139 Euro Klimageld extra für Bürgergeld- oder Wohngeld Beziehende

Jetzt verteilt sie Klimageld per Zufallsprinzip, um Öffentlichkeit zu erzeugen, dass dieses endlich auch vom Staat eingeführt wird.

Die Initiative Sanktionsfrei setzt sich seit 2015 “für eine menschenwürdige Grundsicherung ein. Unser Ziel ist es, den Bezug von Sozialleistungen zu entstigmatisieren und eine angstfreie und menschenwürdige Grundsicherung für alle zu ermöglichen.”

“Klimakrise ist da”

Sanktionsfrei informiert: “Die Klimakatastrophe ist da. Stürme, Starkregen, Waldbrände, Dürren, Hitze – wir müssen dringend handeln, um klimaneutral zu werden. CO₂ ist Hauptverursacher der von Menschen verursachten Klimakrise.”

“Höhere Preise belasten besonders Geringverdiener”

Die Initiative klärt auf, dass den Preis für die Klimakrise besonders Geringverdiener zahlen: “Deswegen hat der Staat 2021 in Deutschland einen Preis für den Verbrauch von CO₂ eingeführt. Menschen mit geringem Einkommen sind von den dadurch gestiegenen Preisen besonders stark belastet.”

Sanktionsfrei verweist darauf, dass Wohlhabende mehr Treibhausgas verursachen als Menschen mit geringem Einkommen. Darum müsse Klimaschutz sozial gerecht organisiert werden.

Das Klimageld als finanzieller Ausgleich, wie ihn SPD, Grüne und FDP haben einen finanziellen im Koalitionsvertrag hätten, sei ebenso pragmatisch wie sozial gerecht. Die höheren Preise für CO₂ würden den Menschen damit wieder zurückgegeben.

Wer weniger CO₂ verursache, habe mehr im Geldbeutel.

Doch, so Sanktionsfrei, sei das vereinbarte Klimageld ausgeblieben. Alle zahlten die höheren Preise, doch das als Ausgleich gedachte Geld gebe die Bundesregierung anders aus. Es würde zweckentfremdet.

“Wir starten mit dem Klimageld”

Sanktionsfrei macht aus diesen Missstand aufmerksam und schreibt: “Keine Zeit zu zögern, wir starten mit dem Klimageld. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrags erfüllt und die Einnahmen aus dem CO₂-Preis als Klimageld an die Bürgerinnen und Bürger zurückgibt. Was die Ampel nicht packt, nehmen wir einfach selbst in die Hand!”

“Klimageld für die, die es brauchen”

Sanktionsfrei verteilt an 1.000 Leistunsgberechtigte, die Bürgergeld, Grundsicherung oder Wohngeld beziehen, jeweils 139 Euro Klimageld. Mit diesem Zeichen wird die Regierung aufgefordert, endlich das Klimageld einzuführen.

Wer kann von Sanktionsfrei Klimageld bekommen?

Die Initiative informiert: “Du bekommst Bürgergeld, Grundsicherung oder Wohngeld? Dann kannst du dich über diesen Link für das Klimageld anmelden. Mit etwas Glück gehörst du zu den 1.000 Gewinner/innen.”

139 Euro warten

Dafür lost Sanktionsfrei am 4. April um 12 Uhr per Zufallsprinzip 1.000 Gewinner aus. Wer darunter ist, wird von der Initiative informiert und bekommt nach Prüfung seiner oder ihrer Daten einmal 139 Euro. Auf dieser Seite können sich Interessierte eintragen und hoffen, zu den Gewinnern zu gehören.

Die Aktion hat einen klaren Grund. Sie soll Druck auf die Regierung machen, das vereinabrte Klimageld umzusetzen. Die Initiative schreibt:

“Wenn es so weitergeht, wird das Klimageld nicht kommen und weiter zu großen Teilen in die Wirtschaft fließen. Lasst uns deswegen gemeinsam Druck auf die Bundesregierung machen! Mit ein paar Klicks könnt ihr dabei helfen, indem ihr an euren Abgeordneten aus dem Ausschuss Klimaschutz und Energie eine dringliche Mail schreibt. Wir haben alles schon vorbereitet.”