Deutschlandticket für Rentner für nur 38 Euro bei Rente

Das Land Mecklenburg-Vorpommern unterstützt Rentnerinnen und Rentner mit einem besonderen Zuschuss, damit die monatlichen Kosten für das beliebte Deutschland-Ticket deutlich sinken.

Wie funktioniert das vergünstigte Deutschland-Ticket für Rentner?

Das reguläre Deutschland-Ticket ermöglicht die bundesweite Nutzung aller Nahverkehrszüge, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen, Stadt- und Regionalbusse sowie verschiedener Fähren in der 2. Klasse. Wer aus Mecklenburg-Vorpommern kommt und bereits im Rentenalter ist, kann von einem zusätzlichen Preisvorteil profitieren: Statt der üblichen 58 Euro fallen lediglich 38 Euro pro Monat an.

Die restlichen 20 Euro übernimmt das Land Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Angebot steht allen Seniorinnen und Senioren aus dem Bundesland offen, die die entsprechenden Nachweise erbringen können.

Damit das vergünstigte Deutschland-Ticket für Rentner problemlos genutzt werden kann, müssen einige Formalitäten beachtet werden. Wesentlich ist beispielsweise der Bestellzeitraum: Wer das Ticket ab dem ersten eines Monats nutzen möchte, sollte seine Unterlagen bis zum 23. des Vormonats einreichen.

Die zuständigen Stellen benötigen eine gewisse Vorlaufzeit, um alle Nachweise zu prüfen und sicherzustellen, dass die Berechtigung für den vergünstigten Tarif vorliegt.

Ratsam ist, den Antrag einige Tage vorher zu stellen, um Verzögerungen zu vermeiden und direkt zum Monatsbeginn starten zu können.

Alle Nahverkehrsangebote in ganz Deutschland nutzen

Wer ein Deutschland-Ticket in der Tasche hat, kann sämtliche Nahverkehrsangebote in ganz Deutschland nutzen. Das gilt insbesondere für die 2. Klasse in Zügen, Stadtbahnen und Bussen. Damit entfällt die lästige Suche nach dem richtigen Einzelfahrschein, dem passenden Tarif oder einem speziellen Regionalticket.

Gerade für Seniorinnen und Senioren, die gerne reisen oder Besuche bei Familie und Freunden in anderen Teilen des Landes planen, bedeutet das eine erhebliche Erleichterung. Darüber hinaus ist das Ticket monatlich kündbar und erlaubt somit eine flexible Handhabung.

Wie lässt sich das Ticket bestellen?

Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich zwischen verschiedenen Bestellwegen entscheiden. Wer einen direkten Kontakt bevorzugt und persönliche Beratung wünscht, besucht eines der Kundencenter in der eigenen Stadt oder im Landkreis. Auch die Wahl zwischen einer Chipkarte und einem Handyticket ist möglich.

Eine Chipkarte eignet sich vor allem für diejenigen, die gerne eine physische Fahrkarte bei sich tragen möchten. Das Handyticket hingegen bietet mehr Komfort und erfordert lediglich ein Smartphone, auf dem sich die VVW-App installieren lässt.

Welche Anbieter stehen zur Auswahl?

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es verschiedene Verkehrsunternehmen, bei denen das Deutschland-Ticket für Senioren erworben werden kann. Zur Verfügung stehen unter anderem die Rostocker Straßenbahn AG in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock sowie der

Nahverkehr Schwerin in der Landeshauptstadt.

Im Landkreis Ludwigslust-Parchim stellt die Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim mbH das Ticket bereit, während im Landkreis Nordwestmecklenburg die NAHBUS Nordwestmecklenburg GmbH zuständig ist.

Wer in der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs ist, kann die Angebote der Mecklenburg-Vorpommerschen Verkehrsgesellschaft mbH nutzen. Auch in Neubrandenburg, im Landkreis Rostock, im Landkreis Vorpommern-Greifswald und im Landkreis Vorpommern-Rügen sind es die dortigen Verkehrsbetriebe, die das vergünstigte Ticket anbieten.

Daneben steht das Deutschland-Ticket für Senioren ebenfalls bei der ODEG in der Servicestelle Parchim zur Verfügung oder lässt sich in ausgewählten DB-Reisezentren in der Region Nordost erwerben.

Wie findet man die passende Vertriebsstelle?

Ein genauer Blick auf die eigenen Bedürfnisse hilft dabei, die richtige Vertriebsstelle zu wählen.

Wer vorrangig digital unterwegs ist und bereits Erfahrungen mit Apps hat, kann das Deutschland-Ticket bequem von zu Hause aus beantragen und direkt auf das Smartphone laden.

Wer lieber einen persönlichen Kontakt wünscht und sich vor Ort beraten lassen möchte, kann die Servicestellen der verschiedenen Verkehrsunternehmen aufsuchen. Dort werden Fragen zu Konditionen, Abonnement und Gültigkeit beantwortet und bei Bedarf die notwendigen Nachweise überprüft.

Was passiert, wenn sich die persönliche Situation ändert?

Das Deutschland-Ticket für Senioren aus Mecklenburg-Vorpommern ist im Abonnement erhältlich, kann jedoch monatlich gekündigt werden. Sollte sich die persönliche Lebenssituation ändern, lässt sich das Abo ohne Probleme wieder beenden. Damit gehen Interessierte kein langfristiges Risiko ein und können das Ticket genau so lange nutzen, wie sie es für ihre Mobilität benötigen.