1500 Euro Rente: Auch Rentner haben Anspruch auf Wohngeld

Viele Rentnerinnen und Rentner mit rund 1.500 Euro monatlicher Rente stehen vor derselben Frage: Reicht das Geld für die Miete – oder gibt es Unterstützung durch Wohngeld?

Die Antwort ist selten schwarz-weiß. Denn ob ein Anspruch besteht und wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt von mehreren Bausteinen ab: vom anrechenbaren Einkommen, von der ortsabhängigen Mietstufe und von der Zahl der Personen im Haushalt.

Was Wohngeld ist – und was nicht

Wohngeld ist ein staatlicher Zuschuss zu den Wohnkosten. Er steht nicht nur Mieterinnen und Mietern als Mietzuschuss zu, sondern auch Eigentümerinnen und Eigentümern als Lastenzuschuss, wenn die monatliche Belastung für die selbstgenutzte Immobilie zu hoch ist. Wohngeld ist weder Almosen noch Sozialhilfe, sondern eine eigenständige, rechtlich garantierte Leistung.

Anders als bei der Grundsicherung geht es nicht um eine umfassende Existenzsicherung, sondern gezielt um Unterstützung bei den Wohnkosten. Vermögen spielt nur bis zu bestimmten Freibeträgen eine Rolle; entscheidend ist in der Praxis vor allem, ob das laufende Einkommen in Relation zur Miete zu niedrig ist.

Wer Grundsicherung im Alter erhält, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen, weil diese Leistungen die Wohnkosten bereits auf andere Weise berücksichtigen.

Für wen ein Anspruch grundsätzlich in Betracht kommt

Ein Anspruch ist immer dann denkbar, wenn das Haushalts­einkommen niedrig ist und keine Leistungen der Grundsicherung bezogen werden. Das betrifft viele Alleinstehende und Paare im Rentenalter, deren Rente zwar oberhalb der Grundsicherung liegt, die aber in Städten mit hohen Mieten leben.

Wohngeld richtet sich damit an die berühmte „Lücke in der Mitte“ – an Haushalte, die sich aus eigener Kraft knapp über Wasser halten, deren Budget jedoch durch die Kaltmiete und die kalten Nebenkosten überdehnt wird.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer kann der Lastenzuschuss relevant sein, wenn die laufenden Belastungen für Zins, Tilgung und laufende Bewirtschaftungskosten in keinem angemessenen Verhältnis zum Einkommen stehen.

Wie die Höhe des Wohngeldes berechnet wird

Die Wohngeldstelle ermittelt den Zuschuss aus drei Faktoren. Maßgeblich ist erstens das zu berücksichtigende Einkommen des gesamten Haushalts. Dazu zählen neben der gesetzlichen Rente auch Nebenverdienste, Betriebsrenten oder andere regelmäßige Einkünfte.

Von der Bruttorente gehen bestimmte Pauschalen und Beiträge ab – etwa für Kranken- und Pflegeversicherung –, sodass das anrechenbare Einkommen niedriger liegt als der Rentenbruttobetrag.

Bei einer Bruttorente von 1.500 Euro bewegt sich das anzurechnende Einkommen in vielen Fällen deutlich darunter; als grobe Orientierung kann man mit etwa 1.300 bis 1.350 Euro rechnen, wobei die individuellen Abzüge den Ausschlag geben.

Zweitens kommt die Mietstufe des Wohnorts ins Spiel. Deutschlandweit sind Kommunen in Mietstufen eingeteilt, die das ortsübliche Mietniveau abbilden. Je höher die Mietstufe, desto höher ist die zulässige Höchstmiete, die bei der Berechnung berücksichtigt wird.

Es zählt in der Regel die sogenannte Bruttokaltmiete, also die Grundmiete inklusive kalter Nebenkosten; Heiz- und Warmwasserkosten werden – anders als in der Grundsicherung – nicht in voller Höhe als laufende Unterkunftskosten angesetzt, können aber über pauschale Komponenten im Wohngeldsystem abgebildet sein.

Drittens entscheidet die Zahl der Haushaltsmitglieder. Mit jeder weiteren Person steigen die maßgeblichen Höchstbeträge für die Miete und die zulässigen Einkommensgrenzen. Ein Ein-Personen-Haushalt in einer teuren Großstadt wird daher anders bewertet als ein Paar in einer Gemeinde mit moderater Miete.

Typische Zuschusshöhen im Jahr 2025

Seit der Reform von 2023 ist der Kreis der Anspruchsberechtigten größer geworden, und die Zuschüsse fallen spürbar höher aus. Im Jahr 2025 bewegen sich typische Zahlbeträge – je nach Region, Miete und Einkommen – zwischen 80 bis 450 Euro monatlich.

Dieser Rahmen ist breit, spiegelt aber die Realität zwischen ländlichen Räumen mit niedrigen Mieten und Metropolen mit hoher Mietstufe sehr gut wider. Ob man sich eher am unteren oder oberen Ende dieses Spektrums wiederfindet, hängt am Ende von der individuellen Konstellation ab.

Tabelle: Bei welcher Rente besteht ein Anspruch auf Wohngeld?

Monatliche Bruttorente Möglicher Wohngeld-Anspruch 800 € Sehr wahrscheinlich, wenn keine Grundsicherung im Alter bezogen wird und die Miete angemessen hoch ist 1.000 € Häufig Anspruch, insbesondere in Städten mit höheren Mietstufen 1.200 € Anspruch möglich, wenn die Kaltmiete überdurchschnittlich hoch ist 1.300 € Anspruch möglich, vor allem in teuren Ballungsräumen 1.500 € Nur bei hoher Miete in Regionen mit hoher Mietstufe realistisch 1.700 € Meist kein Anspruch, es sei denn, die Miete ist außergewöhnlich hoch und die Mietstufe maximal ab 1.800 € In der Regel kein Wohngeldanspruch mehr, da die Einkommensgrenze überschritten wird

Was die Renteneinkommensgrenze für 1.500 € Rente praktisch bedeutet

Für Rentnerinnen und Rentner mit 1.500 Euro Bruttorente ist die Einkommensgrenze das Nadelöhr. Maßstab ist das zu berücksichtigende Jahreseinkommen.

Nach Abzug der Pauschalen und Sozialbeiträge liegt die maßgebliche Größe niedriger als die brutto ausgewiesene Rente. Ob es am Ende reicht, hängt entscheidend von der Miete im Verhältnis zur örtlichen Mietstufe ab.

Eine vergleichsweise hohe Kaltmiete in einer teuren Stadt kann trotz 1.500 Euro Rente zu einem Wohngeldanspruch führen; eine moderate Miete in einer Gemeinde mit niedriger Mietstufe dagegen nicht.

Zusätzliche kleine Einkünfte – etwa aus einem Minijob oder einer kleinen Betriebsrente – schließen einen Anspruch nicht automatisch aus, können ihn aber mindern, wenn dadurch die Einkommensgrenze überschritten wird. Genau prüfen lohnt sich in jedem Fall.

Zwei Beispielrechnungen

Ein alleinstehender Rentner in München – einer Kommune mit hoher Mietstufe – bezieht 1.500 Euro Bruttorente und zahlt 700 Euro Kaltmiete. Nach Abzug der Sozialbeiträge und Pauschalen liegt sein anrechenbares Einkommen spürbar unter 1.500 Euro. Weil die Miete in Relation zur Mietstufe hoch ist, ergibt sich ein Wohngeldanspruch. In einer typischen Konstellation kann der Zuschuss um die 180 Euro monatlich liegen und die Wohnkosten merklich entlasten.

Ein Ehepaar in einer kleinen Stadt mit mittlerer Mietstufe hat ein Gesamteinkommen aus 1.500 Euro Rente plus einer kleinen Betriebsrente und zahlt 600 Euro Kaltmiete.

Hier kann die Kombination aus zwei Personen im Haushalt und zusätzlichem Einkommen dazu führen, dass die individuelle Einkommensgrenze überschritten wird. In der Praxis entfällt der Anspruch dann häufig – nicht, weil die Miete niedrig wäre, sondern weil das Einkommen zur jeweiligen Mietstufe als ausreichend eingestuft wird.

Besonderheiten für Eigentümerinnen und Eigentümer

Wer im eigenen Heim wohnt, kann keinen Mietzuschuss erhalten, wohl aber den Lastenzuschuss. Anstelle der Miete wird die „zu berücksichtigende Belastung“ angesetzt. Dazu gehören insbesondere die laufenden Finanzierungskosten und bestimmte Bewirtschaftungsaufwendungen. Auch hier gelten Höchstbeträge, und auch hier entscheidet die Mietstufe der Kommune über die zulässigen Grenzen mit.

Für Eigentümerinnen und Eigentümer mit angespannter Liquidität – etwa nach dem Auslaufen einer Zinsbindung – kann der Lastenzuschuss den finanziellen Druck deutlich mindern, sofern die Einkommensgrenzen eingehalten werden.

Antragstellung: Schritt für Schritt zur Bewilligung

Wohngeld gibt es nur auf Antrag. Zuständig ist die Wohngeldstelle Ihrer Stadt oder Ihres Landkreises; vielerorts ist die Antragstellung mittlerweile auch online möglich.

Benötigt werden regelmäßig Nachweise zur Miete beziehungsweise Belastung, der Miet- oder Darlehensvertrag, aktuelle Bescheide über Renten und sonstige Einkünfte sowie Belege über Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge.

Die Bewilligung erfolgt in der Regel für einen befristeten Zeitraum, häufig für zwölf Monate; danach muss ein Weiterleistungsantrag gestellt werden. Wer in der Zwischenzeit umzieht, ein höheres Einkommen erzielt oder andere Änderungen erfährt, sollte die Wohngeldstelle informieren, damit die Zahlung korrekt angepasst werden kann.

Häufige Missverständnisse – und wie man sie vermeidet

Die verbreitete Aussage „Mit 1.500 Euro Rente bekommt man immer Wohngeld“ ist schlicht falsch. Der Zuschuss wird individuell berechnet; die konkrete Miete, die Mietstufe, die Zahl der Haushaltsmitglieder und die Abzüge beim Einkommen machen den Unterschied.

Ebenso falsch ist die Annahme, dass ein kleiner Nebenverdienst den Anspruch automatisch zunichtemacht. Er kann die Höhe mindern oder die Grenze reißen – muss es aber nicht. Wer unsicher ist, sollte nicht raten, sondern rechnen lassen.

Wichtig ist auch die Abgrenzung zur Grundsicherung im Alter. Wer eine sehr niedrige Rente hat – etwa deutlich unter 1.000 Euro – sollte prüfen, ob die Grundsicherung die bessere Option sein kann. Sie deckt regelmäßig auch Heizkosten und weitere Bedarfe ab, greift aber erst, wenn das gesamte Einkommen nicht zur Sicherung des Existenzminimums ausreicht.

Wer hingegen knapp über der Grundsicherung liegt, profitiert oft eher vom Wohngeld, weil dieses gezielt die Wohnkosten reduziert und keine weitergehende Bedürftigkeitsprüfung wie bei der Grundsicherung auslöst.

Praxischeck: So schätzen Sie Ihre Chancen realistisch ein

Der sicherste Weg führt über eine individuelle Vorprüfung. Ein Wohngeldrechner liefert eine erste, belastbare Tendenz, wenn Miete, Haushaltsgröße, Wohnort und Einkommen korrekt eingegeben werden.

Noch genauer wird es in der persönlichen Beratung bei der Wohngeldstelle, wo die Abzüge beim Einkommen sauber erfasst und die örtlichen Höchstbeträge korrekt zugeordnet werden. Von dort erhalten Sie auch Hinweise, welche Unterlagen im Einzelfall nötig sind und ob sich ein Antrag voraussichtlich lohnt.

Rechnen statt rätseln

Für Seniorinnen und Senioren mit rund 1.500 Euro Rente kann Wohngeld den entscheidenden Unterschied machen – vor allem in Städten mit hoher Mietstufe und bei spürbar belastender Kaltmiete. Die typischen Zahlungen im Jahr 2025 zwischen etwa 80 und 450 Euro zeigen, dass die Entlastung erheblich sein kann.

Weil jeder Fall anders liegt, führt am individuellen Blick auf Einkommen, Miete, Mietstufe und Haushaltsgröße kein Weg vorbei. Wer sauber rechnet und zeitnah beantragt, erhöht seine Chancen auf eine spürbare Entlastung – und gewinnt im besten Fall genau das zurück, was Wohngeld verspricht: etwas finanziellen Spielraum und mehr Sicherheit im Alltag.