Schwerbehinderung: Rückwirkende Senkung des Grades der Behinderung? Grundsatzurteil

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente

Die Jobcenter müssen die Leistungsberechtigten darauf hinweisen, dass ein Widerspruch z.B. gegen einen Bürgergeldbescheid auch in elektronischer Form eingelegt werden kann. Kann man also einfach per E-Mail Widerspruch einlegen? Ja, ...