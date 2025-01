Bürgergeld: Deutschland-Ticket Sozial nur in diesen Regionen verfügbar

Lesedauer 2 Minuten

Das Deutschland-Ticket kostet 2025 neun Euro mehr. Waren es 2024 noch 49,00 Euro pro Monat, sind es jetzt 58,00 Euro pro Monat, und das ist für Menschen mit wenig Geld eine ganze Menge mehr. Umso wichtiger ist es für Bürgergeld-Bezieher zu wissen, ob es für Sie Vergünstigungen beim Deutschland-Ticket gibt.

Es gibt keine bundesweite Vergünstigung

Zuerst einmal: Eine allgemeine, bundesweite Ermäßigung gibt es beim Deutschland-Ticket nicht. Generell bedeuten 58,00 Euro den Preis, den alle zahlen müssen.

Sozialverbände fordern halben Preis für finanziell Schwache

Sozialverbände wie der VDK kritisieren das scharf. So sagte Verena Bentele, die Präsidentin der Wohlfahrtsorganisation, schon im September 2024, als die Pläne für die Erhöhung des Tarifs auf 58,00 bekannt waren: “Viele Menschen, die Grundrente oder Bürgergeld beziehen, werden sich das Deutschlandticket für 58 Euro nicht leisten können. Es ist Zeit, endlich einen Sozialtarif von 29 Euro einzuführen.”

Michaela Engelmeier vom Sozialverband Deutschland sieht es ähnlich: “Für viele, vor allem finanziell schwächere Menschen, ist das ohnehin schon zu teure Ticket nun in unerreichbare Ferne gerückt.”

Regional gibt es günstigere Tarife

Regional und bei bestimmten Verkehrsverbünden sind reduzierte Tarife möglich für Menschen, die bestimmte staatliche Sozialleistungen beziehen. So bietet die Rheinbahn das Deutschland Ticket Sozial als monatlich kündbares Abonnement an. Die Leistungen sind dieselben wie beim regulären Deutschland Ticket, der Inhaber kann also in ganz Deutschland den kompletten Nahverkehr benutzen.

Bei gleichen Leistungen kostet dieses Sozialticket jedoch zehn Euro weniger pro Monat als das normale, also 48,00 Euro statt 58,00 Euro.

Deutschland-Ticket Sozial

In Köln ist der Preis für das Deutschland-Ticket Sozial ebenfalls 48,00 Euro, und es gilt für alle, die einen gültigen Köln-Pass, MobilPass oder Bonn-Ausweis vorweisen.

Der “Hessenpass mobil” gibt einen Zuschuss auf das Deutschland-Ticket von 39,00 Euro, 2024 waren es noch 31,00 Euro. Auch in Hamburg gibt es einen Sozialrabatt, und dieser beträgt 35,50 Euro. Der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr bietet ein bundesweit gültiges “Deutschlandticket Sozial” an, und dieses kostet nur 39,00 Euro im Monat.

In Nürnberg gibt es mit dem “Nürnberg-Pass” das vergünstigte Deutschland-Ticket für 19,00 Euro pro Monat. Mit dem Deutschlandticket Hannover sozial der Niedersächsischen Landeshauptstadt lässt sich der gesamte öffentliche Personennahverkehr innerhalb Deutschlands nutzen, und das mit einem persönlichen Abo für 30,40 Euro pro Monat. Voraussetzung ist allerdings eine gültige Region-S-Karte.

Bremen bietet ermäßigten Nahverkehr

Bremen bietet Menschen mit geringem Einkommen ein günstigeres Ticket für den Nahverkehr, und dieses kostet Bürgergeld-Berechtigte dann 35,20 Euro.

Wie ist die Rechtsgrundlage?

Rechtlich liegt es in der Hand der Kommunen und der Verkehrsverbände, ob sie das Deutschlandticket auch vergünstigt anbieten, und / oder billige Alternativen zum Deutschlandticket bereitstellen.