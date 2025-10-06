Frist Lebensnachweis 2025: Rente sichern – Abgabe bis 17. Oktober 2025

Lesedauer 4 Minuten

Der Stopp einer laufenden Rente ist kein theoretisches Risiko, sondern eine klare Konsequenz, wenn der Lebensnachweis 2025 nicht rechtzeitig erbracht wird. Spätestens am 17. Oktober 2025 muss der Nachweis beim Renten Service eingegangen sein.

Erfolgt die Vorlage nicht, setzt der Renten Service die Zahlung ab Ende November aus. Wird der Beleg auch bis Ende April des Folgejahres nicht nachgereicht, droht die dauerhafte Einstellung der Rente. Betroffen hiervon sind jedoch nicht alle Rentnerinnen und Rentner.

Dieser Beitrag ordnet die Regeln ein, erläutert die Verfahren – postalisch wie digital – und erklärt, wer überhaupt betroffen ist und welche Nachweise akzeptiert werden.

Was Rentenversicherung und Renten Service verlangen

Die Deutsche Rentenversicherung verschickt jährlich mit der Rentenanpassungsmitteilung das Formblatt „Lebensbescheinigung“ an alle Personen, die dafür nachweispflichtig sind. Dieses Formular bestätigt gegenüber dem Renten Service der Deutschen Post, dass die berechtigte Person lebt und weiterhin Anspruch auf die Rentenzahlung hat.

Seit 2024 steht zusätzlich der Digitale Lebensnachweis bereit. Damit kann die Bestätigung vollständig online erbracht werden, ohne dass das Papierformular per Post zurückgesendet werden muss.

Wichtig ist, dass die Vorgaben zur Einreichung strikt eingehalten werden. Der Renten Service akzeptiert keine Übermittlung per E-Mail oder Fax. Für die klassische Variante ist ausschließlich das Original per Post zulässig. Beim digitalen Verfahren gilt ausschließlich der definierte Online-Prozess als frist- und formgerechte Vorlage.

Was genau die Lebensbescheinigung ist

Die Lebensbescheinigung – auch Lebensmeldung genannt – ist ein offizieller Nachweis darüber, dass die rentenberechtigte Person noch lebt. Dadurch werden unrechtmäßige Weiterzahlungen verhindert, etwa wenn Sterbefälle im Ausland nicht automatisch an deutsche Stellen gemeldet werden.

Für die postalische Abwicklung muss das Formular vollständig ausgefüllt, eigenhändig unterschrieben und von einer befugten Stelle bestätigt werden. Erst dann ist der Nachweis wirksam. Beim digitalen Verfahren wird die Identität elektronisch geprüft; mit erfolgreichem Abschluss gilt die Pflicht als erfüllt, eine postalische Rücksendung entfällt.

Wer betroffen ist – und wer in der Regel nicht

Die Nachweispflicht betrifft vor allem Rentenbeziehende mit Wohnsitz im Ausland sowie Rentner, die zwar in Deutschland leben, deren Rente jedoch auf ein Konto im Ausland überwiesen wird. Für Rentnerinnen und Rentner mit Wohnsitz in Deutschland und einem deutschen Bankkonto ist der jährliche Lebensnachweis üblicherweise nicht erforderlich.

In zahlreichen Staaten erübrigt sich der Lebensnachweis oft, weil die Behörden über Datenabkommen miteinander verknüpft sind und Todesfälle automatisch gemeldet werden.

Dazu gehören unter anderem Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Israel, Italien, Kroatien, Luxemburg, die Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, die Schweiz, Spanien, Ungarn und das Vereinigte Königreich.

Auch in diesen Fällen kann es Ausnahmen geben: Wird im Einzelfall ein Nachweis verlangt, erhalten Betroffene das entsprechende Schreiben gemeinsam mit der Rentenanpassungsmitteilung.

Wer die Unterschrift bestätigen darf

Für die Bestätigung der Unterschrift kommen in Deutschland verschiedene Stellen in Betracht, darunter Einwohnermelde- und Bürgerämter, Polizeidienststellen, Krankenkassen, Banken, Krankenhäuser, Notariate, kirchliche Stellen, die Träger der Rentenversicherung sowie Organisationen wie das Rote Kreuz.

Im Ausland können die örtlichen Behörden, Stadtverwaltungen, Polizeistationen und deutsche Auslandsvertretungen wie Botschaften, Konsulate oder Honorarkonsulate die Bescheinigung vornehmen. In vielen Ländern genügt die Beglaubigung durch eine lokale Behörde, ohne dass eine deutsche Vertretung aufgesucht werden muss. Entscheidend ist stets, dass die Stelle zur Identitätsbestätigung befugt ist und die Formvorgaben eingehalten werden.

Fristen, Versand und Adresse

Die Formblätter werden in der Regel im Juni oder Juli zusammen mit der Rentenanpassungsmitteilung versendet. Sollte das Schreiben bis Mitte August nicht eingetroffen sein, empfiehlt es sich, umgehend eine Ersatzbescheinigung beim Renten Service anzufordern oder das Formular aus dem Downloadbereich zu beziehen. Für die postalische Einreichung ist die folgende Adresse maßgeblich:

Deutsche Post AG, Niederlassung Renten Service, 04078 Leipzig, Deutschland.

Idealerweise wird der der Rentenanpassungsmitteilung beiliegende Rücksendeumschlag genutzt. Maßgeblich ist, dass das Original rechtzeitig ankommt. E-Mail und Fax sind ausdrücklich nicht zulässig.

Für den digitalen Lebensnachweis gelten die im Schreiben beschriebenen Online-Schritte; eine zusätzliche Papierübersendung ist dann nicht erforderlich.

Digitaler Lebensnachweis: So funktioniert die Online-Abgabe

Seit 2024 eröffnet der Digitale Lebensnachweis eine komfortable Alternative. Wer die Rentenanpassungsmitteilung erhält, findet darin ein Schreiben mit QR-Code. Nach dem Scannen mit Smartphone oder Tablet führt die App durch das POSTIDENT-Verfahren.

Dabei werden Identität und Echtheit geprüft, die erforderlichen Daten an den Renten Service übermittelt und der Lebensnachweis unmittelbar registriert. Das Verfahren ist kostenfrei, orts- und zeitunabhängig nutzbar und reduziert das Risiko von Postlaufzeiten.

Nach erfolgreichem Abschluss müssen keine Unterlagen mehr per Post verschickt werden.

Folgen bei versäumtem Nachweis

Die Konsequenzen sind klar gestaffelt: Geht der Lebensnachweis bis zum 17. Oktober 2025 nicht ein, wird die Rentenzahlung ab Ende November vorläufig ausgesetzt. Bleibt der Nachweis bis Ende April des Folgejahres weiterhin aus, wird die Zahlung regelmäßig endgültig eingestellt.

Zudem kann es zu Rückforderungen kommen, wenn Leistungen zu Unrecht weitergeflossen sind.

Wer die Frist verpasst, sollte den Nachweis unverzüglich nachreichen; in der Praxis kann eine schnelle, formgerechte Nachreichung die Wiederaufnahme der Zahlungen beschleunigen, ersetzt jedoch nicht die Einhaltung der Frist.

Häufige Fehler – und wie sie sich vermeiden lassen

Typisch sind Verzögerungen durch unvollständige Formulare, fehlende Unterschriften oder Bestätigungsstempel sowie durch den Versand von Kopien statt des Originals.

Ebenso verbreitet ist der Irrtum, eine E-Mail reiche aus oder ein Fax sei zulässig. Fehler lassen sich vermeiden, indem das Formular vollständig und gut lesbar ausgefüllt, die Bestätigung durch eine befugte Stelle eingeholt und der rechtzeitige Versand berücksichtigt wird.

Wer den digitalen Weg nutzt, sollte den Prozess in der App ohne Unterbrechung durchlaufen und die Abschlussbestätigung prüfen.

Was bei ausbleibender Post zu tun ist

Kommt das Formular nicht an, liegt es oft an Umzügen, längeren Auslandsaufenthalten oder abweichenden Zustelladressen. In solchen Fällen ist es wichtig, frühzeitig zu reagieren: Eine Ersatzbescheinigung kann angefordert, das Formular aus dem Downloadcenter bezogen oder – falls angeboten – der digitale Prozess mit dem individuellen QR-Code gestartet werden. Entscheidend ist, dass der Renten Service die Bestätigung spätestens am 17. Oktober 2025 erhält.

Einordnung für Renten mit deutschem Konto

Für Rentenzahlungen an Personen mit Wohnsitz in Deutschland und deutschem Bankkonto wird in der Regel kein jährlicher Lebensnachweis verlangt.

Wichtig: Diese Konstellation entbindet allerdings nicht davon, auf Schreiben des Renten Service zu achten. Ergeht im Einzelfall dennoch eine Aufforderung, gelten dieselben Fristen und Formerfordernisse wie bei allen anderen Betroffenen.

Fazit: Frist wahren, Verfahren richtig wählen, Ansprüche sichern

Der Lebensnachweis ist ein zentraler Baustein, um Rentenzahlungen rechtssicher und korrekt abzuwickeln. Wer nachweispflichtig ist, sollte die Frist 17. Oktober 2025 fest im Blick behalten und rechtzeitig handeln. Der Digitale Lebensnachweis via QR-Code und POSTIDENT bietet eine schnelle, verlässliche Lösung ohne Postweg.

Wer den klassischen Weg bevorzugt oder nutzen muss, sendet das original bestätigte Formular an den Renten Service in Leipzig. Da bei Fristversäumnis eine Aussetzung ab Ende November und in letzter Konsequenz die Einstellung der Rente droht, lohnt es sich, die Unterlagen frühzeitig zu erledigen. So bleibt die finanzielle Planung verlässlich – und die Rentenzahlung gesichert.