbrechung: Wie lange gibt es Krankengeld – und wann beginnt der Anspruch neu?

Die Antwort hängt an zentralen Begriffen wie „dieselbe Krankheit“, Blockfristen und der Sechs-Monats-Regel. Dieser Beitrag ordnet die Regeln verständlich ein und zeigt, worauf es in der Praxis ankommt.

Grundprinzip: 78 Wochen pro Erkrankung innerhalb von drei Jahren

Für dieselbe Krankheit ist der Anspruch auf Krankengeld grundsätzlich auf höchstens 78 Wochen innerhalb eines Drei-Jahres-Zeitraums begrenzt. Diese Frist läuft ab dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit. Tritt während der bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert das die Bezugsdauer nicht. Rechtsgrundlage ist § 48 SGB V.

In der Praxis wird oft von „72 Wochen Krankengeld“ gesprochen. Der Hintergrund: Die ersten sechs Wochen übernimmt regelmäßig der Arbeitgeber die Entgeltfortzahlung; diese Zeit wird auf die 78 Wochen angerechnet, sodass die Kasse typischerweise noch rund 72 Wochen Krankengeld auszahlt.

Blockfristen: Wie Unterbrechungen gezählt werden

Die Dreijahresbetrachtung erfolgt über sogenannte Blockfristen. Mit der erstmaligen Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit beginnt eine Kette aufeinanderfolgender Drei-Jahres-Blöcke.

Alle Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit innerhalb der jeweiligen Blockfrist werden zusammengerechnet – auch wenn zwischenzeitlich gearbeitet wurde oder eine AU-Phase endet und später wieder beginnt. Eine bloße Unterbrechung „setzt die Uhr“ nicht automatisch zurück.

Wichtig ist zudem § 48 Abs. 3 SGB V: Zeiten, in denen der Krankengeldanspruch ruht oder das Krankengeld versagt wurde, werden wie Bezugszeiten mitgezählt.

Das betrifft insbesondere Phasen mit Entgeltfortzahlung, Übergangsgeld oder Arbeitslosengeld – sie fallen unter die Ruhensregel des § 49 SGB V und „verbrauchen“ somit Tage innerhalb der 78-Wochen-Grenze.

„Dieselbe Krankheit“: Nicht der ICD-Code entscheidet, sondern das einheitliche Krankheitsgeschehen

Ob Unterbrechungen zusammenzurechnen sind, hängt daran, ob medizinisch-rechtlich weiterhin „dieselbe“ Krankheit vorliegt. Maßgeblich ist ein einheitliches Krankheitsgeschehen mit innerem Zusammenhang; reine Diagnoseschlüssel sind dafür nicht allein ausschlaggebend.

Das Bundessozialgericht und anerkannte Kommentare stellen auf den ursächlichen Zusammenhang ab, der auch mit Zwischenphasen ohne Beschwerden fortbestehen kann.

Tritt während der Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert dies – wie erwähnt – die 78-Wochen-Grenze nicht. Kommt es später erneut allein wegen der früher hinzugetretenen Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit, werden die damaligen Zeiten als Vorerkrankungszeit angerechnet; die Kassen konkretisieren das mit Beispielen im gemeinsamen Rundschreiben der Spitzenverbände.

Unterbrechung durch Arbeit, Entgeltfortzahlung oder andere Leistungen

Viele Betroffene meinen, eine Phase der Arbeitsfähigkeit „pausiere“ den Zähler. Tatsächlich zählen in der Blockfrist alle AU-Zeiten wegen derselben Krankheit zusammen; ob dazwischen kurz gearbeitet wurde, ändert nichts an der Höchstdauer. Zeiten, in denen der Anspruch ruht – etwa Entgeltfortzahlung, Übergangsgeld, Mutterschaftsgeld oder Arbeitslosengeld – werden gesetzlich wie Krankengeldzeiten mitgerechnet. Das führt dazu, dass eine längere Krankheitsgeschichte auch ohne lückenlosen Krankengeldbezug die 78-Wochen-Grenze erreichen kann.

Unterbrechung durch Bescheinigungs-Lücken: Was gilt seit der eAU?

Grundsätzlich muss die Arbeitsunfähigkeit für den jeweiligen Zeitraum ärztlich festgestellt sein. Seit 2021 übermitteln Vertragsärzte die AU elektronisch an die Krankenkassen (eAU).

Wichtige Entlastung: Nach aktueller Rechtsprechung des Bundessozialgerichts darf die Krankenkasse den Anspruch nicht allein deshalb verneinen, weil die elektronische Meldung verspätet eingegangen ist oder die Übermittlung aus Gründen scheiterte, die nicht beim Versicherten liegen. Die Meldeobliegenheit der Versicherten ist hier weitgehend entfallen.

Neustart trotz gleicher Krankheit: Die Sechs-Monats-Regel

Ein neuer Anspruch auf Krankengeld wegen derselben Krankheit entsteht nach Erreichen der 78 Wochen erst wieder, wenn in der Zwischenzeit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. § 48 Abs. 2 SGB V verlangt, dass die versicherte Person bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit wieder mit Krankengeldanspruch versichert ist und mindestens sechs Monate lang wegen dieser Krankheit nicht arbeitsunfähig war, während sie in diesem Zeitraum erwerbstätig war oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung stand.

Das Gesetz verlangt keine ausdrückliche „am-Stück“-Formulierung; in der Beratungspraxis wird nicht auf eine ununterbrochene Sechs-Monats-Kette bestanden, entscheidend ist die Erfüllung beider Merkmale im Umfang von insgesamt sechs Monaten.

Praxisbeispiel: Längere Rückenbeschwerden mit Pausen

Eine Arbeitnehmerin ist wegen Bandscheibenbeschwerden sechs Wochen arbeitsunfähig und erhält Entgeltfortzahlung. Danach bezieht sie mehrere Monate Krankengeld. Sie wird wieder arbeitsfähig, arbeitet drei Monate und fällt dann wegen derselben Rückenproblematik erneut aus.

Obwohl eine Phase der Arbeitsfähigkeit dazwischenlag, läuft die ursprüngliche Blockfrist weiter. Die ersten sechs Wochen des ersten Ausfalls sind bereits auf die 78 Wochen angerechnet, die folgenden Krankengeldzeiträume addieren sich.

Ein echter „Neustart“ für dieselbe Krankheit wäre erst möglich, wenn nach Aussteuerung mindestens sechs Monate ohne AU wegen dieser Krankheit vergingen und in dieser Zeit Erwerbstätigkeit oder Arbeitsverfügbarkeit bestand.

Mehrere Diagnosen: Wenn eine andere Krankheit später allein Arbeitsunfähigkeit auslöst

Kommt zu einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert das die Höchstdauer nicht. Löst die zweite Krankheit später allein die Arbeitsunfähigkeit aus, wird bei der Beurteilung der Vorerkrankungszeiten differenziert: Zeiten, in denen beide Krankheiten zusammen oder abwechselnd zur AU führten, können auf die jeweilige Blockfrist angerechnet werden. Die Spitzenverbände der Krankenkassen haben hierfür detaillierte Fallkonstellationen veröffentlicht, an denen sich die Kassen orientieren.

Fazit: Unterbrechungen ändern selten die Bezugsgrenze – entscheidend sind Blockfrist und Status

Unterbrechungen im Verlauf – ob durch Arbeit, Entgeltfortzahlung, andere Leistungen oder technische Meldeprobleme – ändern an der 78-Wochen-Grenze für dieselbe Krankheit in der aktuellen Blockfrist meist nichts. Zentrale Stellschrauben sind die Einordnung als „dieselbe Krankheit“, die Anrechnung ruhender Zeiten sowie – nach Aussteuerung – die strengen Voraussetzungen des § 48 Abs. 2 SGB V für einen Neuanspruch.

Wer seinen Fall rechtssicher prüfen möchte, sollte Belege zu allen AU-Zeiten, Beschäftigungs- und Leistungsphasen sammeln und die konkrete Krankengeschichte gegenüber der Kasse sauber dokumentieren. Die gesetzlichen Leitplanken liefern § 48 und § 49 SGB V sowie die hierzu ergangene Rechtsprechung und Verwaltungspraxis.

Hinweis: Dieser Beitrag ersetzt keine Rechtsberatung im Einzelfall. Bei Grenzfällen lohnt eine individuelle Prüfung – etwa zur Frage, ob tatsächlich „dieselbe Krankheit“ vorliegt oder ob Zeiten korrekt angerechnet wurden.